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Боррель закликає Росію відкрити "зелений коридор" з Маріуполя

боррель,жозеп

У зв'язку із ситуацією у Маріуполі Високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС підтримує звернення України до Кремля із закликом створити безпечні коридори з гарантією припинення вогню для евакуації мирних жителів.

Текст заяви поширено у п'ятницю Зовнішньою дипломатичною службою ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"ЄС підтримує звернення України до Кремля дозволити безпечну евакуацію мирних жителів Маріуполя. Необхідно негайно створити гуманітарні коридори з необхідними гарантіями припинення вогню від "Азовсталі" та інших районів міста в інші райони України. Повинний бути забезпечений вільний і безпечний доступ допомогу, відповідно до основних принципів прав людини та міжнародного гуманітарного права", - сказано в заяві.

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Боррель констатував, що ось уже кілька тижнів "світ є свідком жорстокого незаконного нападу Росії на Маріуполь, що призвів до широкомасштабних руйнацій міста, у тому числі звірств проти мирних жителів під витонченим приводом "звільнення" міста".

"Тисячі його мешканців були депортовані до Росії або насильно переміщені на непідконтрольні уряду території України. Незважаючи на різанину, вчинену Росією, у Маріуполі залишається понад 100 тисяч мирних жителів, у тому числі близько тисячі людей, які, можливо, сховалися на металургійному заводі". Азовсталь", який захищає Збройні сили України", - додав Високий представник, окреслюючи ситуацію.

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Він подякував Україні за її зусилля щодо пошуку дипломатичного рішення для евакуації цивільних осіб, висловивши при цьому жаль, що Росія "не відповідає взаємністю".

Автор: 

Маріуполь (3233) евакуація (2314) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+6
говорить с мраZZеей и ******, это все равно что пердеть в бочку с водой
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22.04.2022 18:55
+3
барель ти наівний тобі ж Борис сказав про крокодила а ти глупе телятко
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22.04.2022 18:57
+2
*бачите ми щось робимо - пукаєм в калюжу, бачите, ми не просто так зарплатню отримуємо* - європейські посадовці
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22.04.2022 18:56
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говорить с мраZZеей и ******, это все равно что пердеть в бочку с водой
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22.04.2022 18:55 Відповісти
*бачите ми щось робимо - пукаєм в калюжу, бачите, ми не просто так зарплатню отримуємо* - європейські посадовці
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22.04.2022 18:56 Відповісти
барель ти наівний тобі ж Борис сказав про крокодила а ти глупе телятко
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22.04.2022 18:57 Відповісти
в ***** інші плани на цій війні: знищити і завоювати все. Аж до Ла-Маншу
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22.04.2022 18:58 Відповісти
Навіть якщо вони відкриють його, то хто сказав що вони не поступлять по своєму, мокшаньські?
Ця наволочь розуміє лише мову сили, щоб обісцялись та обісрались, лише після цього ті коридори матимуть міць.
Вірити оркам = бути гепнутим на всю голову.
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22.04.2022 19:03 Відповісти
Закликалка ще не зламалася? Палєзниє ідіоти.
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22.04.2022 19:04 Відповісти
Рота стурбовано-закликательно-занепокоювального реагування.
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22.04.2022 19:12 Відповісти
І це дитя- представник Європи? Він шо -- не бачить ,що сталося.?
Мабуть треба, щоб у нього на Бітьківщині це відбулося , тоді до
нього дійде.
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22.04.2022 19:16 Відповісти
Пане Борель!!! У Вас не виникало бажання...з вашим папірцем про вимогу, стати навпроти озброєнного рашиста?
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22.04.2022 19:24 Відповісти
был бы какой то президент США с яйцами - сказал бы плешивому, или корридор для гражданских, или группировку вокруг Мариуполя польют залпом томагавков
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22.04.2022 19:27 Відповісти
 
 