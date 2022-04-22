УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9941 відвідувач онлайн
Новини
5 427 57

У Житомирі 9 травня приберуть з постаменту на площі радянський танк

житомир,танк

Радянському танку, встановленому у 1965-му році, більше не місце на центральній площі Житомира.

Про це заявив мер міста Сергій Сухомлін, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, танк символічно приберуть 9 травня.

Тепер площа стане площею Перемоги України у війні над Росією, а Радянському танку на ній вже не місце.

"На 9 травня ми будемо переносити танк з площі Перемоги. Потім ми цю площу відреконструюємо і зробимо дійсно площею вже нашої Перемоги. Перемоги в цій війні над Росією", - сказав Сухомлин.

Дивіться: У Харкові демонтували пам'ятник Жукову. ВІДЕО+ФОТО

"Танк-переможець", як його називають житомиряни, встановили напередодні 9 травня 1965 року на честь 20-річчя Перемоги над німецькими військами у Другій світовій війні та звільнення Житомира від окупації.

Автор: 

Житомир (576) танк (2071) декомунізація (558)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+33
В нормальных странах, как правило, все военные символы, памятники и мемориалы вынесены за пределы жилой и центральной зоны городов.
Война -- это горе и кладбище! Чем бы она не закончилась...
показати весь коментар
22.04.2022 18:01
+26
Троляки в Естонії
показати весь коментар
22.04.2022 18:12
+19
Залиште символізм психам на кшталт путіна. Прибирайте негайно. І все інше, що пов'язане з расієй та совком.
показати весь коментар
22.04.2022 18:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
от троляки)
показати весь коментар
22.04.2022 17:59 Відповісти
Троляки в Естонії
показати весь коментар
22.04.2022 18:12 Відповісти
Неплохо кстати смотрится. И по совковому не угнетающе и символически
показати весь коментар
22.04.2022 18:16 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2022 18:17 Відповісти
👍
показати весь коментар
22.04.2022 18:00 Відповісти
В нормальных странах, как правило, все военные символы, памятники и мемориалы вынесены за пределы жилой и центральной зоны городов.
Война -- это горе и кладбище! Чем бы она не закончилась...
показати весь коментар
22.04.2022 18:01 Відповісти
оце розумно..підтримую
показати весь коментар
22.04.2022 18:02 Відповісти
А у нас в Риге памятник оккупантам Риги в 1940 году в центре Риги! Мало того, при СССР у меня из зарплаты вычли деньги на этот столб позора меня не спросив!

Тупорылым ватникам могу рассказать, какими словами эти вычеты сопровождали РУССКИЕ по национальности ветераны "ВОВ" с которыми я рядом работал (как так, несколько БУТЫЛОК ВОДКИ УКРАЛИ), так ***** вам ласковым прозвищем покажется!

P.S. Я и как минимум моя сестра, за чьи деньги не спросив разрешения построили этот "памятник" даём разрешение, а теперь уже ТРЕБУЕМ - СНОС!
показати весь коментар
22.04.2022 18:31 Відповісти
Для ясности - это памятник повторной оккупации Латвии. Официально назван "памятником освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков". Советской Латвии уже 30 лет как не существует, захоронений советских солдат поблизости нет и не было. В 1946 году место использовалось для смертной казни членов немецко фашистской оккупационной администрации в Латвии. Сегодня место активно используется для прокремлёвских шабашей 9 мая. Понятно что тут есть только одно решение - снос и утилизация места для других целей.
показати весь коментар
22.04.2022 19:08 Відповісти
Я чомусь думала, що в Латвії ці питання давно вирішені.
показати весь коментар
22.04.2022 23:30 Відповісти
Залиште символізм психам на кшталт путіна. Прибирайте негайно. І все інше, що пов'язане з расієй та совком.
показати весь коментар
22.04.2022 18:01 Відповісти
чого чекати? завтра приберіть-посадіть туда всю опзж і підірвіть .
показати весь коментар
22.04.2022 18:02 Відповісти
ты думаешь что ты не доживёшь до 9 мая...?
показати весь коментар
22.04.2022 18:12 Відповісти
Воно тільки сьогодні зареєструвалося під литовським прапором, але лаптями від його постів за кілометр тхне. Так що, може і не доживе...
показати весь коментар
22.04.2022 18:16 Відповісти
да... в ленте активности ответ на пост не отображается - только "подобається"
или не могут исправить, или считают что сейчас такой вариант лучше...\меньше разборок...\
показати весь коментар
22.04.2022 18:31 Відповісти
а ты что сделал что уже кукарекаешь
показати весь коментар
22.04.2022 18:25 Відповісти
Може Вєталька теж згадає, що бачив танка, як до дівок в нархоз бігав
показати весь коментар
22.04.2022 18:03 Відповісти
...і пуцкіна із танком заразом до музею тоталітаризму на випердосі хай завезе
показати весь коментар
22.04.2022 18:06 Відповісти
Цікаво, ці танки-постаменти на ходу ? Може їх можна почистити, підлатати, заправити і вони будуть їздити.
показати весь коментар
22.04.2022 18:03 Відповісти
Навіщо?
показати весь коментар
22.04.2022 18:06 Відповісти
можно, если движок от бентли поставишь
показати весь коментар
22.04.2022 18:07 Відповісти
Яке на ходу, в Чернівцях такий стояв, знесли місяць тому. Так там десятки років алкашня і наркомани логово влаштували, ще з 70-х років.
показати весь коментар
22.04.2022 18:23 Відповісти
Бывает и на ходу, у нас в городе тридцать лет назад танк на постамент своим ходом заезжал, что с движком за тридцать лет под открытым небом, только догадываться..
показати весь коментар
22.04.2022 19:07 Відповісти
Так, на ходу
- у квітні 2014 на Донеччині русняві диверсанти спочатку на такому навіть їздили й волали, що в них є танки з постаментів, а за декілька днів вони натягали справжніх з-за кордону, з Ростовщини..

Негайно прибрати все окупантське залізо з площ України.!
показати весь коментар
23.04.2022 07:28 Відповісти
Ну так то т 34 это харьковский танк. Мне кажется, было бы жопоподжигательней потребовать от кацапов убрать все украинские т34 со своих памятников. Потому что символ украинской инженерии нельзя использовать кацапским фашистам, подписывавшим сговор молотова реббинтропа и развязавшим вторую мировую.
показати весь коментар
22.04.2022 18:05 Відповісти
У нас є для всілякого військового мотлоху спеціальні музеї. Відвідайте поки можна на халяву Рим або Париж. Ви сильно здивуєтесь кількістю арт обєктів і майже повною відсутністю мілітарної тематики. А у нас суцільне "мілітарі" та "боротьба за врожай" - вся ця дурня пафосно називається "мистецтво в маси"...
показати весь коментар
22.04.2022 18:18 Відповісти


Реєстрація:25.02.2022

Все зрозуміло. Кокошник тобі не тисне?
показати весь коментар
22.04.2022 18:18 Відповісти
Денацификация в действии...
показати весь коментар
22.04.2022 18:09 Відповісти
Посилка...Масква.Крємль..на 9 Мая
показати весь коментар
22.04.2022 18:09 Відповісти
вали за МаЦквой...
показати весь коментар
22.04.2022 18:14 Відповісти
по своей маме свинорыл не суди...\тебе могу посочувствовать не могу...!\
показати весь коментар
22.04.2022 18:25 Відповісти
Полтава А-УУУУ !!!
показати весь коментар
22.04.2022 18:12 Відповісти
Та нашо? Покладіть зверху ковйор і холодильник або пралку, та най стоїть
показати весь коментар
22.04.2022 18:12 Відповісти
можно пришлепать вместо него например оплот
показати весь коментар
22.04.2022 18:12 Відповісти
переплавити і використати для ракет нептун та сапсан
показати весь коментар
22.04.2022 18:14 Відповісти
Правильно. У нас свои Герои притом настоящие. Нех нам кацапскую символику навязывать чтобы кацапоиды потом считали нас своим народом
показати весь коментар
22.04.2022 18:15 Відповісти
Пам'ятник це якщо він один і орігінальний, а це штамповка, їх певне тисячі
показати весь коментар
22.04.2022 18:19 Відповісти
"Вихідців з райцентрів".., охренів мешканець міста в десятому поколінні?
показати весь коментар
22.04.2022 18:21 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2022 18:22 Відповісти
"Танк-победитель", как его называЛИ житомиряне
показати весь коментар
22.04.2022 18:26 Відповісти
Смысл тянуть до 9 травня, шоп рашисты там теракт устроили? Сухомлин любит пиар, убрали бы сейчас и не выделывались
показати весь коментар
22.04.2022 18:36 Відповісти
Мабуть в Житомирі вже відбудували цеха КБ "Луч". Тепер і за танк прийнялися.
показати весь коментар
22.04.2022 19:09 Відповісти
Это из соображений безопасности, фашисты рабсейские по памятниках палят без разбора, боятся чтобы памятник не стрельнул.
показати весь коментар
22.04.2022 19:10 Відповісти
А бывало при савке сносили подобное, вон в 80х поставили в центре города самолёт военно-транспортный, так алкаши засрали так, что воняло туалетом на сто метров. Пришлось партии и правительству снести обосраный символ..
показати весь коментар
22.04.2022 19:15 Відповісти
Уважайте шоб там шось не прилетіло на 9те травня, рашисти то ще ті суки.
показати весь коментар
22.04.2022 20:02 Відповісти
нужно по Киеву пособирать всю советскую технику на посмтпментах (на вскидку - танк возле метро Шулявка, грузовик возле центрального автовокзала) и унести её в музей возле Бабы!
показати весь коментар
23.04.2022 10:26 Відповісти


Горiть у пеклi кацапо-ординськi шизо-фашисти!


Смерть рашистським окупантам!
показати весь коментар
24.04.2022 01:56 Відповісти
 
 