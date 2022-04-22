Комендантский час будет действовать в Пасхальную ночь в Киеве, - Кличко

В Киеве в ночь с 23 на 24 апреля будет действовать комендантский час. Богослужения в храмах будут проходить в онлайн-режиме.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"В целях безопасности граждан и предупреждения возможных провокаций в ночь на Пасху, то есть с субботы 23 апреля на воскресенье 24 апреля, комендантский час в Киеве и области будет действовать с 23:00 (субботы) до 5:00 утра (воскресенья).

Богослужения в храмах ночью будут проходить в онлайн-трансляции. Соблюдайте правила комендантского часа! Празднуйте безопасно!" - подчеркнул глава города.

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