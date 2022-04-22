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Новости Война
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США пока не готовы возвращать посольство в Киев, - CNN

сша,посольство

Администрация президента США Джо Байдена не ведет активную подготовку к возобновлению работы посольства США в Киеве.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что официальные лица Госдепартамента США озабочены возможностью нанесения Россией удара, который может случайно поразить посольство или американский персонал.

Чиновники менее настороженно относятся к конкретным целям американской миссии, но, пока существует косвенная ракетная угроза, они не собираются возвращаться в Киев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война в Украине может спровоцировать многие болезни и повредить окружающей среде, - посольство США

посольство (1081) США (26743)


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Топ комментарии
+4
Є один інсайд - американці закривали посольство за протоколом "щоб не попав в руки ворогам" - всі комунікації, техніка і т.п. - повністю або вивезені або знищені. Залишилися голі стіни та електропроводка. Там кілька місяців треба тільки на підготовку до в'їзду.
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22.04.2022 22:38
+3
для того шо б це розуміти тре мати голову і не тільки в неї їсти.
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22.04.2022 22:42
+3
Подозревают новое наступление русни?
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22.04.2022 23:15
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шо зара почнеться
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22.04.2022 22:38 Ответить
Є один інсайд - американці закривали посольство за протоколом "щоб не попав в руки ворогам" - всі комунікації, техніка і т.п. - повністю або вивезені або знищені. Залишилися голі стіни та електропроводка. Там кілька місяців треба тільки на підготовку до в'їзду.
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22.04.2022 22:38 Ответить
для того шо б це розуміти тре мати голову і не тільки в неї їсти.
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22.04.2022 22:42 Ответить
А для чого вони, у ОП є інші "партнери" для ведення дипломатії:

Глави делегацій-переговорників між Росією та Україною провели сьогодні кілька тривалих розмов.

Помічник президента РФ Володимир Мединський, який очолює російську делегацію на переговорах з Україною, підтвердив повідомлення про проведення сьогодні кількох тривалих розмов із головою української делегації Давидом Арахамією.
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23.04.2022 01:55 Ответить
Та ж Кличко попереджав , киівляни не повертайтеся почекайте .. От вони і слухаються :0)
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22.04.2022 22:47 Ответить
Подозревают новое наступление русни?
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22.04.2022 23:15 Ответить
плохой знак
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22.04.2022 23:31 Ответить
посольство приедет вместе с RIM-174/SM-6.
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22.04.2022 23:39 Ответить
Они многое не готовы, так как сонный Джо все еще чего-то выжидает со своими не лучшими советниками, находясь,наверное, в прострации...!?
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23.04.2022 00:02 Ответить
Сегодня на территории Украины нет вообще безопасных мест (по самому Киеву ядерный удар не будет нанесен - это однозначно, максимум в 30-37 км от Киева, а вот ближе к границе Польше очень может быть), поэтому безопасность посольства во Львове не выше, чем в Киеве!
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23.04.2022 09:06 Ответить
Бояться зрадників в ОПі
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23.04.2022 18:08 Ответить
 
 