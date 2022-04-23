РФ використовує підводні човни для ракетних ударів по Україні, - Братчук

Окупнати застосовують щонайменше 4 підводні човни в Чорному морі для завдання ударів ракетами типу "Калібр" по території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє на своєму телеграм-каналі голова Громадської ради при Одеській ОДА - речник голови ОВА Сергій Братчук.

"Вражини застосовують щонайменше 4 підводні човни в Чорному морі для нанесення ударів ракетами типу "Калібр" по території України, а після загибелі крейсера "Москва" стали використовувати субмарини частіше.

Йдеться про російські підводні човни проєкту 877 "Палтус".

Пуск ракет здійснюється з глибини до 50 метрів, що не дозволяє радарам і супутникам ефективно їх фіксувати", - йдеться в повідомленні.

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