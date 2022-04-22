США пока не готовы возвращать посольство в Киев, - CNN
Администрация президента США Джо Байдена не ведет активную подготовку к возобновлению работы посольства США в Киеве.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что официальные лица Госдепартамента США озабочены возможностью нанесения Россией удара, который может случайно поразить посольство или американский персонал.
Чиновники менее настороженно относятся к конкретным целям американской миссии, но, пока существует косвенная ракетная угроза, они не собираются возвращаться в Киев.
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