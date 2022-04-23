За програмою "єПідтримка" Україна вже видала $1,1 млрд компенсацій, - Шмигаль

Уряд України виплатив $1,1 млрд громадянам, які в березні подали заявки на отримання компенсацій по 6,5 тис. гривень за програмою "єПідтримка".

Про це заявив у п’ятницю в Вашингтоні Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Підтримка і виплати по 6,5 тис. гривень людям, які були внутрішньо переміщеними, коштували державі 1,1 млрд доларів США. Нам треба продовжувати ці виплати, продовжувати цю підтримку, тому ми спираємося на допомогу наших партнерів", - зауважив глава Уряду України під час візиту до столиці США.

Він запевнив, що сьогодні всі партнери об’єдналися навколо України: "МВФ, Світовий банк, Сполучені Штати – усі застосовують швидкі підходи".

Прем’єр нагадав, що Україна вже залучила для поточної економічної підтримки $4,8 млрд, "що, в принципі, вистачає на квітень-травень, щоби повністю виконувати наші зобов’язання". Він повідомив, що урядова команда провела перемовини з міжнародними партнерами щодо фінансування на наступні чотири місяці і працює зараз над механізмами реалізації цього фінансування.

"Твердих гарантій сьогодні, безумовно, ми ще не отримали, але ми розуміємо, як рухатися, і ми отримали запевнення від наших партнерів, що вони нас не підведуть, і ми будемо мати фінансування в необхідному обсязі, щоби перекрити бюджетний дефіцит", - наголосив Шмигаль.

Він зауважив, що з українського боку гарантіями для партнерів є перевірені розрахунки Мінфіну України, підтверджені МВФ і Світовим банком. "Це – важливі моменти, тому що партнери довіряють розрахункам і розуміють, куди потрібні ці гроші", - зазначив прем’єр-міністр.

Глава уряду уточнив, що серед першочергових завдань у цьому контексті є підтримка внутрішньо переміщених осіб, людей, які залишаються поблизу зон бойових дій, а також розмінування. "Тобто у нас є маса гуманітарних питань, які потребують такого фінансування і не передбачалися до війни", - зауважив прем’єр-міністр України.

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