Окупанти продовжують завдавати авіаційних ударів по Маріуполю та блокувати українських захисників на "Азовсталі", - Генштаб ЗСУ

Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати Маріуполь.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На Маріупольському напрямку противник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю та блокувати наші підрозділи в районі "Азовсталі", - зазначили в Генштабі.

Водночас на Донецькому і Таврійському напрямках бойові дії відбувалися вздовж всієї лінії зіткнення.

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