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Новини Війна
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США поки не готові повертати посольство до Києва, - CNN

сша,посольство

Адміністрація президента США Джо Байдена не веде активної підготовки до відновлення роботи посольства США в Києві.

Про це повідомляє CNN із посиланням на три джерела, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що офіційні особи Держдепартаменту США занепокоєні можливістю нанесення Росією удару, який може випадково вразити посольство або американський персонал.

Чиновники менш насторожено ставляться до конкретних цілей американської місії, але поки існує непряма ракетна загроза, вони не збираються повертатися до Києва.

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Автор: 

посольство (944) США (22925)


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Топ коментарі
+4
Є один інсайд - американці закривали посольство за протоколом "щоб не попав в руки ворогам" - всі комунікації, техніка і т.п. - повністю або вивезені або знищені. Залишилися голі стіни та електропроводка. Там кілька місяців треба тільки на підготовку до в'їзду.
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22.04.2022 22:38
+3
для того шо б це розуміти тре мати голову і не тільки в неї їсти.
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22.04.2022 22:42
+3
Подозревают новое наступление русни?
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22.04.2022 23:15
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шо зара почнеться
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22.04.2022 22:38 Відповісти
Є один інсайд - американці закривали посольство за протоколом "щоб не попав в руки ворогам" - всі комунікації, техніка і т.п. - повністю або вивезені або знищені. Залишилися голі стіни та електропроводка. Там кілька місяців треба тільки на підготовку до в'їзду.
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22.04.2022 22:38 Відповісти
для того шо б це розуміти тре мати голову і не тільки в неї їсти.
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22.04.2022 22:42 Відповісти
А для чого вони, у ОП є інші "партнери" для ведення дипломатії:

Глави делегацій-переговорників між Росією та Україною провели сьогодні кілька тривалих розмов.

Помічник президента РФ Володимир Мединський, який очолює російську делегацію на переговорах з Україною, підтвердив повідомлення про проведення сьогодні кількох тривалих розмов із головою української делегації Давидом Арахамією.
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23.04.2022 01:55 Відповісти
Та ж Кличко попереджав , киівляни не повертайтеся почекайте .. От вони і слухаються :0)
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22.04.2022 22:47 Відповісти
Подозревают новое наступление русни?
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22.04.2022 23:15 Відповісти
плохой знак
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22.04.2022 23:31 Відповісти
посольство приедет вместе с RIM-174/SM-6.
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22.04.2022 23:39 Відповісти
Они многое не готовы, так как сонный Джо все еще чего-то выжидает со своими не лучшими советниками, находясь,наверное, в прострации...!?
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23.04.2022 00:02 Відповісти
Сегодня на территории Украины нет вообще безопасных мест (по самому Киеву ядерный удар не будет нанесен - это однозначно, максимум в 30-37 км от Киева, а вот ближе к границе Польше очень может быть), поэтому безопасность посольства во Львове не выше, чем в Киеве!
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23.04.2022 09:06 Відповісти
Бояться зрадників в ОПі
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23.04.2022 18:08 Відповісти
 
 