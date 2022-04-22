Боррель закликає Росію відкрити "зелений коридор" з Маріуполя

У зв'язку із ситуацією у Маріуполі Високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС підтримує звернення України до Кремля із закликом створити безпечні коридори з гарантією припинення вогню для евакуації мирних жителів.

Текст заяви поширено у п'ятницю Зовнішньою дипломатичною службою ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"ЄС підтримує звернення України до Кремля дозволити безпечну евакуацію мирних жителів Маріуполя. Необхідно негайно створити гуманітарні коридори з необхідними гарантіями припинення вогню від "Азовсталі" та інших районів міста в інші райони України. Повинний бути забезпечений вільний і безпечний доступ допомогу, відповідно до основних принципів прав людини та міжнародного гуманітарного права", - сказано в заяві.

Читайте: Росіяни обстрілюють "Азовсталь" "Градами" і одночасно пропонують "зелений коридор", - Андрющенко

Боррель констатував, що ось уже кілька тижнів "світ є свідком жорстокого незаконного нападу Росії на Маріуполь, що призвів до широкомасштабних руйнацій міста, у тому числі звірств проти мирних жителів під витонченим приводом "звільнення" міста".

"Тисячі його мешканців були депортовані до Росії або насильно переміщені на непідконтрольні уряду території України. Незважаючи на різанину, вчинену Росією, у Маріуполі залишається понад 100 тисяч мирних жителів, у тому числі близько тисячі людей, які, можливо, сховалися на металургійному заводі". Азовсталь", який захищає Збройні сили України", - додав Високий представник, окреслюючи ситуацію.

Також читайте: РФ планує кинути на "Азовсталь" росгвардію та ФСБ, - Скібіцький

Він подякував Україні за її зусилля щодо пошуку дипломатичного рішення для евакуації цивільних осіб, висловивши при цьому жаль, що Росія "не відповідає взаємністю".