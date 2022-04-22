Российскую пропагандистку Овсянникову исключили из числа лауреатов немецкой "Премии СМИ за свободу"
Экс-сотруднице "Первого канала" Марине Овсянниковой, выступившей в прямом эфире "Первого канала" с плакатом против российского вторжения в Украину, решили не вручать немецкую "Премию СМИ за свободу" ("Freiheitspreis der Medien").
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.
Перед оглашением лауреатов ведущие отметили, что в России есть люди, выступающие за свободу слова, но фамилии Овсянниковой не прозвучало. DW обратилась за комментарием к организаторам, но к моменту публикации этого материала его не получила.
Первой о том, что премию решили не вручать Овсянниковой, рассказала другая лауреат награды, экс-кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская.
"Премия вручается журналистам, которые борются за свободу слова. <…> Очевидно, что ситуация, когда Украину, Россию и Беларусь пытаются объединить вот в таком виде, некорректна. Мы независимые страны, не нужно притягивать нас один к одному по каким-то признакам. Международная журналистика, независимая журналистика - это прекрасно, но это такие политические движения, которые сейчас, наверное, неуместны", - сказала Тихановская.
Ранее немецкая медиагруппа Weimer Media Group объявила, что в этом году награда будет посвящена борьбе за свободу в Восточной Европе, а ее обладателями станут президент Украины Владимир Зеленский, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и российская журналистка Марина Овсянникова.
"Украинцы, белорусы и россияне стоят на передовой борьбы против зла, против войны и тирании в Восточной Европе и мужественно защищают свою, а также нашу, свободу. Словами, делами, великой отвагой и своими жизнями", - говорится в обосновании жюри.
"Премия СМИ за свободу" присуждается в восьмой раз, и отдается людям, которые, по мнению жюри, особенно привержены свободе выражения мнений, социальному взаимодействию, политическому диалогу и демократии. В прошлые годы ее получали экс-канцлер Австрии Себастьян Курц, президент СССР Михаил Горбачев и министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner).
Пожалуйста, подождите...
а немцы наверное все-таки читают Цензор
https://youtu.be/tFwOUEOiEXk
Це де так зализують?
У когось трохи здорового глузду є?
Петицію 18 квітня зареєструвала громадянка Ірина Гандзюк.
У петиції зазначається, що Концерн РРТ "без попередження і незаконно" вимкнув 4 квітня канали з ефіру.
"Мовлення українських незалежних телеканалів "Еспресо", 5-го і "Прямого" було незаконно припинено в період, коли в Україні триває війна з росією, в тому числі інформаційна. Свої дії керівництво концерну РРТ жодним чином не пояснює, а письмові звернення від телекомпаній ігнорує. Ми переконані, що незаконне виключення з ефіру українських телеканалів під час війни є нічим іншим, як підривною диверсійною роботою, яка завдає шкоди національним інтересам України, уряду та Президенту України", - йдеться в петиції.
У петиції закликають "невідкладно вжити відповідних заходів для повернення телеканалів "Еспресо", 5-й та "Прямий" у цифровий ефір".
"Ми переконані, що тільки дотримуючись єдиної інформаційної політики, принципів свободи слова та верховенства права нам вдасться перемогти не лише інформаційну навалу ворога, а й наблизити спільну перемогу України над агресором", - йдеться в петиції.
Як повідомляв ІМІ, 14 квітня колективи телеканалів "Еспресо", "Прямий" та 5-й закликали Президента України Володимира Зеленського та уповноважені державні органи повернути в ефір телеканали.
4 квітня телеканали 5-й, "Прямий" та "Еспресо" заявили, що Концерн радіомовлення, радіозв'язку і телебачення (КРРТ) вранці 4 квітня вимкнув мовлення телеканалів у цифровій мережі Т2. Канали заявили, що відімкнення є незаконним, оскільки не існує жодного документа, який би давав підстави концерну РРТ вимикати телеканали, а також що ні Нацрада, ні Міністерство оборони, яке, відповідно до закону, регулює режим воєнного стану, ні РНБО або будь-які інші уповноважені державні органи не ухвалювали жодних рішень щодо відімкнення телеканалу.
Провайдер цифрового телебачення "Зеонбуд", який зараз підпорядковується державному Концерну РРТ, не знає про причини вимкнення каналів "Еспресо", "Прямий" та "5 канал".
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заявила, що не ухвалювала рішення про вимкнення телеканалів "Прямий", 5-й та "Еспресо" і не має таких повноважень.
8 квітня Медіарух та Комісія з журналістської етики закликали Президента України Володимира Зеленського втрутитись у ситуацію з відімкненням телеканалів "Еспресо", "Прямий" та 5-й, пояснити причини та відновити їхнє мовлення.
8 квітня колективи телеканалів "Еспресо", "Прямий" та 5-й закликали Президента України Володимира Зеленського відреагувати на дії керівництва державного Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (РРТ), які, на їхню думку, порушують конституційні права колективів каналів.
14 квітня Колективи телеканалів "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" надіслали відкритого листа голові представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасу щодо вимкнення їх з цифрового ефіру.
Це добре. Бо вона не сама додумалася вийти з тим плакатом. Це було сплановано. Щоб 8алучитися підтримкою заходу і виграти час. І, як бачимо, влада в росії прожовжує дурити стадо як ні в чому не бувало.
Этого достаточно, чтобы иметь четкое мнение о премии и ее учредителях..
Але там поки живе ілля Яшин (друг й соратник Боріса Немцова) . Ось це людина з бездоганною репутацією !!! На відміну від пропагандистки Овсянікової , яка за життя єдиний пристойний вчинок здійснила , а потім її вже за кордоном працєвлаштували .
Ілля усе життя своє боровся з ****** , як й його товариш Нємцов .
ГДЕ вы на Московии видели ПРЯМОЙ ЭФИР? И КТО там видел прямой эфир?
Дайте ей, хай носит...
"Русофобія не допустима. Російські люди не повинні нести колективну відповідальність за те, що відбувається в Україні. Це провина виключно Володимира Путіна"
Як готовлять агентів, - пропагандистів на довірі для полєзьіх идиотов: спочатку ніби
Овсяннікова зробила "героїчний" поступок, - з плакатом
"Остановите войну! Здесь вам врут!"-
проникла в студію кремлівських пропагандистів під час прямого ефіру і продемонструвала антивоєнний плакат.
Потім її дивним чином випустили з РФ та ж Овсяннікова вже на Заході тисне на жалість і просить скасувати санкції для росіян: "На полках магазинов нет сахара... Русофобія не допустима. Російські люди не повинні нести колективну відповідальність за те, що відбувається в Україні. Це провина виключно Володимира Путіна"
WHAT THE FUCK ! вони що, несповна розуму там, у своїй Німеччині?!
8 квітня Медіарух та Комісія з журналістської етики закликали Президента України Володимира Зеленського втрутитись у ситуацію з відімкненням телеканалів "Еспресо", "Прямий" та 5-й, пояснити причини та відновити їхнє мовлення.
8 квітня колективи телеканалів "Еспресо", "Прямий" та 5-й закликали Президента України Володимира Зеленського відреагувати на дії керівництва державного Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (РРТ), які, на їхню думку, порушують конституційні права колективів каналів.
14 квітня Колективи телеканалів "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" надіслали відкритого листа голові представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасу щодо вимкнення їх з цифрового ефіру.