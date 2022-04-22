Российскую пропагандистку Овсянникову исключили из числа лауреатов немецкой "Премии СМИ за свободу"

Экс-сотруднице "Первого канала" Марине Овсянниковой, выступившей в прямом эфире "Первого канала" с плакатом против российского вторжения в Украину, решили не вручать немецкую "Премию СМИ за свободу" ("Freiheitspreis der Medien").

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Перед оглашением лауреатов ведущие отметили, что в России есть люди, выступающие за свободу слова, но фамилии Овсянниковой не прозвучало. DW обратилась за комментарием к организаторам, но к моменту публикации этого материала его не получила.

Первой о том, что премию решили не вручать Овсянниковой, рассказала другая лауреат награды, экс-кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

"Премия вручается журналистам, которые борются за свободу слова. <…> Очевидно, что ситуация, когда Украину, Россию и Беларусь пытаются объединить вот в таком виде, некорректна. Мы независимые страны, не нужно притягивать нас один к одному по каким-то признакам. Международная журналистика, независимая журналистика - это прекрасно, но это такие политические движения, которые сейчас, наверное, неуместны", - сказала Тихановская.

Ранее немецкая медиагруппа Weimer Media Group объявила, что в этом году награда будет посвящена борьбе за свободу в Восточной Европе, а ее обладателями станут президент Украины Владимир Зеленский, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и российская журналистка Марина Овсянникова.

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"Украинцы, белорусы и россияне стоят на передовой борьбы против зла, против войны и тирании в Восточной Европе и мужественно защищают свою, а также нашу, свободу. Словами, делами, великой отвагой и своими жизнями", - говорится в обосновании жюри.

"Премия СМИ за свободу" присуждается в восьмой раз, и отдается людям, которые, по мнению жюри, особенно привержены свободе выражения мнений, социальному взаимодействию, политическому диалогу и демократии. В прошлые годы ее получали экс-канцлер Австрии Себастьян Курц, президент СССР Михаил Горбачев и министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner).