РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5926 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 305 15

По программе "єПідтримка" Украина уже выдала $1,1 млрд компенсаций, - Шмыгаль

гроші

Правительство Украины выплатило $1,1 млрд гражданам, которые в марте подали заявки на получение компенсаций по 6,5 тыс. гривен по программе "єПідтримка".

Об этом заявил в пятницу в Вашингтоне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Поддержка и выплаты по 6,5 тыс. гривен  внутренне перемещенным лицам стоили государству 1,1 млрд долларов США. Нам нужно продолжать эти выплаты, продолжать эту поддержку, поэтому мы опираемся на помощь наших партнеров", - отметил глава правительства Украины во время визита в столицу США.

Он заверил, что сегодня все партнеры объединились вокруг Украины: "МВФ, Всемирный банк, Соединенные Штаты - все применяют быстрые подходы".

Премьер напомнил, что Украина уже привлекла для текущей экономической поддержки $4,8 млрд, "чего, в принципе, хватает на апрель-май, чтобы полностью выполнять наши обязательства". Он сообщил, что правительственная команда провела переговоры с международными партнерами по финансированию на следующие четыре месяца и сейчас работает над механизмами реализации этого финансирования.

"Твердые гарантии сегодня, безусловно, мы еще не получили, но мы понимаем, как двигаться, и мы получили заверения от наших партнеров, что они нас не подведут, и мы будем иметь финансирование в необходимом объеме, чтобы перекрыть бюджетный дефицит", - подчеркнул. Шмыгаль.

Он отметил, что с украинской стороны гарантиями для партнеров являются проверенные расчеты Минфина Украины, подтвержденные МВФ и Всемирным банком. "Это - важные моменты, потому что партнеры доверяют расчетам и понимают, для чего нужны эти деньги", - отметил премьер-министр.

Глава правительства уточнил, что среди первоочередных задач в этом контексте - поддержка внутренне перемещенных лиц, людей, которые остаются вблизи зон боевых действий, а также разминирование. "То есть у нас есть масса гуманитарных вопросов, которые нуждаются в таком финансировании и не предусматривались до войны", - заметил премьер-министр Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявку на 6,5 тыс. гривен по программе "єПідтримка" подали 5 млн граждан, - Шмыгаль

Шмыгаль Денис (2694) єПідтримка (19)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
В статті змішано все в кучу. 6500 це не допомога переселенцям.
Це допомога тим хто втратив роботу в зонах бойових дій. В тому числі і підприємцям.

Допомога переселенцям (2000 і 3000 на дитину) то зовсім інше. Виплати по ній розпочалися. Виплачують за два місяці.
показать весь комментарий
23.04.2022 09:10
+1
Ха! Знаю минимум 10 семей,которые подали заявку 28 марта и раньше,но выплат до сих пор нет
показать весь комментарий
23.04.2022 07:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ха! Знаю минимум 10 семей,которые подали заявку 28 марта и раньше,но выплат до сих пор нет
показать весь комментарий
23.04.2022 07:48 Ответить
Аналогично
показать весь комментарий
23.04.2022 07:57 Ответить
В статті змішано все в кучу. 6500 це не допомога переселенцям.
Це допомога тим хто втратив роботу в зонах бойових дій. В тому числі і підприємцям.

Допомога переселенцям (2000 і 3000 на дитину) то зовсім інше. Виплати по ній розпочалися. Виплачують за два місяці.
показать весь комментарий
23.04.2022 09:10 Ответить
Подав заяву 25 березня і поки грошей не дали
показать весь комментарий
23.04.2022 07:52 Ответить
Я знаю одного хитрожопого потерпевшого який при регулярній зарплатні у 20 тис теж подав заявку у березні.
показать весь комментарий
23.04.2022 09:39 Ответить
25 березня подав заяву і до тепер грошей не дали
показать весь комментарий
23.04.2022 07:55 Ответить
Нехитрий підрахунок показує що компенсацію отримали 4 мільйони 615 тисяч жителів.
Або її розікрали.
показать весь комментарий
23.04.2022 08:17 Ответить
Я тоже подал заявку 30.03.22 до сих пор денег нету и таких как я много людей, нам снова всем сказки рассказывают.
показать весь комментарий
23.04.2022 08:18 Ответить
Ви роботу втратили?
показать весь комментарий
23.04.2022 09:37 Ответить
Бреше як шольц
показать весь комментарий
23.04.2022 08:18 Ответить
значит каждому нужно использовать свои сбережения для себя и не ждать из бюджета привета, когда нужно тратить средства на военные нужды
показать весь комментарий
23.04.2022 08:40 Ответить
нужно новые выплаты! в серой зоне и окупации у многих людей уже нет финансов!! за обналичку дерут 10 % от суммы(( слухи ходят такие шо *****, якобы даже и денег нет уже ((народ паникует, нада подбодрить как то...
показать весь комментарий
23.04.2022 09:19 Ответить
Брехуны.

Заявка подана 23.03 - денег нет.
показать весь комментарий
23.04.2022 09:23 Ответить
Шмигалі брешуть як дихають... Погано те, що це вже навіть нікого не дивує.
показать весь комментарий
23.04.2022 11:51 Ответить
 
 