УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4087 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 639 9

Комендантська година діятиме у Великодню ніч в Києві, - Кличко

киев

У Києві в ніч з 23 на 24 квітня діятиме комендантська година. Богослужіння в храмах відбуватимуться в онлайн-режимі.

Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Задля безпеки громадян і упередження можливих провокацій у ніч на Великдень, тобто із суботи 23 квітня на неділю 24 квітня, комендантська година в Києві та області діятиме з 23:00 (суботи) до 5:00 ранку (неділі).

Богослужіння в храмах вночі відбуватимуться в онлайн-трансляції. Дотримуйтеся правил комендантської години! Святкуйте безпечно!" - наголосив очільник міста.

Також читайте: З поверненням до Києва варто зачекати, столиця під подальшою загрозою ракетних ударів, - Кличко

Автор: 

Київ (19515) Кличко Віталій (3514) комендантська година (266) Великдень (361)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Правильно.
показати весь коментар
22.04.2022 21:17 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2022 21:21 Відповісти
Кличко -- умнічка!
Заради тисячі вірунів нема чого підставляти все місто під кацапські ракети.
Дякую киянам, що наш мер Кличко, а не курва-верещучка.
показати весь коментар
22.04.2022 21:27 Відповісти
Ну посвятить можна ж і після 5 ранку, а на всеночну все рівно ходило завжди мало народу (і переважно фанати рпц мп)...
показати весь коментар
22.04.2022 21:53 Відповісти
Не так. Не знаю, що в упц-мп, а в ПЦУ на всенічній службі було досить багатолюдно, була й молодь.
Завжди святив Паску годині о 4й. Але зараз, під час війни, комендантскі години на Паску цілком правильне рішення, підтримую. Піду до церкви вранці, і рекомендую всім: долучайтеся!
показати весь коментар
22.04.2022 22:13 Відповісти
Краще увімкни мозок (чи що там в тебе проміж вух), згадай курс середньої школи і долучайся до цивілізованого суспільства, де немає ніяких богів, чортів та інших пережитків кам'яного віку.
показати весь коментар
23.04.2022 09:50 Відповісти
Перекладач нівроку, але бракує досконалості. Без знання мови жоден вишкіл не допоможе.
показати весь коментар
23.04.2022 21:22 Відповісти
Все правильно! Нечего шастать в военное время! Безопасность людей важнее любого праздника!
показати весь коментар
22.04.2022 21:35 Відповісти
Правильно. Не час розслаблятись.
показати весь коментар
22.04.2022 21:47 Відповісти
 
 