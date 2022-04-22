Боевое подразделение просит помочь с покупкой беспилотника "Лелека"

Боевое подразделение, выполняющее задачи на передовой, просит о поддержке и помощи с покупкой беспилотного летального аппарата "Лелека".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал воин Вадим Саввон.

"Все до копейки будет потрачено на подразделение. На "Лелеку", который стоит $60 тыс, уже собрано больше трети! Верю, что соберем 100 тыс.", - отметил он.

Карта: Вадим Саввон

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