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Житомир (670) танк (2198) декоммунизация (750)

В Житомире 9 мая уберут с постамента на площади советский танк

житомир,танк

Советскому танку, установленному в 1965 году, больше не место на центральной площади Житомира.

Об этом заявил мэр города Сергей Сухомлин, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, танк символически уберут 9 мая.

Теперь площадь станет площадью Победы Украины в войне над Россией, а советскому танку на ней уже не место.

"9 мая мы будем переносить танк с площади Победы. Затем мы эту площадь реконструируем и сделаем действительно площадью уже нашей Победы. Победы в этой войне над Россией", – сказал Сухомлин.

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"Танк-победитель", как его называют житомиряне, установили накануне 9 мая 1965 года, в честь 20-летия Победы над немецкими войсками во Второй мировой войне и освобождения Житомира от оккупации.
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Топ комментарии
+33
В нормальных странах, как правило, все военные символы, памятники и мемориалы вынесены за пределы жилой и центральной зоны городов.
Война -- это горе и кладбище! Чем бы она не закончилась...
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22.04.2022 18:01
+26
Троляки в Естонії
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22.04.2022 18:12
+19
Залиште символізм психам на кшталт путіна. Прибирайте негайно. І все інше, що пов'язане з расієй та совком.
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22.04.2022 18:01
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Правила форума Совет форумчан
от троляки)
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22.04.2022 17:59 Ответить
Троляки в Естонії
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22.04.2022 18:12 Ответить
Неплохо кстати смотрится. И по совковому не угнетающе и символически
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22.04.2022 18:16 Ответить
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22.04.2022 18:17 Ответить
👍
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22.04.2022 18:00 Ответить
В нормальных странах, как правило, все военные символы, памятники и мемориалы вынесены за пределы жилой и центральной зоны городов.
Война -- это горе и кладбище! Чем бы она не закончилась...
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22.04.2022 18:01 Ответить
оце розумно..підтримую
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22.04.2022 18:02 Ответить
А у нас в Риге памятник оккупантам Риги в 1940 году в центре Риги! Мало того, при СССР у меня из зарплаты вычли деньги на этот столб позора меня не спросив!

Тупорылым ватникам могу рассказать, какими словами эти вычеты сопровождали РУССКИЕ по национальности ветераны "ВОВ" с которыми я рядом работал (как так, несколько БУТЫЛОК ВОДКИ УКРАЛИ), так ***** вам ласковым прозвищем покажется!

P.S. Я и как минимум моя сестра, за чьи деньги не спросив разрешения построили этот "памятник" даём разрешение, а теперь уже ТРЕБУЕМ - СНОС!
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22.04.2022 18:31 Ответить
Для ясности - это памятник повторной оккупации Латвии. Официально назван "памятником освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков". Советской Латвии уже 30 лет как не существует, захоронений советских солдат поблизости нет и не было. В 1946 году место использовалось для смертной казни членов немецко фашистской оккупационной администрации в Латвии. Сегодня место активно используется для прокремлёвских шабашей 9 мая. Понятно что тут есть только одно решение - снос и утилизация места для других целей.
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22.04.2022 19:08 Ответить
Я чомусь думала, що в Латвії ці питання давно вирішені.
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22.04.2022 23:30 Ответить
Залиште символізм психам на кшталт путіна. Прибирайте негайно. І все інше, що пов'язане з расієй та совком.
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22.04.2022 18:01 Ответить
чого чекати? завтра приберіть-посадіть туда всю опзж і підірвіть .
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22.04.2022 18:02 Ответить
ты думаешь что ты не доживёшь до 9 мая...?
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22.04.2022 18:12 Ответить
Воно тільки сьогодні зареєструвалося під литовським прапором, але лаптями від його постів за кілометр тхне. Так що, може і не доживе...
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22.04.2022 18:16 Ответить
да... в ленте активности ответ на пост не отображается - только "подобається"
или не могут исправить, или считают что сейчас такой вариант лучше...\меньше разборок...\
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22.04.2022 18:31 Ответить
а ты что сделал что уже кукарекаешь
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22.04.2022 18:25 Ответить
Може Вєталька теж згадає, що бачив танка, як до дівок в нархоз бігав
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22.04.2022 18:03 Ответить
...і пуцкіна із танком заразом до музею тоталітаризму на випердосі хай завезе
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22.04.2022 18:06 Ответить
Цікаво, ці танки-постаменти на ходу ? Може їх можна почистити, підлатати, заправити і вони будуть їздити.
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22.04.2022 18:03 Ответить
Навіщо?
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22.04.2022 18:06 Ответить
можно, если движок от бентли поставишь
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22.04.2022 18:07 Ответить
Яке на ходу, в Чернівцях такий стояв, знесли місяць тому. Так там десятки років алкашня і наркомани логово влаштували, ще з 70-х років.
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22.04.2022 18:23 Ответить
Бывает и на ходу, у нас в городе тридцать лет назад танк на постамент своим ходом заезжал, что с движком за тридцать лет под открытым небом, только догадываться..
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22.04.2022 19:07 Ответить
Так, на ходу
- у квітні 2014 на Донеччині русняві диверсанти спочатку на такому навіть їздили й волали, що в них є танки з постаментів, а за декілька днів вони натягали справжніх з-за кордону, з Ростовщини..

Негайно прибрати все окупантське залізо з площ України.!
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23.04.2022 07:28 Ответить
Ну так то т 34 это харьковский танк. Мне кажется, было бы жопоподжигательней потребовать от кацапов убрать все украинские т34 со своих памятников. Потому что символ украинской инженерии нельзя использовать кацапским фашистам, подписывавшим сговор молотова реббинтропа и развязавшим вторую мировую.
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22.04.2022 18:05 Ответить
У нас є для всілякого військового мотлоху спеціальні музеї. Відвідайте поки можна на халяву Рим або Париж. Ви сильно здивуєтесь кількістю арт обєктів і майже повною відсутністю мілітарної тематики. А у нас суцільне "мілітарі" та "боротьба за врожай" - вся ця дурня пафосно називається "мистецтво в маси"...
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22.04.2022 18:18 Ответить


Реєстрація:25.02.2022

Все зрозуміло. Кокошник тобі не тисне?
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22.04.2022 18:18 Ответить
Денацификация в действии...
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22.04.2022 18:09 Ответить
Посилка...Масква.Крємль..на 9 Мая
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22.04.2022 18:09 Ответить
вали за МаЦквой...
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22.04.2022 18:14 Ответить
по своей маме свинорыл не суди...\тебе могу посочувствовать не могу...!\
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22.04.2022 18:25 Ответить
Полтава А-УУУУ !!!
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22.04.2022 18:12 Ответить
Та нашо? Покладіть зверху ковйор і холодильник або пралку, та най стоїть
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22.04.2022 18:12 Ответить
можно пришлепать вместо него например оплот
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22.04.2022 18:12 Ответить
переплавити і використати для ракет нептун та сапсан
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22.04.2022 18:14 Ответить
Правильно. У нас свои Герои притом настоящие. Нех нам кацапскую символику навязывать чтобы кацапоиды потом считали нас своим народом
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22.04.2022 18:15 Ответить
Пам'ятник це якщо він один і орігінальний, а це штамповка, їх певне тисячі
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22.04.2022 18:19 Ответить
"Вихідців з райцентрів".., охренів мешканець міста в десятому поколінні?
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22.04.2022 18:21 Ответить
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22.04.2022 18:22 Ответить
"Танк-победитель", как его называЛИ житомиряне
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22.04.2022 18:26 Ответить
Смысл тянуть до 9 травня, шоп рашисты там теракт устроили? Сухомлин любит пиар, убрали бы сейчас и не выделывались
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22.04.2022 18:36 Ответить
Мабуть в Житомирі вже відбудували цеха КБ "Луч". Тепер і за танк прийнялися.
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22.04.2022 19:09 Ответить
Это из соображений безопасности, фашисты рабсейские по памятниках палят без разбора, боятся чтобы памятник не стрельнул.
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22.04.2022 19:10 Ответить
А бывало при савке сносили подобное, вон в 80х поставили в центре города самолёт военно-транспортный, так алкаши засрали так, что воняло туалетом на сто метров. Пришлось партии и правительству снести обосраный символ..
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22.04.2022 19:15 Ответить
Уважайте шоб там шось не прилетіло на 9те травня, рашисти то ще ті суки.
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22.04.2022 20:02 Ответить
нужно по Киеву пособирать всю советскую технику на посмтпментах (на вскидку - танк возле метро Шулявка, грузовик возле центрального автовокзала) и унести её в музей возле Бабы!
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23.04.2022 10:26 Ответить


Горiть у пеклi кацапо-ординськi шизо-фашисти!


Смерть рашистським окупантам!
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24.04.2022 01:56 Ответить
 
 