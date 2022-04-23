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Новости Война
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Россия направила 110-летний корабль "Коммуна" для поиска уничтоженного крейсера "Москва"

Для поиска уничтоженного украинскими ракетами "Нептун" крейсера "Москва" Россия направила 110-летний корабль "Коммуна".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил OSINT-исследователь H I Sutton.

По его данным, судно направляется к месту, где на дне находится крейсер "Москва".

Судно "Коммуна" было заложено в 1912 г. и спущено на воду в 1913 г.

"Необычная компоновка катамарана позволяет перевозить между корпусами небольшие подлодки. Однако по мере того, как подлодки росли в размерах, а технологии спасения совершенствовались, это судно устарело. Это почти, наверное, один из старейших действующих кораблей флота", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На крейсере "Москва" погиб один член экипажа, 27 - пропавшие без вести, - Минобороны РФ

Россия направила 110-летний корабль Коммуна для поиска уничтоженного крейсера Москва 01
Россия направила 110-летний корабль Коммуна для поиска уничтоженного крейсера Москва 02
Россия направила 110-летний корабль Коммуна для поиска уничтоженного крейсера Москва 03
Россия направила 110-летний корабль Коммуна для поиска уничтоженного крейсера Москва 04

Автор: 

крейсер (98) россия (95629)


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Топ комментарии
+40
і ***** переживе))
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22.04.2022 23:50
+32
Та на це гівно ракету жалко...
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22.04.2022 23:50
+29
А Нептуна не переживет
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22.04.2022 23:50
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Страница 2 из 2
Повнісіньк треш
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23.04.2022 01:26 Ответить
Может действительно на крейсере был ядерный материал или какая то очень важная электронная информация.
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23.04.2022 01:30 Ответить
Уже писал, на нем наверняка было ЯО. И остановка штурма азова, есть какая-то договоренность с Зеленским российских военных. Что в обмен на остановку этого штурма, они не будут обстреливать тех кто пойдет обследовать корабль. И по-видимому забрать. Вы же прекрасно видите, что это корабль именно для таких работа. Козловой кран по середине. Водолазы подрежут контейнер с Вулканом и корабль его поднимет. В обмен на прекращение штурма азовстали.

Это очевидно. Если по нему не пустят гарпун - это гарантированно договорняк. Если рядом с ним не будет военного корабля для прикрытия, то тогда вообще гарантированно он чисто на договорняке туда приплыл, зная что украинцы не потопят. Азовцы похоже заложники этих работ. Сколько они будут длиться, столько азовцев не будут трогать. И по-видимому х..ло обещал что если дадут поднять ракеты, то он отпустит азовцев. Но х..ло конечно кинет. И возобновит штурм и бомбежки азовстали. Но видимо и Зеленский понимает и рассчитывет к тому времени иметь достаточно мощи, чтобы деблокировать Мариуполь. Западные гаубицы и САУ будут в действии.
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23.04.2022 01:40 Ответить
20 April, 14:55 Тарас Чорновіл:
І мене лякає думка: чи не щось подібне планувалося деким у владі ще до вторгнення. Згадайте слова Зеленського, що він пропонував захисникам Маріуполя вийти з міста і здати його ворогу. Згадайте розміновані мости й дамбу на межі Криму, багато ще всього... От тільки потім прийшло часткове протверезіння: ворог попер на Київ, а дехто на це явно не очікував. І Зеленському раптом стало відомо, що він у цих схемах не передбачений і його планували ліквідувати. Це був сильний мотивуючий фактор на перший тиждень війни. А потім швиденько вернули Єрмака й усе знову покотилося в тому самому напрямку...
Чи це можна зупинити? Так. Стійкість наших ЗСУ. Припинення вилизування суспільством цієї політичної верхівки - вони бояться втрати суспільної легітимності. І лише бездумне оспівування Зеленського з боку одних та "не на часі" від інших дають йому мандат на такі поступки. І третє - ймовірна позиція США. Дядечко Байден явно хоче дотиснути пуйла та його рашу. Зеленський смикається між поступками путіну й страхом перед Вашингтоном. Але все оточення переконує, що Байден нічого не зробить. Так, якщо ця влада піде на сепаратні й зрадницькі переговори з рашею та частково здасться, а внаслідок припиняться обстріли й бойові дії, США не зможуть на щось вплинути. А від ЄС почнеться стрімкий потік зняття санкцій проти московії. Що ж, тоді на нас просто махнуть рукою, як колись на Афганістан. Не буде більше озброєнь. Ще й дещо з новішого попросять вернути. І повноцінного плану Маршалла не буде. А залишиться бідна зруйнована й роз'їджена корупцією країна, над якою все сильніше нависатиме загроза нового, вже не такого тупого й значно продуманішого вторгнення. Його не доведеться чекати десятиліттями: від пів року до року, більше не даю. Аналогії з першою та другою чеченськими аж зашкалюють. І тих людських життів, за які так бідкається Зеленський, буде втрачено незрівнянно більше.
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23.04.2022 03:24 Ответить
Верить предателю нельзя.
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23.04.2022 08:04 Ответить
Тарас досить розумна людина і багато в чому з ним погоджуюсь, але, насправді, його помилка перекреслила все його політичне майбутне.
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23.04.2022 09:23 Ответить
Я теж важаю що окупація від Маріуполя до Херсона відбулась не без допомоги зрадників з адміністрації презедента.Дуже схоже на якійсь "оманьській" договорняк.Довколо маріуполя в 15 році були побудовані укрепрайони з бетонними дотами.Поля навколо укріплень були перегороджені бетонними проти танковими загородженнями.Скільки віськових знаходилось на 24 лютого в ціх укріпленнях?Жодного.Прицьому арестович сам зізнався що вони знали про напад ще за два місяц.І нічого не зробили.Біль того сам арестовіч останні роки неоднорозово проштовкував тезу,що Україну чекає нові втрати теріторій і нічого страшного в цьому нема.Так що схоже що це дійсно договорняк зрадників з АП.
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23.04.2022 10:56 Ответить
Дуже схоже. Думаю, роботи з підйому можуть тривати до двох тижнів. На більше у "Комуни" може просто не бути запасів палива та харчів на борту. Але наврядчи за 2 тижні у нас на передку зможуть з'явитись американські та голандські "гостинці"
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23.04.2022 09:17 Ответить
Дівлячісь на цього недорозвинутого,маю переконання що більш далекоглядного плана,чім на зьомку вечірнього ведосіка у нього бути неможе.
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23.04.2022 10:34 Ответить
Может там хорошие унитазы? Они любят их везде тырить.
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23.04.2022 01:42 Ответить
Крейсер Аврора послали?
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23.04.2022 03:24 Ответить
ₚусскіє ідуть дамооой, тобто накуй.
Як кажуть мацкалі - разгулялась нищета затрясла лохмотьями 🤣🤣🤣
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23.04.2022 03:40 Ответить
Ну-у-у, якщо така двіжуха, то нехай не брешуть, що там не було ядерних зарядів.
Всі ці балачки про цінну апаратуру і "Калібри" які після вибуху, пожежі і затоплення, можливо поставити в стрій - повна фігня.
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23.04.2022 03:45 Ответить
чергова показуха
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23.04.2022 08:48 Ответить
какая страна-такое и величие
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23.04.2022 04:34 Ответить
хорошо сделали, раз 110 лет на плаву. щяс так не выделывают.
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23.04.2022 05:26 Ответить
давайте зробимо підводний музей чорноморського флоту касабііі
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23.04.2022 05:44 Ответить
Было бы феерично....если бы дошёл и утоп)))))
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23.04.2022 07:13 Ответить
Плавці-підривники у нас є? Маю на думці, йому достатньо декілька кілограмів в борт.
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23.04.2022 07:52 Ответить
https://www.rbc.ua/rus/news/pokruche-chernobaevki-arestovich-soobshchil-1650659883.html
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23.04.2022 08:46 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010497377107&__cft__[0]=AZUbmRYPLbyiSlgSQdcjYDWX7u22z1uRdyTOg6pauN8DqECIEODXeMtDpR9vZkGFKrrxyPDkgw81EHVyEmSICfZpuN1nMXdD-n2Vy11itdtcx6L9ZD9bPwTp4R7UUGzgrZQ&__tn__=-UC%2CP-R Тарас Федюк

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010497377107&comment_id=Y29tbWVudDoxODQ2Mzc0MzQyMjI3NTYwXzE4NDY0NzExNTU1NTEyMTI%3D 12 hrs ·

Поки ми тут з біллю в душі і серці переживаємо за наших на фронті, допомагаємо їм хто чим може з останнього - наша "переговорна група" не спить. І трагедія Маріуполя їм не на заваді. От російські джерела близькі до кремля на сайті "Медуза". Передаю мовою оригіналу в транскрипції. "Рабочіє группи готовят докумєнт "О взаімном уваженіі культур". В ньом хотят пропісать, что в Украінє "может бить" русскій язик". Як це? А так: на певну кількість російських шкіл в Україні - відкриваєтся така ж кількість українських шкіл на росії. ( Уявляю ті українські школи на росії, от уявляю, блін) А ще - всякі "культурницькі" проекти. А не так давно в інтерв'ю тій же "Медузі"наш найвеличніший: "Только зєркальноє уваженіє к історіі, язикам культурним ценностям со всємі сосєдямі. Ето я прінімаю". Яке уваженіє? Яка історія? Які культурні ценності?!!! Після Бучі, Гостомеля, Маріуполя і тисяч в них розтерзаних українців!!! Я рідко дозволяю собі, але інших слів нема: *****! Тільки підпишіть! Ви першими станете "законною ціллю"!
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23.04.2022 09:07 Ответить
Какой дурак может верить, цитировать да ещё и распространять "новости" от ВРУ СМИ????
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23.04.2022 09:33 Ответить
Кузя плавдок утопил, москва - коммуну.
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23.04.2022 09:26 Ответить
В 1914 році кораблі були ого-го! Команда також з 1914 року?
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23.04.2022 09:43 Ответить
Оцей точно не має "аналогов"
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23.04.2022 09:44 Ответить
Русня надеется, что мы пожалеем Нептуна на этот плавучий кусок металлолома.
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23.04.2022 10:02 Ответить
Коммуна шукає маскву.Феєрічно.
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23.04.2022 10:29 Ответить
А ещё 2 Нептуна есть? Или это были последние?
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23.04.2022 11:04 Ответить
Нужен хороший шторм
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23.04.2022 11:11 Ответить
пошёл он вслед за москвой,ко дну!
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23.04.2022 11:29 Ответить
Это столетнее чудо стояло в Щитовой бухте в Севастополе.
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23.04.2022 12:32 Ответить
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