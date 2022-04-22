Комендантська година діятиме у Великодню ніч в Києві, - Кличко
У Києві в ніч з 23 на 24 квітня діятиме комендантська година. Богослужіння в храмах відбуватимуться в онлайн-режимі.
Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Задля безпеки громадян і упередження можливих провокацій у ніч на Великдень, тобто із суботи 23 квітня на неділю 24 квітня, комендантська година в Києві та області діятиме з 23:00 (суботи) до 5:00 ранку (неділі).
Богослужіння в храмах вночі відбуватимуться в онлайн-трансляції. Дотримуйтеся правил комендантської години! Святкуйте безпечно!" - наголосив очільник міста.
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Заради тисячі вірунів нема чого підставляти все місто під кацапські ракети.
Дякую киянам, що наш мер Кличко, а не курва-верещучка.
Завжди святив Паску годині о 4й. Але зараз, під час війни, комендантскі години на Паску цілком правильне рішення, підтримую. Піду до церкви вранці, і рекомендую всім: долучайтеся!