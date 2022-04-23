По программе "єПідтримка" Украина уже выдала $1,1 млрд компенсаций, - Шмыгаль

Правительство Украины выплатило $1,1 млрд гражданам, которые в марте подали заявки на получение компенсаций по 6,5 тыс. гривен по программе "єПідтримка".

Об этом заявил в пятницу в Вашингтоне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Поддержка и выплаты по 6,5 тыс. гривен внутренне перемещенным лицам стоили государству 1,1 млрд долларов США. Нам нужно продолжать эти выплаты, продолжать эту поддержку, поэтому мы опираемся на помощь наших партнеров", - отметил глава правительства Украины во время визита в столицу США.

Он заверил, что сегодня все партнеры объединились вокруг Украины: "МВФ, Всемирный банк, Соединенные Штаты - все применяют быстрые подходы".

Премьер напомнил, что Украина уже привлекла для текущей экономической поддержки $4,8 млрд, "чего, в принципе, хватает на апрель-май, чтобы полностью выполнять наши обязательства". Он сообщил, что правительственная команда провела переговоры с международными партнерами по финансированию на следующие четыре месяца и сейчас работает над механизмами реализации этого финансирования.

"Твердые гарантии сегодня, безусловно, мы еще не получили, но мы понимаем, как двигаться, и мы получили заверения от наших партнеров, что они нас не подведут, и мы будем иметь финансирование в необходимом объеме, чтобы перекрыть бюджетный дефицит", - подчеркнул. Шмыгаль.

Он отметил, что с украинской стороны гарантиями для партнеров являются проверенные расчеты Минфина Украины, подтвержденные МВФ и Всемирным банком. "Это - важные моменты, потому что партнеры доверяют расчетам и понимают, для чего нужны эти деньги", - отметил премьер-министр.

Глава правительства уточнил, что среди первоочередных задач в этом контексте - поддержка внутренне перемещенных лиц, людей, которые остаются вблизи зон боевых действий, а также разминирование. "То есть у нас есть масса гуманитарных вопросов, которые нуждаются в таком финансировании и не предусматривались до войны", - заметил премьер-министр Украины.

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