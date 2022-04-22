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Новости Война
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Комендантский час будет действовать в Пасхальную ночь в Киеве, - Кличко

киев

В Киеве в ночь с 23 на 24 апреля будет действовать комендантский час. Богослужения в храмах будут проходить в онлайн-режиме.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"В целях безопасности граждан и предупреждения возможных провокаций в ночь на Пасху, то есть с субботы 23 апреля на воскресенье 24 апреля, комендантский час в Киеве и области будет действовать с 23:00 (субботы) до 5:00 утра (воскресенья).

Богослужения в храмах ночью будут проходить в онлайн-трансляции. Соблюдайте правила комендантского часа! Празднуйте безопасно!" - подчеркнул глава города.

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Киев (25563) Кличко Виталий (4642) комендантский час (167) Пасха (378)


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Правильно.
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22.04.2022 21:17 Ответить
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22.04.2022 21:21 Ответить
Кличко -- умнічка!
Заради тисячі вірунів нема чого підставляти все місто під кацапські ракети.
Дякую киянам, що наш мер Кличко, а не курва-верещучка.
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22.04.2022 21:27 Ответить
Ну посвятить можна ж і після 5 ранку, а на всеночну все рівно ходило завжди мало народу (і переважно фанати рпц мп)...
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22.04.2022 21:53 Ответить
Не так. Не знаю, що в упц-мп, а в ПЦУ на всенічній службі було досить багатолюдно, була й молодь.
Завжди святив Паску годині о 4й. Але зараз, під час війни, комендантскі години на Паску цілком правильне рішення, підтримую. Піду до церкви вранці, і рекомендую всім: долучайтеся!
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22.04.2022 22:13 Ответить
Краще увімкни мозок (чи що там в тебе проміж вух), згадай курс середньої школи і долучайся до цивілізованого суспільства, де немає ніяких богів, чортів та інших пережитків кам'яного віку.
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23.04.2022 09:50 Ответить
Перекладач нівроку, але бракує досконалості. Без знання мови жоден вишкіл не допоможе.
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23.04.2022 21:22 Ответить
Все правильно! Нечего шастать в военное время! Безопасность людей важнее любого праздника!
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22.04.2022 21:35 Ответить
Правильно. Не час розслаблятись.
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22.04.2022 21:47 Ответить
 
 