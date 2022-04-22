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Боевое подразделение просит помочь с покупкой беспилотника "Лелека"

саввон

Боевое подразделение, выполняющее задачи на передовой, просит о поддержке и помощи с покупкой беспилотного летального аппарата "Лелека".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал воин Вадим Саввон.

"Все до копейки будет потрачено на подразделение. На "Лелеку", который стоит $60 тыс, уже собрано больше трети! Верю, что соберем 100 тыс.", - отметил он.

Карта: Вадим Саввон

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Боевое подразделение просит помочь с покупкой беспилотника Лелека 01

Автор: 
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Топ комментарии
+14
Я фігію. Знову 2014? Знову все на плечі волонтерів? А куди пливуть ті вагони грошей виділених партнерами на допомогу Україні?
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22.04.2022 17:26
+10
Якщо замовлення є, ці безпілотники підрозділам мають видавати, правильно? А якщо воно є і їх не видають, а замість цього військові, під час війни, змушені їх купляти і просити на них грошову допомогу, то, на ваш погляд, проблеми не існує? І вам так важливо знати, хто про це сказав?
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22.04.2022 17:36
+8
Перерахував.
Разом переможемо!
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22.04.2022 17:02
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Правила форума Совет форумчан
В Україні працює PAYPAL.Для Європи цим способом скоріше і зручніше переслати кошти
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22.04.2022 17:02 Ответить
PayPal, это система оплаты, а не денежных переводов.
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22.04.2022 17:42 Ответить
хм.. ты им хоть раз пользовался? что ты несешь...
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22.04.2022 17:43 Ответить
..Это система оплаты денежных переводов.. )
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22.04.2022 17:50 Ответить
есть опция оплаты и опция перевода
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22.04.2022 19:00 Ответить
Перерахував.
Разом переможемо!
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22.04.2022 17:02 Ответить
Держзамовлення на українські безпілотники, виходить, немає? Чи є, але з доставкою та сама "системна проблема", що і з доставкою іноземної допомоги?
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22.04.2022 17:13 Ответить
Замовлення є, я про системну проблему це вам хто сказав? Швець?
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22.04.2022 17:22 Ответить
Якщо замовлення є, ці безпілотники підрозділам мають видавати, правильно? А якщо воно є і їх не видають, а замість цього військові, під час війни, змушені їх купляти і просити на них грошову допомогу, то, на ваш погляд, проблеми не існує? І вам так важливо знати, хто про це сказав?
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22.04.2022 17:36 Ответить
Знати важливо хто сказав. Замовлення потрібно ще спочатку виконати, я раджу вам довіряти не колишнім АГЕНТАМ ФСБ, а нашим військовим експертам, волонтерам та журналістам. Ви сидите тут на цензорі, невже ви не бачили відео про цю ситуацію?
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22.04.2022 18:04 Ответить
Що означає "виконати", виготовити безпілотники? Якщо безпілотник продається, значить, він вже виготовлений. Якщо держава їх замовила, вона має все оплатити з бюджету, так? Якщо він вже оплачений, то його повинні лише надати підрозділу, що також, по ідеї, має бути зроблено за державні кошти.

Кому довіряти, я вже якось розберуся.

Є посилання на це відео на Цензорі?
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22.04.2022 18:41 Ответить
ашо ти так "возбуділся",на хазяїна твого наїхали,а цуцмику,так лизати як ти не кожна шльондра може)))
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22.04.2022 21:06 Ответить
От ты топиш за политического руководителя - везде. Если есть заказ - озвучь номер - раньше это можно было увидеть в Прозоро - но твой презедент и его служки сказали - там в Прозоро коррупция и всё потекло по новой-старой системе.
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22.04.2022 18:51 Ответить
+200
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22.04.2022 17:25 Ответить
Я фігію. Знову 2014? Знову все на плечі волонтерів? А куди пливуть ті вагони грошей виділених партнерами на допомогу Україні?
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22.04.2022 17:26 Ответить
Все саме так, 70% усіх волонтерських запитів - це забезпечення військових, і не їжею, а саме військовим оснащенням, яке ніде не можна купити звичайному покупцеві. Але вони десь купують, і тоді постає питання куди дівається ті сотні тонн допомоги - постачаються на фронт, чи продаються волонтерам за гроші цивільних українців?
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23.04.2022 09:33 Ответить
Жаль, что нет Paypal, а то я бы помогла своей долей.
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22.04.2022 17:33 Ответить
Так сама не зразумел... А дзе уся даРамога з БПЛА !?
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22.04.2022 17:37 Ответить
обратитесь на львовскую таможню - там сейчас всякого добра "наныкано"
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22.04.2022 17:51 Ответить
+
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22.04.2022 17:58 Ответить
Ондрей полтава купит..унего доната много..за стрим по 120000
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22.04.2022 18:16 Ответить
+
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22.04.2022 18:29 Ответить
🤝
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22.04.2022 18:31 Ответить
Карта должна быть VISA или MasterCard. Только в этом случае могу сделать перевод.
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22.04.2022 19:52 Ответить
Агов! Перестаньте нести цей срач! Тільки троє чи четверо з коментарів кинули гроші, а решта "іспражняються" один з одним у в'їдливості. Можеш дати гроші - перерахуй, а не можеш чи не хочеш - мовчи. Добре бути експертом та коментатором в тилу!
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22.04.2022 21:24 Ответить
 
 