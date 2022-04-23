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РФ використовує підводні човни для ракетних ударів по Україні, - Братчук

подлодка

Окупнати застосовують щонайменше 4 підводні човни в Чорному морі для завдання ударів ракетами типу "Калібр" по території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє на своєму телеграм-каналі голова Громадської ради при Одеській ОДА - речник голови ОВА Сергій Братчук.

"Вражини застосовують щонайменше 4 підводні човни в Чорному морі для нанесення ударів ракетами типу "Калібр" по території України, а після загибелі крейсера "Москва" стали використовувати субмарини частіше.

Йдеться про російські підводні човни проєкту 877 "Палтус".

Пуск ракет здійснюється з глибини до 50 метрів, що не дозволяє радарам і супутникам ефективно їх фіксувати", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росія розмістила у Чорному морі два кораблі з ракетами "Калібр"

Автор: 

підводний човен (86) Чорне море (1669) Братчук Сергій (146)


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Топ коментарі
+36
Балакуча пташка
@Mari76247454
·
51 хв
ПРОСТО ТАК, ЗАПРОСТО
Українська біженка гуляючи з дітьми по одному із центральних парків Лондона, зустріла Бориса Джонсона. Попросила сфотографуватися з ним та дякувала за допомогу Україні.
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23.04.2022 08:29
+32
Якщо кацапи почали використовувати підводні човни, то їх чекає доля "курська", ніхто в них не буде стріляти, вони самі себе знищать. Практика про це давно каже. Було б непогано, коли ці човни випливши наверх, щоб взяти ракети, продукти і наша "Нептун" їх вцілила, але асфальт і бенівський помьот з телеканалу "1+1" далеко не літає, він засирає тільки мізки "хуже нє будєт", "какая разніца" "да паржьом".
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23.04.2022 08:21
+26
О, прихильник "Беня-Зеля_Медведчук" не вкурсі, що весь "маскітний флот" ДБР заарештувала і перевіряла його технічні можливості і пошкодила декілька з них та донищили завод, на якому мали бути спущені на воду катера під "Нептун"? Пан не знають, що "зелені" чи правильніше "слуги" затопили наш флагман в Миколаєві? Пан не знають, що вони розмінували кримський перешейок, щоб ворожа армія за декілтька годин блокувала підхід до моря і одночасно окупувала Азовське море? Ось там "флот Порошенко", він на "штрафмайданчику" доблесної ДБР, бачите його немає, то використовуйте флот Зеленського чи Коломойського, Ви ж за це наголосували?
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23.04.2022 08:59
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А де Люся Абдрестович, що, зламалась?
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23.04.2022 08:14 Відповісти
Після того, як обіср...ся на весь світ з відповіддю Швецю, десь щез...
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23.04.2022 08:39 Відповісти
"безкоштовний помчник" Люська побіг до дєрмака писати заяву на "платного помічника"
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23.04.2022 09:21 Відповісти
Після того, як обіср...ся на весь світ з відповіддю Швецю, десь щез....
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23.04.2022 08:46 Відповісти
Він вже ламався недноразово, але піар знову задурив людям голову.
Забулись, яке то мерзенне створіння. Повелись на великі очі і тембр голосу.
Глянеш марафон - там і війни то немає, лише перемоги та звитяги найвеличнішого.
Влаштували іроди піар і підготовку до виборів.
Все що хвилює тих йолопів - це рейтинги. Не життя та майбутнє українців.
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23.04.2022 08:54 Відповісти
Це всі аргументи прихильників Боневтіка?
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23.04.2022 10:31 Відповісти
Боріться з російськими окупантами усіми способами! Навіть такими https://youtube.com/shorts/UYSXL9cs1dM?feature=share https://youtube.com/shorts/UYSXL9cs1dM?feature=share

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23.04.2022 08:15 Відповісти
твой відос не о чем...
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23.04.2022 11:09 Відповісти
Бий росіян https://youtube.com/shorts/UYSXL9cs1dM?feature=share
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23.04.2022 08:16 Відповісти
Якщо кацапи почали використовувати підводні човни, то їх чекає доля "курська", ніхто в них не буде стріляти, вони самі себе знищать. Практика про це давно каже. Було б непогано, коли ці човни випливши наверх, щоб взяти ракети, продукти і наша "Нептун" їх вцілила, але асфальт і бенівський помьот з телеканалу "1+1" далеко не літає, він засирає тільки мізки "хуже нє будєт", "какая разніца" "да паржьом".
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23.04.2022 08:21 Відповісти
їх в севастопольській бухті потрібно перехоплювати, там вони точно на поверхні
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23.04.2022 08:35 Відповісти
під час війни безпідставний оптимізм "гибла" справа
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23.04.2022 08:37 Відповісти
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23.04.2022 08:22 Відповісти
дійсно.. у Заходу ДАВНО Є засоби точного виєвлення підводних човнів.

пРОБЛЕМА ЛИШЕ У засобах доставки туди Україною глибинних бомб.

ДЕ ,до речі,хвалЕний "москітний флот" Порошенка!?
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23.04.2022 08:40 Відповісти
зачем тебе порошенко? у тебя большие межстрочные интервалы есть и голый зеленский
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23.04.2022 08:49 Відповісти
О, прихильник "Беня-Зеля_Медведчук" не вкурсі, що весь "маскітний флот" ДБР заарештувала і перевіряла його технічні можливості і пошкодила декілька з них та донищили завод, на якому мали бути спущені на воду катера під "Нептун"? Пан не знають, що "зелені" чи правильніше "слуги" затопили наш флагман в Миколаєві? Пан не знають, що вони розмінували кримський перешейок, щоб ворожа армія за декілтька годин блокувала підхід до моря і одночасно окупувала Азовське море? Ось там "флот Порошенко", він на "штрафмайданчику" доблесної ДБР, бачите його немає, то використовуйте флот Зеленського чи Коломойського, Ви ж за це наголосували?
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23.04.2022 08:59 Відповісти
ПОЦ! це до 2035 року мало бути.
"Москитные силы" - ударный потенциал обновлённых ВМСУ

Год назад в Украине разработали программу развития военного флота на ближайшие 15 лет. Документ "Стратегия ВМС-2035" предусматривает три главные задачи: защиту от агрессии на море и с морского направления, защиту национальных экономических интересов Украины (включая свободу судоходства), участие в международных операциях по морской безопасности. Стратегия предполагает создание в ближайшие три-четыре года "москитного флота", состоящего из небольших скоростных и хорошо вооруженных кораблей. Основой такой модели должны стать британские, турецкие и американские катера и корветы.
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23.04.2022 09:23 Відповісти
ПОЦУ. Навіщо вигадувати "зелений" лісапед, якщо до цього була прийнята найдешевша і найефективніша концепція - це захист Чорного і Азовського моря ракетними дивізіонами "Нептун" із суші, які при необхідності знищують любу ржаву консервну кацапську посудину. Такі ж самі ракети мали розміщувати і на спеціальні катери, які мали виготовити на єдиному в Україні заводі "Кузня на Рибальському" і ці дивізіони з "виробами" "Нептун" мали коштувати Україні всього навсього вартість 100 кілометрової траси з "Великого будівництва" і головне, що все вже було готово, направити тільки гроші і зробити замовлення. Але нас вперто хочуть переконати, що то все погано, всього того що було потрібно позбутися, а замовити великі посудини за кордоном за великі гроші з бюджету України і отримати їх через 10 років. А отримати для кого, вже для "ДНР"??? Фактично знищили єдине, навіть збережене януковичом підприємство, яке виготовляло катера, бо до цього всі верфі(заводи) в Миколаєві віддали в руки "інвестору" із росії, який взівши кредити в українських держпавних банках, викупив їх, знищив їх, а кредити не віддав.
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23.04.2022 12:10 Відповісти
Це означає, що ракет дійсно меншає )) І доречи, Калібри для підводних човнів мають набагато меншу дальність польоту ... А по собівартості не поступаються основним )
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23.04.2022 08:24 Відповісти
От би накрить під час вистрілу.
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23.04.2022 08:24 Відповісти
Балакуча пташка
@Mari76247454
·
51 хв
ПРОСТО ТАК, ЗАПРОСТО
Українська біженка гуляючи з дітьми по одному із центральних парків Лондона, зустріла Бориса Джонсона. Попросила сфотографуватися з ним та дякувала за допомогу Україні.
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23.04.2022 08:29 Відповісти
тююю, Бориса зустріла... нехай би спробувала зустріти вовочку, я вже не кажу на велосипеді...
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23.04.2022 08:37 Відповісти
До Вовочки доступ ще в 2019 перекрили.
Щоб жодний українець своїми лапами не пятнав костюмчика.
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23.04.2022 08:49 Відповісти
Навіщо Ви образили Вовочку, він зараз не їздить на велосипеді, він його віддав дітям в Миколаїв. а сам білолага ходить пішки, точно як Борис.
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23.04.2022 09:08 Відповісти
Коли людина працює для людей Вона не боїться цих людей.
🌻
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23.04.2022 09:20 Відповісти
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23.04.2022 08:39 Відповісти
Топити треба їх під час завантаження ракет в бухті. Потрібні оперативні супутниківі розвіддані, коли це відбувається і запускати декілька ракет треба буде. Гарпуни можуть атакувати зверху цілі, як раз коли вони будуть в бухті. Не знаю, чи можна Нептуну дати польотне завдання, злетіти в бухту, огинаючи перешкоди по трактерії і прилетіти в певне місце, якщо gps глушити будуть, якщо вони це роблять. Але глушіння gps можуть перевірити цівільні, з телефонами мубуть, які живуть в Севастополі і передати дані, якщо такі там є.
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23.04.2022 08:47 Відповісти
Ну і вибрали на іллюстрацію човника...
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23.04.2022 08:56 Відповісти
Все разговоры типа: "Количество ракетных обстрелов снизилось. Значит у РФ заканчиваются ракеты" - это разговоры для бедных. Необходимо понимать объективную реальность:
1. Ни одна разведка мира не понимает количество ракет у РФ. (я встречал оценки: от 1 000 до 10 000. Без сегментации по типам и классам. Это без учета "точек У").
2. РФ не будет использовать ВСЕ свои ракеты в этой войне.
3. Военные аналитики говорят о возможном использовании 50-60% ракетного потенциала. Сколько это в количественном выражении? - см.п.1
4. РФ может снижать кол-во ракетных ударов до минимума (вплоть до отсутствия). Но когда мы будем готовы к мощным контратакам и освобождению своей территории, что потребует концентрации сил, по местам таких концентраций могут быть нанесены массированные ракетные удары.
5. Количество ракет, конечно же, не безгранично. Самым явным признаком того, что РФ достигла предела своих возможностей в использовании ракет (п.3) будет являться активизация разговоров о применении тактического ядерного оружия. Сначала в информационно-пропагандистском поле, а потом в заявлениях официальных лиц.

Мы победим!
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23.04.2022 09:02 Відповісти
Ви вже програли, кончені свинособаки!
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23.04.2022 10:13 Відповісти
нах"уй
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23.04.2022 10:32 Відповісти
Хотілось би знати - про які вироби загалом ідеться мова?
Якщо ("я встречал оценки: от 1 000 до 10 000. Без сегментации по типам и классам") туди входять зенітні (земля-повітря), винищувальні (повітря-повітря), дальності дії до 10 км (на "тепло", по променню, по тв-камері, радіохвильове наведення тощо)?
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23.04.2022 11:06 Відповісти
А НАТО не может помочь встречу подлодки с миной организовать?
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23.04.2022 09:03 Відповісти
В Чёрном море?
Вряд ли...
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23.04.2022 09:22 Відповісти
радар ППО=радар дальнобійника включається автоматично через інтернет?можливо?
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23.04.2022 09:17 Відповісти
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23.04.2022 09:20 Відповісти
проходячи через турецькі ворота-Босфор , на котрих,як гарант безпеки в Чорноморському регіоні стояв Ердоган -оглу,на запитання -"Що рашист везеш у Чорне море?"той відповідав-"Війну для українського народу" "пропускаю ,давай проходи"
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23.04.2022 09:36 Відповісти
Все равно ети подводные лодки вернутся в севастопольскую бухту. Там их и накрыть. А пока можно топить корабли русофашистов. Все ети ракетные удары не должны оставаться безнаказанными
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23.04.2022 09:36 Відповісти
Неужели трудно взять фото "Паршивянки" ?
Зачем для иллюстрации ёжика использовать фото слона ?
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23.04.2022 09:42 Відповісти
господи, ще й підводні човни(((
і знов нам нічим по них жахнуть((
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23.04.2022 09:43 Відповісти
Как раз есть чем.
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23.04.2022 09:58 Відповісти
подводные дроны камикадзе помогут
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23.04.2022 09:48 Відповісти
"Пуск ракет здійснюється з глибини до 50 метрів, що не дозволяє радарам і супутникам ефективно їх фіксувати"

Це лише у теорії, бо немає ніяких причин кацапам запускати калібри з дальністю поза межами ураження будь-якого озброєння ЗСУ з підводного положення наражаючись на небезпеку.
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23.04.2022 10:12 Відповісти
Думаю, що супутники, радари далекої дії "побачать" момент виходу крилатки з води, враховуючи дозвукову швидкість виробу, сподіваюсь що у наших буде час для реакції.
Складніше звісно буде миколаївцям - тримайтесь!
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23.04.2022 11:09 Відповісти
Кацапи випрошують ракетний удар по севастопольській бухті.
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23.04.2022 12:00 Відповісти
Кацапи випрошують ракетний удар по севастопольській бухті.
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23.04.2022 12:02 Відповісти
каДыровцев с мариуполя кончать в шеренгу друг за другом по тактике немцев сколько пуля завалит...если не 5 то меньше так как калаш слабее винтовки..что б пули не тратить на детей аулов пусть к аллаху летят за ватным кумысом и валенками..
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23.04.2022 14:20 Відповісти
 
 