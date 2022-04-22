Окупанти продовжують завдавати авіаційних ударів по Маріуполю та блокувати українських захисників на "Азовсталі", - Генштаб ЗСУ
Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати Маріуполь.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"На Маріупольському напрямку противник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю та блокувати наші підрозділи в районі "Азовсталі", - зазначили в Генштабі.
Водночас на Донецькому і Таврійському напрямках бойові дії відбувалися вздовж всієї лінії зіткнення.
Топ коментарі
+12 Ksenia VB
показати весь коментар22.04.2022 19:28
+11 Сергей Решетников #514174
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+5 Евгений #504706
показати весь коментар22.04.2022 19:26
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Нічого путнього.
Є тут хто на форумі, хто біля себе не бачить великої кількості наших військових? Зокрема в моїй ОТГ є кілька сотень. А це Київська область, те ж саме в Черкаській області. Що це значить?
- десятки тисяч (хоча я думаю по Україні сміло можна вважати більше сотні тисяч) особового складу тупо тримають в тилу. Допомога на фронт підходить в мізерній кількості, тому хлопцям не вистачає особового складу в обороні. Тому кацапи мають багатократну перевагу в живій силі саме на фронті, хоча в Україні, навпаки наших вояків уже як мінімум вдвічі більше, ніж москалів... Навіщо це робиться?
- може в генштабі знають, що роблять... Але я собі не можу уявити причину, ЧОМУ саме так, чому дозволяють кацапам на зараннє відомих напрямках (Ізюмський напрямок на Барвінкове уже місяць на вустах) просуватись потроху вперед. Яку вигоду з просування кацапів на 20 км від Ізюму на Барвінкове "запланував" офіс президента? ((