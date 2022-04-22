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Боррель призывает Россию открыть "зеленый коридор" из Мариуполя

боррель,жозеп

В связи с ситуацией в Мариуполе Высокий представитель Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС поддерживает обращение Украины к Кремлю с призывом создать безопасные коридоры с гарантией прекращения огня для эвакуации мирных жителей.

Текст заявления распространен в пятницу Внешней дипломатической службой ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"ЕС поддерживает обращение Украины к Кремлю с призывом разрешить безопасную эвакуацию мирных жителей Мариуполя. Необходимо немедленно создать гуманитарные коридоры с необходимыми гарантиями прекращения огня от "Азовстали" и других районов города в другие районы Украины. Должен быть обеспечен свободный и безопасный доступ помощи, в соответствии с основными принципами прав человека и международного гуманитарного права", - говорится в заявлении.

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Боррель констатировал, что вот уже несколько недель "мир является свидетелем жестокого незаконного нападения России на Мариуполь, что привело к широкомасштабным разрушениям города, в том числе зверствам против мирных жителей под изощренным предлогом "освобождения" города".

"Тысячи его жителей были депортированы в Россию или насильственно перемещены на неподконтрольные правительству территории Украины. Несмотря на резню, совершенную Россией, в Мариуполе остается более 100 тысяч мирных жителей, в том числе около тысячи человек, возможно, укрывшихся на металлургическом заводе "Азовсталь", который защищают Вооруженные силы Украины", - добавил Высокий представитель, очерчивая ситуацию.

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Он поблагодарил Украину за ее усилия по поиску дипломатического решения для эвакуации гражданских лиц, выразив при этом сожаление, что Россия "не отвечает взаимностью".

Мариуполь (5716) эвакуация (2074) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+6
говорить с мраZZеей и ******, это все равно что пердеть в бочку с водой
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22.04.2022 18:55
+3
барель ти наівний тобі ж Борис сказав про крокодила а ти глупе телятко
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22.04.2022 18:57
+2
*бачите ми щось робимо - пукаєм в калюжу, бачите, ми не просто так зарплатню отримуємо* - європейські посадовці
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22.04.2022 18:56
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говорить с мраZZеей и ******, это все равно что пердеть в бочку с водой
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22.04.2022 18:55 Ответить
*бачите ми щось робимо - пукаєм в калюжу, бачите, ми не просто так зарплатню отримуємо* - європейські посадовці
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22.04.2022 18:56 Ответить
барель ти наівний тобі ж Борис сказав про крокодила а ти глупе телятко
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22.04.2022 18:57 Ответить
в ***** інші плани на цій війні: знищити і завоювати все. Аж до Ла-Маншу
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22.04.2022 18:58 Ответить
Навіть якщо вони відкриють його, то хто сказав що вони не поступлять по своєму, мокшаньські?
Ця наволочь розуміє лише мову сили, щоб обісцялись та обісрались, лише після цього ті коридори матимуть міць.
Вірити оркам = бути гепнутим на всю голову.
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22.04.2022 19:03 Ответить
Закликалка ще не зламалася? Палєзниє ідіоти.
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22.04.2022 19:04 Ответить
Рота стурбовано-закликательно-занепокоювального реагування.
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22.04.2022 19:12 Ответить
І це дитя- представник Європи? Він шо -- не бачить ,що сталося.?
Мабуть треба, щоб у нього на Бітьківщині це відбулося , тоді до
нього дійде.
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22.04.2022 19:16 Ответить
Пане Борель!!! У Вас не виникало бажання...з вашим папірцем про вимогу, стати навпроти озброєнного рашиста?
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22.04.2022 19:24 Ответить
был бы какой то президент США с яйцами - сказал бы плешивому, или корридор для гражданских, или группировку вокруг Мариуполя польют залпом томагавков
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22.04.2022 19:27 Ответить
 
 