Оккупанты продолжают наносить авиационные удары по Мариуполю и блокировать украинских защитников на "Азовстали", - Генштаб ВСУ
Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать Мариуполь.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"На Мариупольском направлении противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю и блокировать наши подразделения в районе "Азовстали", - отметили в Генштабе.
В то же время на Донецком и Таврическом направлениях боевые действия происходили вдоль всей линии столкновения.
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+12 Ksenia VB
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+11 Сергей Решетников #514174
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+5 Евгений #504706
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Нічого путнього.
Є тут хто на форумі, хто біля себе не бачить великої кількості наших військових? Зокрема в моїй ОТГ є кілька сотень. А це Київська область, те ж саме в Черкаській області. Що це значить?
- десятки тисяч (хоча я думаю по Україні сміло можна вважати більше сотні тисяч) особового складу тупо тримають в тилу. Допомога на фронт підходить в мізерній кількості, тому хлопцям не вистачає особового складу в обороні. Тому кацапи мають багатократну перевагу в живій силі саме на фронті, хоча в Україні, навпаки наших вояків уже як мінімум вдвічі більше, ніж москалів... Навіщо це робиться?
- може в генштабі знають, що роблять... Але я собі не можу уявити причину, ЧОМУ саме так, чому дозволяють кацапам на зараннє відомих напрямках (Ізюмський напрямок на Барвінкове уже місяць на вустах) просуватись потроху вперед. Яку вигоду з просування кацапів на 20 км від Ізюму на Барвінкове "запланував" офіс президента? ((