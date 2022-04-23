Россия направила 110-летний корабль "Коммуна" для поиска уничтоженного крейсера "Москва"

Для поиска уничтоженного украинскими ракетами "Нептун" крейсера "Москва" Россия направила 110-летний корабль "Коммуна".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил OSINT-исследователь H I Sutton.

По его данным, судно направляется к месту, где на дне находится крейсер "Москва".

Судно "Коммуна" было заложено в 1912 г. и спущено на воду в 1913 г.

"Необычная компоновка катамарана позволяет перевозить между корпусами небольшие подлодки. Однако по мере того, как подлодки росли в размерах, а технологии спасения совершенствовались, это судно устарело. Это почти, наверное, один из старейших действующих кораблей флота", - отметил он.

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