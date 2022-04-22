Комендантська година діятиме у Великодню ніч в Києві, - Кличко

У Києві в ніч з 23 на 24 квітня діятиме комендантська година. Богослужіння в храмах відбуватимуться в онлайн-режимі.

Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Задля безпеки громадян і упередження можливих провокацій у ніч на Великдень, тобто із суботи 23 квітня на неділю 24 квітня, комендантська година в Києві та області діятиме з 23:00 (суботи) до 5:00 ранку (неділі).



Богослужіння в храмах вночі відбуватимуться в онлайн-трансляції. Дотримуйтеся правил комендантської години! Святкуйте безпечно!" - наголосив очільник міста.

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