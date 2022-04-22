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Бойовий підрозділ просить допомогти з купівлею безпілотника "Лелека"

саввон

Бойовий підрозділ, який виконує завдання на передовій, просить про підтримку і допомогу з купівлею безпілотного летального апарату "Лелека".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуку написав воїн Вадим Саввон.

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"Все до копійки буде витрачено на підрозділ. На "Лелеку", яка коштує $ 60 тис, вже зібрано більше третини! Вірю, що зберемо 100 тис.", - зазначив він.

Карта: Вадим Саввон

5168745605469854

Бойовий підрозділ просить допомогти з купівлею безпілотника Лелека 01
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Топ коментарі
+14
Я фігію. Знову 2014? Знову все на плечі волонтерів? А куди пливуть ті вагони грошей виділених партнерами на допомогу Україні?
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22.04.2022 17:26
+10
Якщо замовлення є, ці безпілотники підрозділам мають видавати, правильно? А якщо воно є і їх не видають, а замість цього військові, під час війни, змушені їх купляти і просити на них грошову допомогу, то, на ваш погляд, проблеми не існує? І вам так важливо знати, хто про це сказав?
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22.04.2022 17:36
+8
Перерахував.
Разом переможемо!
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22.04.2022 17:02
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В Україні працює PAYPAL.Для Європи цим способом скоріше і зручніше переслати кошти
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22.04.2022 17:02 Відповісти
PayPal, это система оплаты, а не денежных переводов.
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22.04.2022 17:42 Відповісти
хм.. ты им хоть раз пользовался? что ты несешь...
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22.04.2022 17:43 Відповісти
..Это система оплаты денежных переводов.. )
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22.04.2022 17:50 Відповісти
есть опция оплаты и опция перевода
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22.04.2022 19:00 Відповісти
Перерахував.
Разом переможемо!
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22.04.2022 17:02 Відповісти
Держзамовлення на українські безпілотники, виходить, немає? Чи є, але з доставкою та сама "системна проблема", що і з доставкою іноземної допомоги?
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22.04.2022 17:13 Відповісти
Замовлення є, я про системну проблему це вам хто сказав? Швець?
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22.04.2022 17:22 Відповісти
Якщо замовлення є, ці безпілотники підрозділам мають видавати, правильно? А якщо воно є і їх не видають, а замість цього військові, під час війни, змушені їх купляти і просити на них грошову допомогу, то, на ваш погляд, проблеми не існує? І вам так важливо знати, хто про це сказав?
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22.04.2022 17:36 Відповісти
Знати важливо хто сказав. Замовлення потрібно ще спочатку виконати, я раджу вам довіряти не колишнім АГЕНТАМ ФСБ, а нашим військовим експертам, волонтерам та журналістам. Ви сидите тут на цензорі, невже ви не бачили відео про цю ситуацію?
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22.04.2022 18:04 Відповісти
Що означає "виконати", виготовити безпілотники? Якщо безпілотник продається, значить, він вже виготовлений. Якщо держава їх замовила, вона має все оплатити з бюджету, так? Якщо він вже оплачений, то його повинні лише надати підрозділу, що також, по ідеї, має бути зроблено за державні кошти.

Кому довіряти, я вже якось розберуся.

Є посилання на це відео на Цензорі?
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22.04.2022 18:41 Відповісти
ашо ти так "возбуділся",на хазяїна твого наїхали,а цуцмику,так лизати як ти не кожна шльондра може)))
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22.04.2022 21:06 Відповісти
От ты топиш за политического руководителя - везде. Если есть заказ - озвучь номер - раньше это можно было увидеть в Прозоро - но твой презедент и его служки сказали - там в Прозоро коррупция и всё потекло по новой-старой системе.
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22.04.2022 18:51 Відповісти
+200
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22.04.2022 17:25 Відповісти
Я фігію. Знову 2014? Знову все на плечі волонтерів? А куди пливуть ті вагони грошей виділених партнерами на допомогу Україні?
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22.04.2022 17:26 Відповісти
Все саме так, 70% усіх волонтерських запитів - це забезпечення військових, і не їжею, а саме військовим оснащенням, яке ніде не можна купити звичайному покупцеві. Але вони десь купують, і тоді постає питання куди дівається ті сотні тонн допомоги - постачаються на фронт, чи продаються волонтерам за гроші цивільних українців?
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23.04.2022 09:33 Відповісти
Жаль, что нет Paypal, а то я бы помогла своей долей.
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22.04.2022 17:33 Відповісти
Так сама не зразумел... А дзе уся даРамога з БПЛА !?
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22.04.2022 17:37 Відповісти
обратитесь на львовскую таможню - там сейчас всякого добра "наныкано"
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22.04.2022 17:51 Відповісти
+
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22.04.2022 17:58 Відповісти
Ондрей полтава купит..унего доната много..за стрим по 120000
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22.04.2022 18:16 Відповісти
+
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22.04.2022 18:29 Відповісти
🤝
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22.04.2022 18:31 Відповісти
Карта должна быть VISA или MasterCard. Только в этом случае могу сделать перевод.
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22.04.2022 19:52 Відповісти
Агов! Перестаньте нести цей срач! Тільки троє чи четверо з коментарів кинули гроші, а решта "іспражняються" один з одним у в'їдливості. Можеш дати гроші - перерахуй, а не можеш чи не хочеш - мовчи. Добре бути експертом та коментатором в тилу!
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22.04.2022 21:24 Відповісти
 
 