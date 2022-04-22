Боррель призывает Россию открыть "зеленый коридор" из Мариуполя

В связи с ситуацией в Мариуполе Высокий представитель Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС поддерживает обращение Украины к Кремлю с призывом создать безопасные коридоры с гарантией прекращения огня для эвакуации мирных жителей.

Текст заявления распространен в пятницу Внешней дипломатической службой ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"ЕС поддерживает обращение Украины к Кремлю с призывом разрешить безопасную эвакуацию мирных жителей Мариуполя. Необходимо немедленно создать гуманитарные коридоры с необходимыми гарантиями прекращения огня от "Азовстали" и других районов города в другие районы Украины. Должен быть обеспечен свободный и безопасный доступ помощи, в соответствии с основными принципами прав человека и международного гуманитарного права", - говорится в заявлении.

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Боррель констатировал, что вот уже несколько недель "мир является свидетелем жестокого незаконного нападения России на Мариуполь, что привело к широкомасштабным разрушениям города, в том числе зверствам против мирных жителей под изощренным предлогом "освобождения" города".

"Тысячи его жителей были депортированы в Россию или насильственно перемещены на неподконтрольные правительству территории Украины. Несмотря на резню, совершенную Россией, в Мариуполе остается более 100 тысяч мирных жителей, в том числе около тысячи человек, возможно, укрывшихся на металлургическом заводе "Азовсталь", который защищают Вооруженные силы Украины", - добавил Высокий представитель, очерчивая ситуацию.

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Он поблагодарил Украину за ее усилия по поиску дипломатического решения для эвакуации гражданских лиц, выразив при этом сожаление, что Россия "не отвечает взаимностью".