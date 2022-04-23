Широкая коалиция государств-партнеров будет гарантировать финансовую поддержку Украины в условиях войны, - Шмыгаль

Готовность гарантировать финансовую поддержку Украины в условиях войны выразили не единичные страны, а широкая коалиция партнеров, обеспечивающая текущие потребности украинской экономики.

Об этом сообщил во время визита в Вашингтон Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Соединенные Штаты, Канада, Европейский Союз и в самом деле очень много других стран, я всех уже не перечислю. С ними предварительно есть договоренности, что они будут участвовать в этом", - ответил Премьер-министр на вопрос о партнерах, готовых выступить донорами. для наполнения административного счета МВФ и других финансовых платформ Украины.

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Шмыгаль подчеркнул, что многие страны уже внесли свои средства и продолжают финансирование в разных масштабах – "от 22 миллионов евро до миллиардов долларов". Поэтому, по его словам, международная поддержка реальна, и по состоянию на сегодняшний день она составляет около $4,8 миллиарда.

Глава правительства пояснил, что сейчас с этой целью действуют два важных инструмента – специальный административный счет МВФ, а также трастовый фонд Всемирного банка. Эти ресурсы потом будут объединяться – по договоренности с международными партнерами – в фонд, которым будет руководить Украина и который будет верифицироваться международными финансовыми институтами.

"Структура сложная, но и деньги очень большие. Эти страны нас поддерживают, я могу заверить, и продолжат поддерживать. Мы об этом уже договорились", - заметил Премьер-министр.