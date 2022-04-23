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Новости Помощь Украине
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Широкая коалиция государств-партнеров будет гарантировать финансовую поддержку Украины в условиях войны, - Шмыгаль

шмигаль

Готовность гарантировать финансовую поддержку Украины в условиях войны выразили не единичные страны, а широкая коалиция партнеров, обеспечивающая текущие потребности украинской экономики.

Об этом сообщил во время визита в Вашингтон Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Соединенные Штаты, Канада, Европейский Союз и в самом деле очень много других стран, я всех уже не перечислю. С ними предварительно есть договоренности, что они будут участвовать в этом", - ответил Премьер-министр на вопрос о партнерах, готовых выступить донорами. для наполнения административного счета МВФ и других финансовых платформ Украины.

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Шмыгаль подчеркнул, что многие страны уже внесли свои средства и продолжают финансирование в разных масштабах – "от 22 миллионов евро до миллиардов долларов". Поэтому, по его словам, международная поддержка реальна, и по состоянию на сегодняшний день она составляет около $4,8 миллиарда.

Глава правительства пояснил, что сейчас с этой целью действуют два важных инструмента – специальный административный счет МВФ, а также трастовый фонд Всемирного банка. Эти ресурсы потом будут объединяться – по договоренности с международными партнерами – в фонд, которым будет руководить Украина и который будет верифицироваться международными финансовыми институтами.

"Структура сложная, но и деньги очень большие. Эти страны нас поддерживают, я могу заверить, и продолжат поддерживать. Мы об этом уже договорились", - заметил Премьер-министр.

МВФ (3335) помощь (7814) финансирование (1799) Шмыгаль Денис (2699)


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23.04.2022 09:21 Ответить
То план післявоєнної відбудови України вже Зеля підписав і поставив собі галочку за виконання надважливої місії. А як і за що країна житиме у воєнні роки має дбати Захід.
Чудово !
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23.04.2022 09:29 Ответить
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23.04.2022 10:00 Ответить
https://t.me/Sharpreview/13194 Олег Шарп :
"Президент Евросовета Шарль Мишель после разговора с Путиным убедился, что российского президента недостаточно информируют о ходе войны в Украине. Как пишет Bloomberg, Мишель пытался донести до главы Кремля «правду», но тот повторил заезженные фразы о «преступлениях» украинских сил.

***** - конченый ублюдок, с которым вести разговоры всё равно, что объяснять обезьяне, как устроен адронный коллайдер".

От я тільки не згоден з фразою "Мишель ... убедился, что (*****) недостаточно информируют о ходе войны в Украине". Бо насправді інформують його в тих межах, які він сам розставив, в т. ч. і стосовно доповідей.
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23.04.2022 09:30 Ответить
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23.04.2022 09:31 Ответить
Война идет только патамуша она выгодна Порошенко.
Они уже все знают чем Вовчика заинтересовать за сдачу Украины,распилом бабла.
Эту мульку с гарантиями он сам и придумал.Никаких гарантий за просто так не существует.
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23.04.2022 10:52 Ответить
 
 