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Новини Війна
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Окупанти продовжують завдавати авіаційних ударів по Маріуполю та блокувати українських захисників на "Азовсталі", - Генштаб ЗСУ

азовсталь

Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати Маріуполь.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На Маріупольському напрямку противник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю та блокувати наші підрозділи в районі "Азовсталі", - зазначили в Генштабі.

Водночас на Донецькому і Таврійському напрямках бойові дії відбувалися вздовж всієї лінії зіткнення.

Читайте: Боррель закликає Росію відкрити "зелений коридор" з Маріуполя

Автор: 

Генштаб ЗС (6605) Маріуполь (3233) Азовсталь (443)


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Топ коментарі
+12
Так само як він Журавля рятував..
Нічого путнього.
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22.04.2022 19:28
+11
Вова уже передумал деблокировать Марик?Или для него главное пропиариться .
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22.04.2022 19:25
+5
дай бог Украина выстоит
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22.04.2022 19:26
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Вова уже передумал деблокировать Марик?Или для него главное пропиариться .
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22.04.2022 19:25 Відповісти
Так само як він Журавля рятував..
Нічого путнього.
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22.04.2022 19:28 Відповісти
«Заводи диван, поехали».
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22.04.2022 19:30 Відповісти
дай бог Украина выстоит
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22.04.2022 19:26 Відповісти
Чот как - то грустно... Никто правды не говорит, что происходит. Но последнее время мало новостей про победы ЗСУ.
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22.04.2022 19:38 Відповісти
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22.04.2022 20:15 Відповісти
На жаль Швець розворушив лише проблему з логістикою. Так само відбувається і з перекиданням ЗСУ.
Є тут хто на форумі, хто біля себе не бачить великої кількості наших військових? Зокрема в моїй ОТГ є кілька сотень. А це Київська область, те ж саме в Черкаській області. Що це значить?
- десятки тисяч (хоча я думаю по Україні сміло можна вважати більше сотні тисяч) особового складу тупо тримають в тилу. Допомога на фронт підходить в мізерній кількості, тому хлопцям не вистачає особового складу в обороні. Тому кацапи мають багатократну перевагу в живій силі саме на фронті, хоча в Україні, навпаки наших вояків уже як мінімум вдвічі більше, ніж москалів... Навіщо це робиться?
- може в генштабі знають, що роблять... Але я собі не можу уявити причину, ЧОМУ саме так, чому дозволяють кацапам на зараннє відомих напрямках (Ізюмський напрямок на Барвінкове уже місяць на вустах) просуватись потроху вперед. Яку вигоду з просування кацапів на 20 км від Ізюму на Барвінкове "запланував" офіс президента? ((
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22.04.2022 20:17 Відповісти
зе! де допомога Азову? чи все таки треба "пірістать стрілять"? Або може теж додаш, що брехня нам на користь? корисна соціальна пропаганда. Засада, стільки брехні у вуха в житті не заливалося. Куди не плюнь, всюди брехня.
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22.04.2022 20:21 Відповісти
Все йде по плану *****, і руйнація міст, і знищення населення, і захват територій, з яких кацапів вже не виб'єш, і оголошення усяких *****. ***** нарізає Україну як ковбасу. А стосовно Zеленої влади - це справжні зрадники, які продали Україну ***** і за них ніякої перемоги не буде.
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22.04.2022 21:18 Відповісти
ГОСПОДЬ хранит всех Героев Мариуполя!
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22.04.2022 20:26 Відповісти
Розкажите про цього вашого хранителя померлим в Бучі, Ірпені, Чернігові
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22.04.2022 21:22 Відповісти
Удивляюсь, кто еще серьезно воспринимает патологическую БРЕХНЮ и ДЕЗУ кремлевской бункерной Крысы!?
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23.04.2022 09:39 Відповісти
 
 