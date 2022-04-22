РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4781 посетитель онлайн
Новости Война
3 579 15

Оккупанты продолжают наносить авиационные удары по Мариуполю и блокировать украинских защитников на "Азовстали", - Генштаб ВСУ

азовсталь

Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать Мариуполь.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"На Мариупольском направлении противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю и блокировать наши подразделения в районе "Азовстали", - отметили в Генштабе.

В то же время на Донецком и Таврическом направлениях боевые действия происходили вдоль всей линии столкновения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия пытается скрыть последствия войны и осуществляет информационную блокаду для граждан - Центр противодействия дезинформации

Автор: 

Генштаб ВС (6306) Мариуполь (5716) Азовсталь (376)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
Так само як він Журавля рятував..
Нічого путнього.
показать весь комментарий
22.04.2022 19:28
+11
Вова уже передумал деблокировать Марик?Или для него главное пропиариться .
показать весь комментарий
22.04.2022 19:25
+5
дай бог Украина выстоит
показать весь комментарий
22.04.2022 19:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вова уже передумал деблокировать Марик?Или для него главное пропиариться .
показать весь комментарий
22.04.2022 19:25 Ответить
Так само як він Журавля рятував..
Нічого путнього.
показать весь комментарий
22.04.2022 19:28 Ответить
«Заводи диван, поехали».
показать весь комментарий
22.04.2022 19:30 Ответить
дай бог Украина выстоит
показать весь комментарий
22.04.2022 19:26 Ответить
Чот как - то грустно... Никто правды не говорит, что происходит. Но последнее время мало новостей про победы ЗСУ.
показать весь комментарий
22.04.2022 19:38 Ответить
показать весь комментарий
22.04.2022 20:15 Ответить
На жаль Швець розворушив лише проблему з логістикою. Так само відбувається і з перекиданням ЗСУ.
Є тут хто на форумі, хто біля себе не бачить великої кількості наших військових? Зокрема в моїй ОТГ є кілька сотень. А це Київська область, те ж саме в Черкаській області. Що це значить?
- десятки тисяч (хоча я думаю по Україні сміло можна вважати більше сотні тисяч) особового складу тупо тримають в тилу. Допомога на фронт підходить в мізерній кількості, тому хлопцям не вистачає особового складу в обороні. Тому кацапи мають багатократну перевагу в живій силі саме на фронті, хоча в Україні, навпаки наших вояків уже як мінімум вдвічі більше, ніж москалів... Навіщо це робиться?
- може в генштабі знають, що роблять... Але я собі не можу уявити причину, ЧОМУ саме так, чому дозволяють кацапам на зараннє відомих напрямках (Ізюмський напрямок на Барвінкове уже місяць на вустах) просуватись потроху вперед. Яку вигоду з просування кацапів на 20 км від Ізюму на Барвінкове "запланував" офіс президента? ((
показать весь комментарий
22.04.2022 20:17 Ответить
зе! де допомога Азову? чи все таки треба "пірістать стрілять"? Або може теж додаш, що брехня нам на користь? корисна соціальна пропаганда. Засада, стільки брехні у вуха в житті не заливалося. Куди не плюнь, всюди брехня.
показать весь комментарий
22.04.2022 20:21 Ответить
Все йде по плану *****, і руйнація міст, і знищення населення, і захват територій, з яких кацапів вже не виб'єш, і оголошення усяких *****. ***** нарізає Україну як ковбасу. А стосовно Zеленої влади - це справжні зрадники, які продали Україну ***** і за них ніякої перемоги не буде.
показать весь комментарий
22.04.2022 21:18 Ответить
ГОСПОДЬ хранит всех Героев Мариуполя!
показать весь комментарий
22.04.2022 20:26 Ответить
Розкажите про цього вашого хранителя померлим в Бучі, Ірпені, Чернігові
показать весь комментарий
22.04.2022 21:22 Ответить
Удивляюсь, кто еще серьезно воспринимает патологическую БРЕХНЮ и ДЕЗУ кремлевской бункерной Крысы!?
показать весь комментарий
23.04.2022 09:39 Ответить
 
 