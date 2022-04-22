В Житомире 9 мая уберут с постамента на площади советский танк
Советскому танку, установленному в 1965 году, больше не место на центральной площади Житомира.
Об этом заявил мэр города Сергей Сухомлин, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, танк символически уберут 9 мая.
Теперь площадь станет площадью Победы Украины в войне над Россией, а советскому танку на ней уже не место.
"9 мая мы будем переносить танк с площади Победы. Затем мы эту площадь реконструируем и сделаем действительно площадью уже нашей Победы. Победы в этой войне над Россией", – сказал Сухомлин.
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"Танк-победитель", как его называют житомиряне, установили накануне 9 мая 1965 года, в честь 20-летия Победы над немецкими войсками во Второй мировой войне и освобождения Житомира от оккупации.
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Тупорылым ватникам могу рассказать, какими словами эти вычеты сопровождали РУССКИЕ по национальности ветераны "ВОВ" с которыми я рядом работал (как так, несколько БУТЫЛОК ВОДКИ УКРАЛИ), так ***** вам ласковым прозвищем покажется!
P.S. Я и как минимум моя сестра, за чьи деньги не спросив разрешения построили этот "памятник" даём разрешение, а теперь уже ТРЕБУЕМ - СНОС!
или не могут исправить, или считают что сейчас такой вариант лучше...\меньше разборок...\
- у квітні 2014 на Донеччині русняві диверсанти спочатку на такому навіть їздили й волали, що в них є танки з постаментів, а за декілька днів вони натягали справжніх з-за кордону, з Ростовщини..
Негайно прибрати все окупантське залізо з площ України.!
Реєстрація:25.02.2022
Все зрозуміло. Кокошник тобі не тисне?
могупосочувствовать не могу...!\
Горiть у пеклi кацапо-ординськi шизо-фашисти!
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