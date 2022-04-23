РФ использует подлодки для ракетных ударов по Украине, - Братчук
Оккупанты применяют по меньшей мере 4 подлодки в Черном море для нанесения ударов ракетами типа "Калибр" по территории Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в своем телеграм-канале глава Общественного совета при Одесской ОГА - спикер председателя ОВА Сергей Братчук.
"Враг применяет по меньшей мере 4 подлодки в Черном море для нанесения ударов ракетами типа "Калибр" по территории Украины, а после гибели крейсера "Москва" стали использовать субмарины чаще.
Речь идет о российских подлодках проекта 877 "Палтус".
Пуск ракет производится с глубины до 50 метров, что не позволяет радарам и спутникам эффективно их фиксировать", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия разместила в Черном море два корабля с ракетами "Калибр"
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забулись, яке то мерзенне створіння. Повелись на великі очі і тембр голосу.
Глянеш марафон - там і війни то немає, лише перемоги та звитяги найвеличнішого.
Влаштували іроди піар і підготовку до виборів.
Все що хвилює тих йолопів - це рейтинги. Не життя та майбутнє українців.
пРОБЛЕМА ЛИШЕ У засобах доставки туди Україною глибинних бомб.
ДЕ ,до речі,хвалЕний "москітний флот" Порошенка!?
"Москитные силы" - ударный потенциал обновлённых ВМСУ
Год назад в Украине разработали программу развития военного флота на ближайшие 15 лет. Документ "Стратегия ВМС-2035" предусматривает три главные задачи: защиту от агрессии на море и с морского направления, защиту национальных экономических интересов Украины (включая свободу судоходства), участие в международных операциях по морской безопасности. Стратегия предполагает создание в ближайшие три-четыре года "москитного флота", состоящего из небольших скоростных и хорошо вооруженных кораблей. Основой такой модели должны стать британские, турецкие и американские катера и корветы.
@Mari76247454
·
51 хв
ПРОСТО ТАК, ЗАПРОСТО
Українська біженка гуляючи з дітьми по одному із центральних парків Лондона, зустріла Бориса Джонсона. Попросила сфотографуватися з ним та дякувала за допомогу Україні.
Щоб жодний українець своїми лапами не пятнав костюмчика.
🌻
1. Ни одна разведка мира не понимает количество ракет у РФ. (я встречал оценки: от 1 000 до 10 000. Без сегментации по типам и классам. Это без учета "точек У").
2. РФ не будет использовать ВСЕ свои ракеты в этой войне.
3. Военные аналитики говорят о возможном использовании 50-60% ракетного потенциала. Сколько это в количественном выражении? - см.п.1
4. РФ может снижать кол-во ракетных ударов до минимума (вплоть до отсутствия). Но когда мы будем готовы к мощным контратакам и освобождению своей территории, что потребует концентрации сил, по местам таких концентраций могут быть нанесены массированные ракетные удары.
5. Количество ракет, конечно же, не безгранично. Самым явным признаком того, что РФ достигла предела своих возможностей в использовании ракет (п.3) будет являться активизация разговоров о применении тактического ядерного оружия. Сначала в информационно-пропагандистском поле, а потом в заявлениях официальных лиц.
Мы победим!
Якщо ("я встречал оценки: от 1 000 до 10 000. Без сегментации по типам и классам") туди входять зенітні (земля-повітря), винищувальні (повітря-повітря), дальності дії до 10 км (на "тепло", по променню, по тв-камері, радіохвильове наведення тощо)?
Вряд ли...
Зачем для иллюстрации ёжика использовать фото слона ?
і знов нам нічим по них жахнуть((
Це лише у теорії, бо немає ніяких причин кацапам запускати калібри з дальністю поза межами ураження будь-якого озброєння ЗСУ з підводного положення наражаючись на небезпеку.
Складніше звісно буде миколаївцям - тримайтесь!