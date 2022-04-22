На в’їзді з Польщі до України утворилися черги, - прикордонники

На кордоні Польщі та України спостерігається значне накопичення автомобілів.

Про це повідомила Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зокрема, найбільші черги в напрямку України: "Дорогуськ – Ягодин" – близько 1000 легкових авто та 150 вантажівок; "Корчова – Краківець" – близько 400 легкових авто та 350 вантажівок; "Медика – Шегині" – близько 900 легкових авто та 200 вантажівок", – ідеться у повідомленні.

Держприкордонслужба зазначає, що це накопичення виникло ситуативно й не залежить від порядку проходження прикордонно-митних процедур.

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"У свою чергу прикордонники докладають усіх можливих зусиль щодо прискорення оформлення осіб: збільшено кількість персоналу, який здійснює прикордонні процедури, обладнано додаткові робочі місця для оформлення", – зазначає українське відомство. Воно рекомендує з огляду на цю ситуацію для швидшого перетину кордону з Польщі до України обирати інші пункти пропуску на спільному кордоні.