На в’їзді з Польщі до України утворилися черги, - прикордонники
На кордоні Польщі та України спостерігається значне накопичення автомобілів.
Про це повідомила Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Зокрема, найбільші черги в напрямку України: "Дорогуськ – Ягодин" – близько 1000 легкових авто та 150 вантажівок; "Корчова – Краківець" – близько 400 легкових авто та 350 вантажівок; "Медика – Шегині" – близько 900 легкових авто та 200 вантажівок", – ідеться у повідомленні.
Держприкордонслужба зазначає, що це накопичення виникло ситуативно й не залежить від порядку проходження прикордонно-митних процедур.
"У свою чергу прикордонники докладають усіх можливих зусиль щодо прискорення оформлення осіб: збільшено кількість персоналу, який здійснює прикордонні процедури, обладнано додаткові робочі місця для оформлення", – зазначає українське відомство. Воно рекомендує з огляду на цю ситуацію для швидшого перетину кордону з Польщі до України обирати інші пункти пропуску на спільному кордоні.
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Кому война, кому барыш
"Хотела поправить вашу информацию по поводу «возвращения украинцев домой».
Я нахожусь на таможне на Устилуге со вчерашнего дня, и вся эта очередь состоит из машин с транзитными номерами. Люди покупают и гонят на Украину дешёвые авто, большинство перекупов.
Вот так работает недавно вступивший в силу закон о нулевой растаможке 😁"
ТРУХА⚡️Украина
вже скаржаться доставщики гуанітарки та перевізники біженців що стоять в чергах по 20 км.
і страшо те, що це правда.
вже 3 доби така куйня......
С 2014 г. и по сей день нет ни одного погибшего на войне таможенника, а погранцов - минимальный %. Хотя, по идее, именно они должны "первыми встретить грудью врага".
Ну як ви не можете зрозуміти, що не буває в світі все чорне і все біле??
У кожного (це стосується не тільки цієї теми) є якісь свої докази і твердження.
І сваряться і б'ються до останнього..... .
Ось ця ситуація - так, потік куплених там авто під скасоване розмитнення останні тижні значно зріс - ніхто не заперечить.
Досить багато заробітчан (і не тільки) вертаються на великодні свята - ніхто не заперечить.
От наклалось одне на друге + митники нікуди не спішать - маєте вам і черги.
Але :
1- радує зміна % виїхавших/приїхавщих !
2- чому ніхто не пробує провести розслідування причин черг ? Ні СБУ і т.п. , ні журналісти ...
Що усе по старому ?
Наш прикордонник нам пояснив, що вони працюють справно та швидко, але така кількість цих автівок перетворює перетин кордону для звичайних людей просто неможливим.
Отже - вони просто повертаються... Та й добре, що на Євробляхах - все ж ліпше, ніж на старих "Жигулях"і "Москвічах" їздити! Не бачу, що у цьому поганого може бути?