На въезде из Польши в Украину образовались очереди, - пограничники

На границе Польши и Украины наблюдается скопление автомобилей.

Об этом сообщила Госпогранслужба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В частности, самые большие очереди в направлении Украины: "Дорогуск - Ягодин" - около 1000 легковых авто и 150 грузовиков; "Корчевая - Краковец" - около 400 легковых авто и 350 грузовиков; "Медика - Шегини" - около 900 легковых авто и 200 грузов ", – говорится в сообщении.

Госпогранслужба отмечает, что это накопление возникло ситуативно и не зависит от порядка прохождения погранично-таможенных процедур.

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"В свою очередь пограничники прилагают все возможные усилия по ускорению оформления лиц: увеличено количество персонала, который осуществляет пограничные процедуры, оборудованы дополнительные рабочие места для оформления", - отмечает украинское ведомство. Оно рекомендует с учетом этой ситуации для более быстрого пересечения границы из Польши в Украину выбирать другие пункты пропуска на общей границе.