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Новости Санкции против России
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Газ (9404) Нидерланды (1532)

Нидерланды до конца года откажутся от российского газа

газ,рф

До конца этого года Нидерланды намерены полностью отказаться от закупки российского газа и российского угля.

Об этом сообщил министр климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Отмечается, что на ближайшую зиму газохранилища будут максимально заполнены. В значительной степени это должны делать энергетические и другие компании. Поскольку они не решаются идти на финансовый риск, потому что газ сейчас очень дорог, правительство придумает схему, которая частично компенсирует разницу в цене.

Государственная компания Energie Beheer Nederland (EBN) заполнит газохранилище Bergermeer на 70 процентов его мощности. Общие расходы зависят от цены на газ и оцениваются в 623 млн. евро.

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Также предусмотрено увеличить импорт сжиженного природного газа (СПГ). Он хранится на газовых терминалах в Роттердаме и Эемсхафене. Энергосбережение также должно способствовать замещению импорта из России.

Что касается угля, то импорт для всего Европейского союза закончится 11 августа. Об этом было договорено в пятом пакете санкций ЕС в связи с вторжением России в Украину. Постепенный отход от закупки российской нефти все еще должен быть организован в контексте ЕС.

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22.04.2022 18:26 Ответить
Олександр Бригинець
@bryhynets
·
49 хв
155 мм гаубиці з'їжджаються до нас з усього світу… Одна за одну кращі! Рашисти обдухсотяться естетично)
Шкода, що наша «Богдана» (на фото) так і не встигла на цю війну… на параді 24.08.18 дослідний зразок пройшов, а потім через гарні дороги - зупинився(
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22.04.2022 18:31 Ответить
Богдана не удалась. По итогам стрельб. Нужно все заново переделывать.
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22.04.2022 20:15 Ответить
Ну, тоді Німеччина збільшіть...
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22.04.2022 18:37 Ответить
Наше шольцло с удовольствием, с причмокиванием.
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22.04.2022 18:47 Ответить
да наплевать рассеи на эти санкции,она свой газ через азербайджан продаёт в европу.
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23.04.2022 06:20 Ответить
 
 