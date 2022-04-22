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Германия (6732) премия (457) Овсяникова (9)

Российскую пропагандистку Овсянникову исключили из числа лауреатов немецкой "Премии СМИ за свободу"

овсяннікова

Экс-сотруднице "Первого канала" Марине Овсянниковой, выступившей в прямом эфире "Первого канала" с плакатом против российского вторжения в Украину, решили не вручать немецкую "Премию СМИ за свободу" ("Freiheitspreis der Medien").

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Перед оглашением лауреатов ведущие отметили, что в России есть люди, выступающие за свободу слова, но фамилии Овсянниковой не прозвучало. DW обратилась за комментарием к организаторам, но к моменту публикации этого материала его не получила.

Первой о том, что премию решили не вручать Овсянниковой, рассказала другая лауреат награды, экс-кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

"Премия вручается журналистам, которые борются за свободу слова. <…> Очевидно, что ситуация, когда Украину, Россию и Беларусь пытаются объединить вот в таком виде, некорректна. Мы независимые страны, не нужно притягивать нас один к одному по каким-то признакам. Международная журналистика, независимая журналистика - это прекрасно, но это такие политические движения, которые сейчас, наверное, неуместны", - сказала Тихановская.

Ранее немецкая медиагруппа Weimer Media Group объявила, что в этом году награда будет посвящена борьбе за свободу в Восточной Европе, а ее обладателями станут президент Украины Владимир Зеленский, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и российская журналистка Марина Овсянникова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленскому, Овсянниковой и Тихановской присудили немецкую премию СМИ за свободу

"Украинцы, белорусы и россияне стоят на передовой борьбы против зла, против войны и тирании в Восточной Европе и мужественно защищают свою, а также нашу, свободу. Словами, делами, великой отвагой и своими жизнями", - говорится в обосновании жюри.

"Премия СМИ за свободу" присуждается в восьмой раз, и отдается людям, которые, по мнению жюри, особенно привержены свободе выражения мнений, социальному взаимодействию, политическому диалогу и демократии. В прошлые годы ее получали экс-канцлер Австрии Себастьян Курц, президент СССР Михаил Горбачев и министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner).

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Топ комментарии
+50
Як можна було ото взагалі туди включати???
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22.04.2022 17:26
+46
Думаю, есть большой шанс, что эту тухлую консерву отправят обратно в родную говень.
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22.04.2022 17:27
+43
крыса хотела раскручивать сказочку про харошихруских , вызвать сочувствие и поменьше санкционного давления , вся рашка одно фсб шное кодло
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22.04.2022 17:29
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Правила форума Совет форумчан
Як можна було ото взагалі туди включати???
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22.04.2022 17:26 Ответить
Думается Овсянникова это проплаченный проект рашки. Так что и финасирование и поддержка в Европе у нее есть.
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22.04.2022 17:35 Ответить
а-ха вот это жжесть такого позора овсянникова еще не знала - сейчас наверное заведет старую песню "можем повторить"
а немцы наверное все-таки читают Цензор
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22.04.2022 17:37 Ответить
А Зеленського туди хіба можна включати? Після того як він заблокував всі опозиційні канали - де тут "свобода слова"? Чим наприклад йому не вгодив канал Еспрессо?
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22.04.2022 18:15 Ответить
Зачекайте ще не вечер дійде черга і до Зеленського.
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22.04.2022 21:03 Ответить
https://youtu.be/tFwOUEOiEXk
https://youtu.be/tFwOUEOiEXk
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22.04.2022 19:58 Ответить
Думаю, есть большой шанс, что эту тухлую консерву отправят обратно в родную говень.
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22.04.2022 17:27 Ответить
Очень на это надеюсь.
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22.04.2022 17:27 Ответить
Есть очень большое подозрение, что она лишь приправа к ЯКОБЫ немецкому Дойче Велле!
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22.04.2022 18:35 Ответить
Дійшло...
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22.04.2022 17:27 Ответить
Дошло таки...кто такая эта ...
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22.04.2022 17:27 Ответить
крыса хотела раскручивать сказочку про харошихруских , вызвать сочувствие и поменьше санкционного давления , вся рашка одно фсб шное кодло
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22.04.2022 17:29 Ответить
Поки що продовжує розкручувати. Повторно пишу: якщо хоче дійсно покаятися - нехай їде в Україну, я їй знайду роботу
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22.04.2022 17:31 Ответить
Медленно доходит до цивилизованных. Но доходит.
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22.04.2022 17:29 Ответить
міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner). Той який Мельнику посміхався і говорив що Україні залишилось декілька годин жити... достойна премія для віви, тихоновською і вівсянки
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22.04.2022 17:29 Ответить
просто залишу тут, щоби нівкого зайві хибні ілюзії не виникали

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22.04.2022 17:30 Ответить
WTF?

Це де так зализують?
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22.04.2022 17:37 Ответить
везде. Начиная от ВР и заканчивая здешним форумом.

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22.04.2022 20:44 Ответить
Арестович майже закінчився. Точно новий олежа вінник для вовчиць
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22.04.2022 17:49 Ответить
Капец
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22.04.2022 17:50 Ответить
Немцы могли бы ей подарить хотя бы губья-закатывающую машинку.
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22.04.2022 17:30 Ответить
Троянскому коню хотели дать премию "за мир в Илиаде".
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22.04.2022 17:31 Ответить
Невже?
У когось трохи здорового глузду є?
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22.04.2022 17:33 Ответить
Вимкнення з ефіру "Прямого", "Еспресо" та "5" це додає кандидату від України в "особливо віддані свободі вираження думок, соціальній взаємодії, політичному діалогу та демократії"? Чи про це не сказали?
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22.04.2022 17:33 Ответить
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22.04.2022 17:34 Ответить
Операція Овсяннікова націлена на іноземну аудиторію для маніпулювання громадською думкою, є свідчення журналістів які декілька років тому через цю громадянку за гроші мали змогу маніпулювати новинами, зараз вона намагається довести що є хороші росіяни і треба зняти з них санкції.
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22.04.2022 17:35 Ответить
100 відсотків..що це була спроба кремля вплинути на дурнуватих европейців..вони надавали їй ефіри і прийняли на роботу в Дойче Веле..
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22.04.2022 17:44 Ответить
В общем Савченко 2.0.
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22.04.2022 18:45 Ответить
а там усі троє "савченко 2.0"...
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22.04.2022 19:50 Ответить
Тобто Зеленський одержить звання "борця за свободу слова" за закриття трьох опозиційних каналів? Оригінально німці помстилися за приниження Штайнмайєра.
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22.04.2022 17:36 Ответить
На сайті Кабінету Міністрів України зареєстровано петицію з вимогою захистити свободу слова та повернути в цифровий ефір телеканали "Еспресо", 5-й та "Прямий", повідомляється на сайті "Еспресо".

Петицію 18 квітня зареєструвала громадянка Ірина Гандзюк.

У петиції зазначається, що Концерн РРТ "без попередження і незаконно" вимкнув 4 квітня канали з ефіру.

"Мовлення українських незалежних телеканалів "Еспресо", 5-го і "Прямого" було незаконно припинено в період, коли в Україні триває війна з росією, в тому числі інформаційна. Свої дії керівництво концерну РРТ жодним чином не пояснює, а письмові звернення від телекомпаній ігнорує. Ми переконані, що незаконне виключення з ефіру українських телеканалів під час війни є нічим іншим, як підривною диверсійною роботою, яка завдає шкоди національним інтересам України, уряду та Президенту України", - йдеться в петиції.

У петиції закликають "невідкладно вжити відповідних заходів для повернення телеканалів "Еспресо", 5-й та "Прямий" у цифровий ефір".

"Ми переконані, що тільки дотримуючись єдиної інформаційної політики, принципів свободи слова та верховенства права нам вдасться перемогти не лише інформаційну навалу ворога, а й наблизити спільну перемогу України над агресором", - йдеться в петиції.

Як повідомляв ІМІ, 14 квітня колективи телеканалів "Еспресо", "Прямий" та 5-й закликали Президента України Володимира Зеленського та уповноважені державні органи повернути в ефір телеканали.

4 квітня телеканали 5-й, "Прямий" та "Еспресо" заявили, що Концерн радіомовлення, радіозв'язку і телебачення (КРРТ) вранці 4 квітня вимкнув мовлення телеканалів у цифровій мережі Т2. Канали заявили, що відімкнення є незаконним, оскільки не існує жодного документа, який би давав підстави концерну РРТ вимикати телеканали, а також що ні Нацрада, ні Міністерство оборони, яке, відповідно до закону, регулює режим воєнного стану, ні РНБО або будь-які інші уповноважені державні органи не ухвалювали жодних рішень щодо відімкнення телеканалу.

Провайдер цифрового телебачення "Зеонбуд", який зараз підпорядковується державному Концерну РРТ, не знає про причини вимкнення каналів "Еспресо", "Прямий" та "5 канал".

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заявила, що не ухвалювала рішення про вимкнення телеканалів "Прямий", 5-й та "Еспресо" і не має таких повноважень.

8 квітня Медіарух та Комісія з журналістської етики закликали Президента України Володимира Зеленського втрутитись у ситуацію з відімкненням телеканалів "Еспресо", "Прямий" та 5-й, пояснити причини та відновити їхнє мовлення.

8 квітня колективи телеканалів "Еспресо", "Прямий" та 5-й закликали Президента України Володимира Зеленського відреагувати на дії керівництва державного Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (РРТ), які, на їхню думку, порушують конституційні права колективів каналів.

14 квітня Колективи телеканалів "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" надіслали відкритого листа голові представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасу щодо вимкнення їх з цифрового ефіру.
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22.04.2022 20:04 Ответить
Фууууххх
Це добре. Бо вона не сама додумалася вийти з тим плакатом. Це було сплановано. Щоб 8алучитися підтримкою заходу і виграти час. І, як бачимо, влада в росії прожовжує дурити стадо як ні в чому не бувало.
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22.04.2022 17:42 Ответить
її володарями стануть президент України Володимир Зеленський, лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська та російська журналістка Марина Овсяннікова. Джерело:

Этого достаточно, чтобы иметь четкое мнение о премии и ее учредителях..
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22.04.2022 17:47 Ответить
блет... "лучьшіє люді города"))))
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22.04.2022 21:03 Ответить
Зєлєнський час від часу зривається з гачка і починає нести ахінею про "мир" підвладний лише *****. Але це не "свобода " а "нетримання" слів...
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22.04.2022 17:48 Ответить
вона ше більший злочинець, ніж якийсь рос. вбивця мародер і гвалтівник в Бучі. Бо той один, а вона наплодила таих мільйони.
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22.04.2022 17:49 Ответить
к разным там терминам "джинса", "консерва" добавилось новое - авсяниковщина
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22.04.2022 17:50 Ответить
Якщо шукати на Московії дійсно пристойних вояк з режимом ***** , то навіть Собчак більше пдіходить ніж Овсянікова . Або Євген Понасенков .
Але там поки живе ілля Яшин (друг й соратник Боріса Немцова) . Ось це людина з бездоганною репутацією !!! На відміну від пропагандистки Овсянікової , яка за життя єдиний пристойний вчинок здійснила , а потім її вже за кордоном працєвлаштували .
Ілля усе життя своє боровся з ****** , як й його товариш Нємцов .
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22.04.2022 17:51 Ответить
его не распиарили
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23.04.2022 00:21 Ответить
З Савченко кацапам вдалося краще...
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22.04.2022 17:53 Ответить
О! А где, кстати, эта проститутка?!
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22.04.2022 18:36 Ответить
овсяное печенье с плесень и беспутинским душком отдает.
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22.04.2022 18:05 Ответить
О КАКОМ ПРЯМОМ ЭФИРИ на ТВ Московии тут речь?
ГДЕ вы на Московии видели ПРЯМОЙ ЭФИР? И КТО там видел прямой эфир?
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22.04.2022 18:08 Ответить
Хитрожопую засРашкинскую медиашлюшку надо депортировать обратно к ее кураторам на Лубянке
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22.04.2022 18:10 Ответить
А есть премия "За вклад в развитие отечественного Шапито"?
Дайте ей, хай носит...
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22.04.2022 18:12 Ответить
Пропаганда это оружие опаснее ядерного, потому что ядерное оружие убивает сразу много людей и делает большие разрушения, а пропаганда не выглядит как оружие, но превращает население целых стран в зомби, которые без сопротивления, наоборот, даже с радостью и воодушевлением, в целости и сохранности, со всеми ресурсами, сдают свою страну врагу! Поэтому с враждебной пропагандой, возвеличивающей диктатуру, фашизм, большевизм и прочие людоедские идеологии, отрицающей, искажающей и обесценивающей ценности и достижения демократического мира, нужно бороться беспощадно!
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22.04.2022 18:26 Ответить
Премию дают тем кто ЗАСЛУЖИЛ, а не переобувшимся в полёте путинским ЛЖИВЫМ ПРОСТИТУТКАМ!
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22.04.2022 18:33 Ответить
Пропагандистка Овсяннікова на Заході тисне на жалість і просить скасувати санкції для росіян: "На полках магазинов нет сахара».

"Русофобія не допустима. Російські люди не повинні нести колективну відповідальність за те, що відбувається в Україні. Це провина виключно Володимира Путіна"

Як готовлять агентів, - пропагандистів на довірі для полєзьіх идиотов: спочатку ніби

Овсяннікова зробила "героїчний" поступок, - з плакатом

"Остановите войну! Здесь вам врут!"-

проникла в студію кремлівських пропагандистів під час прямого ефіру і продемонструвала антивоєнний плакат.

Потім її дивним чином випустили з РФ та ж Овсяннікова вже на Заході тисне на жалість і просить скасувати санкції для росіян: "На полках магазинов нет сахара... Русофобія не допустима. Російські люди не повинні нести колективну відповідальність за те, що відбувається в Україні. Це провина виключно Володимира Путіна"
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22.04.2022 19:16 Ответить
"...білоруси та росіяни стоять на передовій боротьбі проти зла, проти війни та тиранії у Східній Європі та мужньо захищають свою, а також нашу, свободу..."
WHAT THE FUCK ! вони що, несповна розуму там, у своїй Німеччині?!
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22.04.2022 19:42 Ответить
І після цього нагороджувати Зеленського "за свободу слова"???

8 квітня Медіарух та Комісія з журналістської етики закликали Президента України Володимира Зеленського втрутитись у ситуацію з відімкненням телеканалів "Еспресо", "Прямий" та 5-й, пояснити причини та відновити їхнє мовлення.

8 квітня колективи телеканалів "Еспресо", "Прямий" та 5-й закликали Президента України Володимира Зеленського відреагувати на дії керівництва державного Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (РРТ), які, на їхню думку, порушують конституційні права колективів каналів.

14 квітня Колективи телеканалів "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" надіслали відкритого листа голові представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасу щодо вимкнення їх з цифрового ефіру.
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22.04.2022 20:09 Ответить
Шольц плакав.
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22.04.2022 20:33 Ответить
Тоже мне, выскочила с плакатиком. Это была явная постановка, рассчитанная на лохов
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22.04.2022 20:55 Ответить
А перед цим 8 років писала "нужні" тексти ***** про Донбас та Луганськ.
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22.04.2022 22:01 Ответить
А в Україні ніхто не позбавляє крємлядьські рупори, і вони продовжують волати в марафонє навастєй, заради тупої пропаганди якого вимикають проукраїнські канали.
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23.04.2022 09:37 Ответить
 
 