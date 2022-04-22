У Житомирі 9 травня приберуть з постаменту на площі радянський танк
Радянському танку, встановленому у 1965-му році, більше не місце на центральній площі Житомира.
Про це заявив мер міста Сергій Сухомлін, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, танк символічно приберуть 9 травня.
Тепер площа стане площею Перемоги України у війні над Росією, а Радянському танку на ній вже не місце.
"На 9 травня ми будемо переносити танк з площі Перемоги. Потім ми цю площу відреконструюємо і зробимо дійсно площею вже нашої Перемоги. Перемоги в цій війні над Росією", - сказав Сухомлин.
"Танк-переможець", як його називають житомиряни, встановили напередодні 9 травня 1965 року на честь 20-річчя Перемоги над німецькими військами у Другій світовій війні та звільнення Житомира від окупації.
Топ коментарі
+33 Ratibor Swet
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Война -- это горе и кладбище! Чем бы она не закончилась...
Тупорылым ватникам могу рассказать, какими словами эти вычеты сопровождали РУССКИЕ по национальности ветераны "ВОВ" с которыми я рядом работал (как так, несколько БУТЫЛОК ВОДКИ УКРАЛИ), так ***** вам ласковым прозвищем покажется!
P.S. Я и как минимум моя сестра, за чьи деньги не спросив разрешения построили этот "памятник" даём разрешение, а теперь уже ТРЕБУЕМ - СНОС!
или не могут исправить, или считают что сейчас такой вариант лучше...\меньше разборок...\
- у квітні 2014 на Донеччині русняві диверсанти спочатку на такому навіть їздили й волали, що в них є танки з постаментів, а за декілька днів вони натягали справжніх з-за кордону, з Ростовщини..
Негайно прибрати все окупантське залізо з площ України.!
Реєстрація:25.02.2022
Все зрозуміло. Кокошник тобі не тисне?
могупосочувствовать не могу...!\
Горiть у пеклi кацапо-ординськi шизо-фашисти!
Смерть рашистським окупантам!