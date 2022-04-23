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За програмою "єПідтримка" Україна вже видала $1,1 млрд компенсацій, - Шмигаль

гроші

Уряд України виплатив $1,1 млрд громадянам, які в березні подали заявки на отримання компенсацій по 6,5 тис. гривень за програмою "єПідтримка".

Про це заявив у п’ятницю в Вашингтоні Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Підтримка і виплати по 6,5 тис. гривень людям, які були внутрішньо переміщеними, коштували державі 1,1 млрд доларів США. Нам треба продовжувати ці виплати, продовжувати цю підтримку, тому ми спираємося на допомогу наших партнерів", - зауважив глава Уряду України під час візиту до столиці США.

Він запевнив, що сьогодні всі партнери об’єдналися навколо України: "МВФ, Світовий банк, Сполучені Штати – усі застосовують швидкі підходи".

Прем’єр нагадав, що Україна вже залучила для поточної економічної підтримки $4,8 млрд, "що, в принципі, вистачає на квітень-травень, щоби повністю виконувати наші зобов’язання". Він повідомив, що урядова команда провела перемовини з міжнародними партнерами щодо фінансування на наступні чотири місяці і працює зараз над механізмами реалізації цього фінансування.

"Твердих гарантій сьогодні, безумовно, ми ще не отримали, але ми розуміємо, як рухатися, і ми отримали запевнення від наших партнерів, що вони нас не підведуть, і ми будемо мати фінансування в необхідному обсязі, щоби перекрити бюджетний дефіцит", - наголосив Шмигаль.

Він зауважив, що з українського боку гарантіями для партнерів є перевірені розрахунки Мінфіну України, підтверджені МВФ і Світовим банком. "Це – важливі моменти, тому що партнери довіряють розрахункам і розуміють, куди потрібні ці гроші", - зазначив прем’єр-міністр.

Глава уряду уточнив, що серед першочергових завдань у цьому контексті є підтримка внутрішньо переміщених осіб, людей, які залишаються поблизу зон бойових дій, а також розмінування. "Тобто у нас є маса гуманітарних питань, які потребують такого фінансування і не передбачалися до війни", - зауважив прем’єр-міністр України.

Читайте також: Заявку на 6,5 тис. гривень за програмою "єПідтримка" подали 5 млн громадян, - Шмигаль

Автор: 

Шмигаль Денис (4596) єПідтримка (89)


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Топ коментарі
+4
В статті змішано все в кучу. 6500 це не допомога переселенцям.
Це допомога тим хто втратив роботу в зонах бойових дій. В тому числі і підприємцям.

Допомога переселенцям (2000 і 3000 на дитину) то зовсім інше. Виплати по ній розпочалися. Виплачують за два місяці.
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23.04.2022 09:10
+1
Ха! Знаю минимум 10 семей,которые подали заявку 28 марта и раньше,но выплат до сих пор нет
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23.04.2022 07:48
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Ха! Знаю минимум 10 семей,которые подали заявку 28 марта и раньше,но выплат до сих пор нет
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23.04.2022 07:48 Відповісти
Аналогично
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23.04.2022 07:57 Відповісти
В статті змішано все в кучу. 6500 це не допомога переселенцям.
Це допомога тим хто втратив роботу в зонах бойових дій. В тому числі і підприємцям.

Допомога переселенцям (2000 і 3000 на дитину) то зовсім інше. Виплати по ній розпочалися. Виплачують за два місяці.
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23.04.2022 09:10 Відповісти
Подав заяву 25 березня і поки грошей не дали
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23.04.2022 07:52 Відповісти
Я знаю одного хитрожопого потерпевшого який при регулярній зарплатні у 20 тис теж подав заявку у березні.
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23.04.2022 09:39 Відповісти
25 березня подав заяву і до тепер грошей не дали
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23.04.2022 07:55 Відповісти
Нехитрий підрахунок показує що компенсацію отримали 4 мільйони 615 тисяч жителів.
Або її розікрали.
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23.04.2022 08:17 Відповісти
Я тоже подал заявку 30.03.22 до сих пор денег нету и таких как я много людей, нам снова всем сказки рассказывают.
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23.04.2022 08:18 Відповісти
Ви роботу втратили?
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23.04.2022 09:37 Відповісти
Бреше як шольц
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23.04.2022 08:18 Відповісти
значит каждому нужно использовать свои сбережения для себя и не ждать из бюджета привета, когда нужно тратить средства на военные нужды
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23.04.2022 08:40 Відповісти
нужно новые выплаты! в серой зоне и окупации у многих людей уже нет финансов!! за обналичку дерут 10 % от суммы(( слухи ходят такие шо *****, якобы даже и денег нет уже ((народ паникует, нада подбодрить как то...
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23.04.2022 09:19 Відповісти
Брехуны.

Заявка подана 23.03 - денег нет.
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23.04.2022 09:23 Відповісти
Шмигалі брешуть як дихають... Погано те, що це вже навіть нікого не дивує.
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23.04.2022 11:51 Відповісти
 
 