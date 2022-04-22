Бойовий підрозділ просить допомогти з купівлею безпілотника "Лелека"
Бойовий підрозділ, який виконує завдання на передовій, просить про підтримку і допомогу з купівлею безпілотного летального апарату "Лелека".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуку написав воїн Вадим Саввон.
"Все до копійки буде витрачено на підрозділ. На "Лелеку", яка коштує $ 60 тис, вже зібрано більше третини! Вірю, що зберемо 100 тис.", - зазначив він.
Карта: Вадим Саввон
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Топ коментарі
+14 CrossFirenko
показати весь коментар22.04.2022 17:26
+10 Антон Романько
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+8 Kucher
показати весь коментар22.04.2022 17:02
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