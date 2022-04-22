На въезде из Польши в Украину образовались очереди, - пограничники
На границе Польши и Украины наблюдается скопление автомобилей.
Об этом сообщила Госпогранслужба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В частности, самые большие очереди в направлении Украины: "Дорогуск - Ягодин" - около 1000 легковых авто и 150 грузовиков; "Корчевая - Краковец" - около 400 легковых авто и 350 грузовиков; "Медика - Шегини" - около 900 легковых авто и 200 грузов ", – говорится в сообщении.
Госпогранслужба отмечает, что это накопление возникло ситуативно и не зависит от порядка прохождения погранично-таможенных процедур.
"В свою очередь пограничники прилагают все возможные усилия по ускорению оформления лиц: увеличено количество персонала, который осуществляет пограничные процедуры, оборудованы дополнительные рабочие места для оформления", - отмечает украинское ведомство. Оно рекомендует с учетом этой ситуации для более быстрого пересечения границы из Польши в Украину выбирать другие пункты пропуска на общей границе.
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Кому война, кому барыш
"Хотела поправить вашу информацию по поводу «возвращения украинцев домой».
Я нахожусь на таможне на Устилуге со вчерашнего дня, и вся эта очередь состоит из машин с транзитными номерами. Люди покупают и гонят на Украину дешёвые авто, большинство перекупов.
Вот так работает недавно вступивший в силу закон о нулевой растаможке 😁"
ТРУХА⚡️Украина
вже скаржаться доставщики гуанітарки та перевізники біженців що стоять в чергах по 20 км.
і страшо те, що це правда.
вже 3 доби така куйня......
С 2014 г. и по сей день нет ни одного погибшего на войне таможенника, а погранцов - минимальный %. Хотя, по идее, именно они должны "первыми встретить грудью врага".
Ну як ви не можете зрозуміти, що не буває в світі все чорне і все біле??
У кожного (це стосується не тільки цієї теми) є якісь свої докази і твердження.
І сваряться і б'ються до останнього..... .
Ось ця ситуація - так, потік куплених там авто під скасоване розмитнення останні тижні значно зріс - ніхто не заперечить.
Досить багато заробітчан (і не тільки) вертаються на великодні свята - ніхто не заперечить.
От наклалось одне на друге + митники нікуди не спішать - маєте вам і черги.
Але :
1- радує зміна % виїхавших/приїхавщих !
2- чому ніхто не пробує провести розслідування причин черг ? Ні СБУ і т.п. , ні журналісти ...
Що усе по старому ?
Наш прикордонник нам пояснив, що вони працюють справно та швидко, але така кількість цих автівок перетворює перетин кордону для звичайних людей просто неможливим.
Отже - вони просто повертаються... Та й добре, що на Євробляхах - все ж ліпше, ніж на старих "Жигулях"і "Москвічах" їздити! Не бачу, що у цьому поганого може бути?