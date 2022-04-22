Оккупанты продолжают наносить авиационные удары по Мариуполю и блокировать украинских защитников на "Азовстали", - Генштаб ВСУ

Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать Мариуполь.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"На Мариупольском направлении противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю и блокировать наши подразделения в районе "Азовстали", - отметили в Генштабе.

В то же время на Донецком и Таврическом направлениях боевые действия происходили вдоль всей линии столкновения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия пытается скрыть последствия войны и осуществляет информационную блокаду для граждан - Центр противодействия дезинформации