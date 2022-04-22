РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4781 посетитель онлайн
Новости
14 860 40

На въезде из Польши в Украину образовались очереди, - пограничники

кордон,польща

На границе Польши и Украины наблюдается скопление автомобилей.

Об этом сообщила Госпогранслужба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В частности, самые большие очереди в направлении Украины: "Дорогуск - Ягодин" - около 1000 легковых авто и 150 грузовиков; "Корчевая - Краковец" - около 400 легковых авто и 350 грузовиков; "Медика - Шегини" - около 900 легковых авто и 200 грузов ", – говорится в сообщении.

Госпогранслужба отмечает, что это накопление возникло ситуативно и не зависит от порядка прохождения погранично-таможенных процедур.

Также смотрите: Нардеп ОПЗЖ Суркис был задержан на границе с 13 часами. Сейчас решают, выпускать или нет, - СМИ. ФОТО

"В свою очередь пограничники прилагают все возможные усилия по ускорению оформления лиц: увеличено количество персонала, который осуществляет пограничные процедуры, оборудованы дополнительные рабочие места для оформления", - отмечает украинское ведомство. Оно рекомендует с учетом этой ситуации для более быстрого пересечения границы из Польши в Украину выбирать другие пункты пропуска на общей границе.

Автор: 

Госпогранслужба (6447) граница (5272) очередь (250) Польша (8422)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+20
Ніякі заробітчани не повертаються на свята, то бариги автомобілі гонять поки розмитнення скасоване!
показать весь комментарий
22.04.2022 19:10
+12
Наразі стою з українського боку на переході в Грушові. За годину пропустили рівно дві автівки до Польщі. Фраза «докладають всих зусиль» звучить як цинічне знущання. Вони як завжди працюють як мокре горить..
показать весь комментарий
22.04.2022 19:09
+9
И машины растамаживать с которых на время войны сняли пошлину
показать весь комментарий
22.04.2022 19:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
это кто ж там такие прорываются ?
показать весь комментарий
22.04.2022 19:01 Ответить
Будешь смеяться - евробляхеры. Их не то чтобы большинство, но на них уходит значительно больше времени на оформление въезда. Отсюда и очереди.
показать весь комментарий
22.04.2022 19:14 Ответить
в Киеве уже бляхеров много. На олх куча объяв продажа и помогу растаможить.
Кому война, кому барыш
показать весь комментарий
22.04.2022 20:48 Ответить
а ви не думали що богати з ціх авто пійде на тро та зсу? я вже 2 тижня не можу знайти хто мені з Літви пригоне 4х4 за розумні гроши. треба інколи мозог вмикати, а не тупо всіх в "євробляхери" заносити.
показать весь комментарий
22.04.2022 21:22 Ответить
В ЗСУ і ТРО розмитнюють, як ГУМАНІТАРНУ ДОПОМОГУ, там окремий коридор для цього...
показать весь комментарий
22.04.2022 23:05 Ответить
Точно так, кому війна а баригам прибуток.

"Хотела поправить вашу информацию по поводу «возвращения украинцев домой».

Я нахожусь на таможне на Устилуге со вчерашнего дня, и вся эта очередь состоит из машин с транзитными номерами. Люди покупают и гонят на Украину дешёвые авто, большинство перекупов.

Вот так работает недавно вступивший в силу закон о нулевой растаможке 😁"

ТРУХА⚡️Украина

показать весь комментарий
23.04.2022 01:57 Ответить
на Паску додому...що тут дивного?
показать весь комментарий
22.04.2022 19:20 Ответить
так потом не выедут вот это и странно
показать весь комментарий
22.04.2022 19:29 Ответить
це підараси які хочуть швидко і докуя заробити на доставці дешевих авто.
вже скаржаться доставщики гуанітарки та перевізники біженців що стоять в чергах по 20 км.
і страшо те, що це правда.
вже 3 доби така куйня......
показать весь комментарий
22.04.2022 21:01 Ответить
Для гуманітарки та інших-окрема черга,тобто проїзд практично без перешкод.Позавчора Медику зі сторони Польщі,на власній автівці пройшов за 25 хвилин,і поляків і нашу...А в Грушеві,на рейсовому автобусі,три години мурижили!!!Це все в один день...
показать весь комментарий
22.04.2022 22:43 Ответить
Повертаються заробітчани Пасху святкувати, а те шо в країні війна то таке
показать весь комментарий
22.04.2022 19:01 Ответить
И машины растамаживать с которых на время войны сняли пошлину
показать весь комментарий
22.04.2022 19:04 Ответить
Війна може тривати на півдні і сході місяцями або довше не у всіх є можливість знімати помешкання за кордоном якщо в Україні пощастило і залишились будинки і квартири свої
показать весь комментарий
22.04.2022 19:15 Ответить
Наразі стою з українського боку на переході в Грушові. За годину пропустили рівно дві автівки до Польщі. Фраза «докладають всих зусиль» звучить як цинічне знущання. Вони як завжди працюють як мокре горить..
показать весь комментарий
22.04.2022 19:09 Ответить
Погранцы и таможня всегда были **********.
С 2014 г. и по сей день нет ни одного погибшего на войне таможенника, а погранцов - минимальный %. Хотя, по идее, именно они должны "первыми встретить грудью врага".
показать весь комментарий
22.04.2022 19:18 Ответить
грудью на амбразуру? ваша стихия?
показать весь комментарий
22.04.2022 20:48 Ответить
так шо вже випускають чи ти по білєту ?
показать весь комментарий
22.04.2022 19:53 Ответить
Ніякі заробітчани не повертаються на свята, то бариги автомобілі гонять поки розмитнення скасоване!
показать весь комментарий
22.04.2022 19:10 Ответить
спитайте хто стоїть в черзі 90% українські номери мій знайомий якраз там проходить митницю
показать весь комментарий
22.04.2022 19:17 Ответить
Ну... диванні ексПЕРДти ж краще знають
показать весь комментарий
22.04.2022 19:24 Ответить
Чудо, я сьогодні говорив з людиною, яка кожен день на кордоні допомагає везти гуманітарну допомогу для однієї з церковних організацій! Так він фуру дочекатись не може з гуманітарною допомогою, бо 90% черги це "гонщики"! Він хотів до свят встигнути, бо вихідні великі.......... Прольот і простій фури ти знаєш, що це таке ?!
показать весь комментарий
22.04.2022 19:55 Ответить
А нічого, що для гуманітарки окрема черга?
показать весь комментарий
22.04.2022 23:07 Ответить
Вже спитали, ось відповідь: https://t.me/truexanewsua/43087 https://t.me/truexanewsua/43087

показать весь комментарий
23.04.2022 02:01 Ответить
Як мені вже набридло, чесно кажучи, читати на форумі такі "чорно/білі" суперечки.
Ну як ви не можете зрозуміти, що не буває в світі все чорне і все біле??
У кожного (це стосується не тільки цієї теми) є якісь свої докази і твердження.
І сваряться і б'ються до останнього..... .

Ось ця ситуація - так, потік куплених там авто під скасоване розмитнення останні тижні значно зріс - ніхто не заперечить.
Досить багато заробітчан (і не тільки) вертаються на великодні свята - ніхто не заперечить.

От наклалось одне на друге + митники нікуди не спішать - маєте вам і черги.
показать весь комментарий
22.04.2022 19:32 Ответить
Усе потрібно - і на св"ята приїхати , і автівку привести (поки вигідно)

Але :
1- радує зміна % виїхавших/приїхавщих !
2- чому ніхто не пробує провести розслідування причин черг ? Ні СБУ і т.п. , ні журналісти ...
Що усе по старому ?
показать весь комментарий
22.04.2022 19:53 Ответить
потому что таможня и сбу это все курируют или крышуют
показать весь комментарий
22.04.2022 21:23 Ответить
Дивна у нас країна)) нормальними рахуються бариги які під час війни машини ганяють і заробітчани які на свята додому їдуть якби не було б війни...
показать весь комментарий
22.04.2022 20:00 Ответить
а хто ввозить авто - кому за 60 ?
показать весь комментарий
22.04.2022 19:33 Ответить
Здебільшого жінки, переганяють через КПП за 100€
показать весь комментарий
22.04.2022 19:50 Ответить
Ну то й добре - може хтось пересяде зі свого "Таза" на нормальну машину - і безпечніше, і ще й екологію збережуть!
показать весь комментарий
22.04.2022 20:01 Ответить
І жінки, і мужики 60+ їх повно... І мужики 18 - 60 років, які "комісовані" нашими корумпованими лікарями. Чи знаєш ти скільки українців вже мають другий паспорт (типу поляки, румуни, угорці і т.д.), от вони і ганяють... СБУ чим займалось всі роки ?! От маємо і бардак, одні з маскальськими паспортами, другі з румуно - угорськими.............. Бардак ніде не дівся!
показать весь комментарий
22.04.2022 20:05 Ответить
Чоловіки віком від 25 десь до 40. Серед них була лише одна дівка, але дуже борза. До речі, вона за свою борзоту поплатилась, поки вона істерила через те, що її не пропускають без черги, під'їхала поліція та відправила її взад. Поляки там чергують та контролюють ситуацію, яка дуже напружена та небезпечна. Кого встигають зловити без черги, всіх розгортають, але там працює справжня мафія по перегону автівок. Я спостерігала за тим, як вони втискаються у чергу. Роблять це дуже швидко, за допомогою фури, яка з правого ряду лізе у лівий, а за нею дуже щільно 20-30 легкових, та ще й трейлер з завантаженими. Цей процес контролюють та регулюють чоловік 5, вони домовляються з кимось із черги, потім росповідають якісь байки, поводяться дуже нахабно та впевнено, як професійні шахраї. Їх дуже багато, вони лізуть з усіх боків та у великій кількості.

Наш прикордонник нам пояснив, що вони працюють справно та швидко, але така кількість цих автівок перетворює перетин кордону для звичайних людей просто неможливим.
показать весь комментарий
22.04.2022 23:14 Ответить
Якщо хлопи повертаються в Україну, то вони розуміють, що після свят їх вже не випустять.

Отже - вони просто повертаються... Та й добре, що на Євробляхах - все ж ліпше, ніж на старих "Жигулях"і "Москвічах" їздити! Не бачу, що у цьому поганого може бути?
показать весь комментарий
22.04.2022 19:59 Ответить
Споживай помірно, заробітчани на москвічах та жигулях вже давно не їздять...
показать весь комментарий
22.04.2022 20:03 Ответить
На кордоні не просто черги, там повний армагеддець! Ми стояли 38 годин у черзі і стояли би ще добу, просто нам пішли на зустріч та трохипропустили з дозволу поліцейського, через малюка, який з нами їхав.
показать весь комментарий
22.04.2022 20:18 Ответить
Да многие возвращаются. По Киеву вижу. С каждым днем все больше и машин и людей. Кто с Европы кто с западной Украины. В сравнении с мартом так вообще прям в разы людей больше. Печально другое, 80% из них через месяц-два опять будут ломиться обратно, но уже на заработки. Работы даже в Киеве практически нет, а если есть то зп раза в полтора упала от довоенного уровня, а цены в наоборот выросли. Так что кто в еропах я бы не торопился обратно ехать, лучше искать работу на месте, на ближайшие пол года точно. У меня многие знакомые с начал войны никуда не уезжали, но теперь собираются. Кто может, конечно. Деньги где-то нужно зарабатывать.
показать весь комментарий
22.04.2022 21:40 Ответить
А у нас в Луцьку на митниці автомобільним баригам почали повістки до воєнкомату вручати. І правильно роблять.
показать весь комментарий
22.04.2022 22:07 Ответить
Жінкам? Чи дідам 60+? Інших ж не випускають (ну хіба інвалідів чи багатодітних батьків ще)...
показать весь комментарий
22.04.2022 23:08 Ответить
 
 