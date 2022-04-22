США поки не готові повертати посольство до Києва, - CNN
Адміністрація президента США Джо Байдена не веде активної підготовки до відновлення роботи посольства США в Києві.
Про це повідомляє CNN із посиланням на три джерела, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що офіційні особи Держдепартаменту США занепокоєні можливістю нанесення Росією удару, який може випадково вразити посольство або американський персонал.
Чиновники менш насторожено ставляться до конкретних цілей американської місії, але поки існує непряма ракетна загроза, вони не збираються повертатися до Києва.
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