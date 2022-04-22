Росія направила 110-річний корабель "Коммуна" для пошуку знищеного крейсеру "Москва"

Для пошуку знищеного українськими ракетами "Нептун" крейсеру "Москва" Росія направила 110-річний корабель "Коммуна".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив OSINT-досліджувач H I Sutton.

За його даними, судно прямує до місця, де на дні знаходиться крейсер "Москва".

Судно "Комуна" було закладене у 1912 р. та спущено на воду у 1913 р.

"Незвичайне компонування катамарану дозволяє перевозити між корпусами невеликі підводні човни. Однак у міру того, як підводні човни росли у розмірах, а технології порятунку вдосконалювалися, це судно застаріло. Це майже, напевно, один із найстаріших діючих кораблів флоту", - зазначив він.

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