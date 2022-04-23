Россия направила 110-летний корабль "Коммуна" для поиска уничтоженного крейсера "Москва"
Для поиска уничтоженного украинскими ракетами "Нептун" крейсера "Москва" Россия направила 110-летний корабль "Коммуна".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил OSINT-исследователь H I Sutton.
По его данным, судно направляется к месту, где на дне находится крейсер "Москва".
Судно "Коммуна" было заложено в 1912 г. и спущено на воду в 1913 г.
"Необычная компоновка катамарана позволяет перевозить между корпусами небольшие подлодки. Однако по мере того, как подлодки росли в размерах, а технологии спасения совершенствовались, это судно устарело. Это почти, наверное, один из старейших действующих кораблей флота", - отметил он.
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Это очевидно. Если по нему не пустят гарпун - это гарантированно договорняк. Если рядом с ним не будет военного корабля для прикрытия, то тогда вообще гарантированно он чисто на договорняке туда приплыл, зная что украинцы не потопят. Азовцы похоже заложники этих работ. Сколько они будут длиться, столько азовцев не будут трогать. И по-видимому х..ло обещал что если дадут поднять ракеты, то он отпустит азовцев. Но х..ло конечно кинет. И возобновит штурм и бомбежки азовстали. Но видимо и Зеленский понимает и рассчитывет к тому времени иметь достаточно мощи, чтобы деблокировать Мариуполь. Западные гаубицы и САУ будут в действии.
І мене лякає думка: чи не щось подібне планувалося деким у владі ще до вторгнення. Згадайте слова Зеленського, що він пропонував захисникам Маріуполя вийти з міста і здати його ворогу. Згадайте розміновані мости й дамбу на межі Криму, багато ще всього... От тільки потім прийшло часткове протверезіння: ворог попер на Київ, а дехто на це явно не очікував. І Зеленському раптом стало відомо, що він у цих схемах не передбачений і його планували ліквідувати. Це був сильний мотивуючий фактор на перший тиждень війни. А потім швиденько вернули Єрмака й усе знову покотилося в тому самому напрямку...
Чи це можна зупинити? Так. Стійкість наших ЗСУ. Припинення вилизування суспільством цієї політичної верхівки - вони бояться втрати суспільної легітимності. І лише бездумне оспівування Зеленського з боку одних та "не на часі" від інших дають йому мандат на такі поступки. І третє - ймовірна позиція США. Дядечко Байден явно хоче дотиснути пуйла та його рашу. Зеленський смикається між поступками путіну й страхом перед Вашингтоном. Але все оточення переконує, що Байден нічого не зробить. Так, якщо ця влада піде на сепаратні й зрадницькі переговори з рашею та частково здасться, а внаслідок припиняться обстріли й бойові дії, США не зможуть на щось вплинути. А від ЄС почнеться стрімкий потік зняття санкцій проти московії. Що ж, тоді на нас просто махнуть рукою, як колись на Афганістан. Не буде більше озброєнь. Ще й дещо з новішого попросять вернути. І повноцінного плану Маршалла не буде. А залишиться бідна зруйнована й роз'їджена корупцією країна, над якою все сильніше нависатиме загроза нового, вже не такого тупого й значно продуманішого вторгнення. Його не доведеться чекати десятиліттями: від пів року до року, більше не даю. Аналогії з першою та другою чеченськими аж зашкалюють. І тих людських життів, за які так бідкається Зеленський, буде втрачено незрівнянно більше.
Як кажуть мацкалі - разгулялась нищета затрясла лохмотьями 🤣🤣🤣
Всі ці балачки про цінну апаратуру і "Калібри" які після вибуху, пожежі і затоплення, можливо поставити в стрій - повна фігня.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010497377107&comment_id=Y29tbWVudDoxODQ2Mzc0MzQyMjI3NTYwXzE4NDY0NzExNTU1NTEyMTI%3D 12 hrs ·
Поки ми тут з біллю в душі і серці переживаємо за наших на фронті, допомагаємо їм хто чим може з останнього - наша "переговорна група" не спить. І трагедія Маріуполя їм не на заваді. От російські джерела близькі до кремля на сайті "Медуза". Передаю мовою оригіналу в транскрипції. "Рабочіє группи готовят докумєнт "О взаімном уваженіі культур". В ньом хотят пропісать, что в Украінє "может бить" русскій язик". Як це? А так: на певну кількість російських шкіл в Україні - відкриваєтся така ж кількість українських шкіл на росії. ( Уявляю ті українські школи на росії, от уявляю, блін) А ще - всякі "культурницькі" проекти. А не так давно в інтерв'ю тій же "Медузі"наш найвеличніший: "Только зєркальноє уваженіє к історіі, язикам культурним ценностям со всємі сосєдямі. Ето я прінімаю". Яке уваженіє? Яка історія? Які культурні ценності?!!! Після Бучі, Гостомеля, Маріуполя і тисяч в них розтерзаних українців!!! Я рідко дозволяю собі, але інших слів нема: *****! Тільки підпишіть! Ви першими станете "законною ціллю"!