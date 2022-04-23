РФ использует подлодки для ракетных ударов по Украине, - Братчук

Оккупанты применяют по меньшей мере 4 подлодки в Черном море для нанесения ударов ракетами типа "Калибр" по территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в своем телеграм-канале глава Общественного совета при Одесской ОГА - спикер председателя ОВА Сергей Братчук.

"Враг применяет по меньшей мере 4 подлодки в Черном море для нанесения ударов ракетами типа "Калибр" по территории Украины, а после гибели крейсера "Москва" стали использовать субмарины чаще.

Речь идет о российских подлодках проекта 877 "Палтус".

Пуск ракет производится с глубины до 50 метров, что не позволяет радарам и спутникам эффективно их фиксировать", - говорится в сообщении.

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