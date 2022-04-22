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На в’їзді з Польщі до України утворилися черги, - прикордонники

кордон,польща

На кордоні Польщі та України спостерігається значне накопичення автомобілів.

Про це повідомила Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зокрема, найбільші черги в напрямку України: "Дорогуськ – Ягодин" – близько 1000 легкових авто та 150 вантажівок; "Корчова – Краківець" – близько 400 легкових авто та 350 вантажівок; "Медика – Шегині" – близько 900 легкових авто та 200 вантажівок", – ідеться у повідомленні.

Держприкордонслужба зазначає, що це накопичення виникло ситуативно й не залежить від порядку проходження прикордонно-митних процедур.

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"У свою чергу прикордонники докладають усіх можливих зусиль щодо прискорення оформлення осіб: збільшено кількість персоналу, який здійснює прикордонні процедури, обладнано додаткові робочі місця для оформлення", – зазначає українське відомство. Воно рекомендує з огляду на цю ситуацію для швидшого перетину кордону з Польщі до України обирати інші пункти пропуску на спільному кордоні.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6001) кордон (4770) черга (224) Польща (8517)


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Топ коментарі
+20
Ніякі заробітчани не повертаються на свята, то бариги автомобілі гонять поки розмитнення скасоване!
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22.04.2022 19:10
+12
Наразі стою з українського боку на переході в Грушові. За годину пропустили рівно дві автівки до Польщі. Фраза «докладають всих зусиль» звучить як цинічне знущання. Вони як завжди працюють як мокре горить..
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22.04.2022 19:09
+9
И машины растамаживать с которых на время войны сняли пошлину
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22.04.2022 19:04
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это кто ж там такие прорываются ?
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22.04.2022 19:01 Відповісти
Будешь смеяться - евробляхеры. Их не то чтобы большинство, но на них уходит значительно больше времени на оформление въезда. Отсюда и очереди.
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22.04.2022 19:14 Відповісти
в Киеве уже бляхеров много. На олх куча объяв продажа и помогу растаможить.
Кому война, кому барыш
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22.04.2022 20:48 Відповісти
а ви не думали що богати з ціх авто пійде на тро та зсу? я вже 2 тижня не можу знайти хто мені з Літви пригоне 4х4 за розумні гроши. треба інколи мозог вмикати, а не тупо всіх в "євробляхери" заносити.
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22.04.2022 21:22 Відповісти
В ЗСУ і ТРО розмитнюють, як ГУМАНІТАРНУ ДОПОМОГУ, там окремий коридор для цього...
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22.04.2022 23:05 Відповісти
Точно так, кому війна а баригам прибуток.

"Хотела поправить вашу информацию по поводу «возвращения украинцев домой».

Я нахожусь на таможне на Устилуге со вчерашнего дня, и вся эта очередь состоит из машин с транзитными номерами. Люди покупают и гонят на Украину дешёвые авто, большинство перекупов.

Вот так работает недавно вступивший в силу закон о нулевой растаможке 😁"

ТРУХА⚡️Украина

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23.04.2022 01:57 Відповісти
на Паску додому...що тут дивного?
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22.04.2022 19:20 Відповісти
так потом не выедут вот это и странно
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22.04.2022 19:29 Відповісти
це підараси які хочуть швидко і докуя заробити на доставці дешевих авто.
вже скаржаться доставщики гуанітарки та перевізники біженців що стоять в чергах по 20 км.
і страшо те, що це правда.
вже 3 доби така куйня......
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22.04.2022 21:01 Відповісти
Для гуманітарки та інших-окрема черга,тобто проїзд практично без перешкод.Позавчора Медику зі сторони Польщі,на власній автівці пройшов за 25 хвилин,і поляків і нашу...А в Грушеві,на рейсовому автобусі,три години мурижили!!!Це все в один день...
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22.04.2022 22:43 Відповісти
Повертаються заробітчани Пасху святкувати, а те шо в країні війна то таке
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22.04.2022 19:01 Відповісти
И машины растамаживать с которых на время войны сняли пошлину
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22.04.2022 19:04 Відповісти
Війна може тривати на півдні і сході місяцями або довше не у всіх є можливість знімати помешкання за кордоном якщо в Україні пощастило і залишились будинки і квартири свої
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22.04.2022 19:15 Відповісти
Наразі стою з українського боку на переході в Грушові. За годину пропустили рівно дві автівки до Польщі. Фраза «докладають всих зусиль» звучить як цинічне знущання. Вони як завжди працюють як мокре горить..
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22.04.2022 19:09 Відповісти
Погранцы и таможня всегда были **********.
С 2014 г. и по сей день нет ни одного погибшего на войне таможенника, а погранцов - минимальный %. Хотя, по идее, именно они должны "первыми встретить грудью врага".
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22.04.2022 19:18 Відповісти
грудью на амбразуру? ваша стихия?
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22.04.2022 20:48 Відповісти
так шо вже випускають чи ти по білєту ?
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22.04.2022 19:53 Відповісти
Ніякі заробітчани не повертаються на свята, то бариги автомобілі гонять поки розмитнення скасоване!
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22.04.2022 19:10 Відповісти
спитайте хто стоїть в черзі 90% українські номери мій знайомий якраз там проходить митницю
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22.04.2022 19:17 Відповісти
Ну... диванні ексПЕРДти ж краще знають
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22.04.2022 19:24 Відповісти
Чудо, я сьогодні говорив з людиною, яка кожен день на кордоні допомагає везти гуманітарну допомогу для однієї з церковних організацій! Так він фуру дочекатись не може з гуманітарною допомогою, бо 90% черги це "гонщики"! Він хотів до свят встигнути, бо вихідні великі.......... Прольот і простій фури ти знаєш, що це таке ?!
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22.04.2022 19:55 Відповісти
А нічого, що для гуманітарки окрема черга?
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22.04.2022 23:07 Відповісти
Вже спитали, ось відповідь: https://t.me/truexanewsua/43087 https://t.me/truexanewsua/43087

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23.04.2022 02:01 Відповісти
Як мені вже набридло, чесно кажучи, читати на форумі такі "чорно/білі" суперечки.
Ну як ви не можете зрозуміти, що не буває в світі все чорне і все біле??
У кожного (це стосується не тільки цієї теми) є якісь свої докази і твердження.
І сваряться і б'ються до останнього..... .

Ось ця ситуація - так, потік куплених там авто під скасоване розмитнення останні тижні значно зріс - ніхто не заперечить.
Досить багато заробітчан (і не тільки) вертаються на великодні свята - ніхто не заперечить.

От наклалось одне на друге + митники нікуди не спішать - маєте вам і черги.
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22.04.2022 19:32 Відповісти
Усе потрібно - і на св"ята приїхати , і автівку привести (поки вигідно)

Але :
1- радує зміна % виїхавших/приїхавщих !
2- чому ніхто не пробує провести розслідування причин черг ? Ні СБУ і т.п. , ні журналісти ...
Що усе по старому ?
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22.04.2022 19:53 Відповісти
потому что таможня и сбу это все курируют или крышуют
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22.04.2022 21:23 Відповісти
Дивна у нас країна)) нормальними рахуються бариги які під час війни машини ганяють і заробітчани які на свята додому їдуть якби не було б війни...
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22.04.2022 20:00 Відповісти
а хто ввозить авто - кому за 60 ?
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22.04.2022 19:33 Відповісти
Здебільшого жінки, переганяють через КПП за 100€
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22.04.2022 19:50 Відповісти
Ну то й добре - може хтось пересяде зі свого "Таза" на нормальну машину - і безпечніше, і ще й екологію збережуть!
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22.04.2022 20:01 Відповісти
І жінки, і мужики 60+ їх повно... І мужики 18 - 60 років, які "комісовані" нашими корумпованими лікарями. Чи знаєш ти скільки українців вже мають другий паспорт (типу поляки, румуни, угорці і т.д.), от вони і ганяють... СБУ чим займалось всі роки ?! От маємо і бардак, одні з маскальськими паспортами, другі з румуно - угорськими.............. Бардак ніде не дівся!
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22.04.2022 20:05 Відповісти
Чоловіки віком від 25 десь до 40. Серед них була лише одна дівка, але дуже борза. До речі, вона за свою борзоту поплатилась, поки вона істерила через те, що її не пропускають без черги, під'їхала поліція та відправила її взад. Поляки там чергують та контролюють ситуацію, яка дуже напружена та небезпечна. Кого встигають зловити без черги, всіх розгортають, але там працює справжня мафія по перегону автівок. Я спостерігала за тим, як вони втискаються у чергу. Роблять це дуже швидко, за допомогою фури, яка з правого ряду лізе у лівий, а за нею дуже щільно 20-30 легкових, та ще й трейлер з завантаженими. Цей процес контролюють та регулюють чоловік 5, вони домовляються з кимось із черги, потім росповідають якісь байки, поводяться дуже нахабно та впевнено, як професійні шахраї. Їх дуже багато, вони лізуть з усіх боків та у великій кількості.

Наш прикордонник нам пояснив, що вони працюють справно та швидко, але така кількість цих автівок перетворює перетин кордону для звичайних людей просто неможливим.
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22.04.2022 23:14 Відповісти
Якщо хлопи повертаються в Україну, то вони розуміють, що після свят їх вже не випустять.

Отже - вони просто повертаються... Та й добре, що на Євробляхах - все ж ліпше, ніж на старих "Жигулях"і "Москвічах" їздити! Не бачу, що у цьому поганого може бути?
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22.04.2022 19:59 Відповісти
Споживай помірно, заробітчани на москвічах та жигулях вже давно не їздять...
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22.04.2022 20:03 Відповісти
На кордоні не просто черги, там повний армагеддець! Ми стояли 38 годин у черзі і стояли би ще добу, просто нам пішли на зустріч та трохипропустили з дозволу поліцейського, через малюка, який з нами їхав.
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22.04.2022 20:18 Відповісти
Да многие возвращаются. По Киеву вижу. С каждым днем все больше и машин и людей. Кто с Европы кто с западной Украины. В сравнении с мартом так вообще прям в разы людей больше. Печально другое, 80% из них через месяц-два опять будут ломиться обратно, но уже на заработки. Работы даже в Киеве практически нет, а если есть то зп раза в полтора упала от довоенного уровня, а цены в наоборот выросли. Так что кто в еропах я бы не торопился обратно ехать, лучше искать работу на месте, на ближайшие пол года точно. У меня многие знакомые с начал войны никуда не уезжали, но теперь собираются. Кто может, конечно. Деньги где-то нужно зарабатывать.
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22.04.2022 21:40 Відповісти
А у нас в Луцьку на митниці автомобільним баригам почали повістки до воєнкомату вручати. І правильно роблять.
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22.04.2022 22:07 Відповісти
Жінкам? Чи дідам 60+? Інших ж не випускають (ну хіба інвалідів чи багатодітних батьків ще)...
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22.04.2022 23:08 Відповісти
 
 