Боевое подразделение просит помочь с покупкой беспилотника "Лелека"
Боевое подразделение, выполняющее задачи на передовой, просит о поддержке и помощи с покупкой беспилотного летального аппарата "Лелека".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал воин Вадим Саввон.
"Все до копейки будет потрачено на подразделение. На "Лелеку", который стоит $60 тыс, уже собрано больше трети! Верю, что соберем 100 тыс.", - отметил он.
Карта: Вадим Саввон
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+14 CrossFirenko
показать весь комментарий22.04.2022 17:26
+10 Антон Романько
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+8 Kucher
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Кому довіряти, я вже якось розберуся.
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