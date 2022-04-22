Боррель призывает Россию открыть "зеленый коридор" из Мариуполя
В связи с ситуацией в Мариуполе Высокий представитель Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС поддерживает обращение Украины к Кремлю с призывом создать безопасные коридоры с гарантией прекращения огня для эвакуации мирных жителей.
Текст заявления распространен в пятницу Внешней дипломатической службой ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"ЕС поддерживает обращение Украины к Кремлю с призывом разрешить безопасную эвакуацию мирных жителей Мариуполя. Необходимо немедленно создать гуманитарные коридоры с необходимыми гарантиями прекращения огня от "Азовстали" и других районов города в другие районы Украины. Должен быть обеспечен свободный и безопасный доступ помощи, в соответствии с основными принципами прав человека и международного гуманитарного права", - говорится в заявлении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне обстреливают "Азовсталь" "Градами" и одновременно предлагают "зеленый коридор", - Андрющенко
Боррель констатировал, что вот уже несколько недель "мир является свидетелем жестокого незаконного нападения России на Мариуполь, что привело к широкомасштабным разрушениям города, в том числе зверствам против мирных жителей под изощренным предлогом "освобождения" города".
"Тысячи его жителей были депортированы в Россию или насильственно перемещены на неподконтрольные правительству территории Украины. Несмотря на резню, совершенную Россией, в Мариуполе остается более 100 тысяч мирных жителей, в том числе около тысячи человек, возможно, укрывшихся на металлургическом заводе "Азовсталь", который защищают Вооруженные силы Украины", - добавил Высокий представитель, очерчивая ситуацию.
Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ планирует бросить на "Азовсталь" росгвардию и ФСБ, - Скибицкий
Он поблагодарил Украину за ее усилия по поиску дипломатического решения для эвакуации гражданских лиц, выразив при этом сожаление, что Россия "не отвечает взаимностью".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ця наволочь розуміє лише мову сили, щоб обісцялись та обісрались, лише після цього ті коридори матимуть міць.
Вірити оркам = бути гепнутим на всю голову.
Мабуть треба, щоб у нього на Бітьківщині це відбулося , тоді до
нього дійде.