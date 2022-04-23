Широкая коалиция государств-партнеров будет гарантировать финансовую поддержку Украины в условиях войны, - Шмыгаль
Готовность гарантировать финансовую поддержку Украины в условиях войны выразили не единичные страны, а широкая коалиция партнеров, обеспечивающая текущие потребности украинской экономики.
Об этом сообщил во время визита в Вашингтон Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Соединенные Штаты, Канада, Европейский Союз и в самом деле очень много других стран, я всех уже не перечислю. С ними предварительно есть договоренности, что они будут участвовать в этом", - ответил Премьер-министр на вопрос о партнерах, готовых выступить донорами. для наполнения административного счета МВФ и других финансовых платформ Украины.
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Шмыгаль подчеркнул, что многие страны уже внесли свои средства и продолжают финансирование в разных масштабах – "от 22 миллионов евро до миллиардов долларов". Поэтому, по его словам, международная поддержка реальна, и по состоянию на сегодняшний день она составляет около $4,8 миллиарда.
Глава правительства пояснил, что сейчас с этой целью действуют два важных инструмента – специальный административный счет МВФ, а также трастовый фонд Всемирного банка. Эти ресурсы потом будут объединяться – по договоренности с международными партнерами – в фонд, которым будет руководить Украина и который будет верифицироваться международными финансовыми институтами.
"Структура сложная, но и деньги очень большие. Эти страны нас поддерживают, я могу заверить, и продолжат поддерживать. Мы об этом уже договорились", - заметил Премьер-министр.
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Чудово !
"Президент Евросовета Шарль Мишель после разговора с Путиным убедился, что российского президента недостаточно информируют о ходе войны в Украине. Как пишет Bloomberg, Мишель пытался донести до главы Кремля «правду», но тот повторил заезженные фразы о «преступлениях» украинских сил.
***** - конченый ублюдок, с которым вести разговоры всё равно, что объяснять обезьяне, как устроен адронный коллайдер".
От я тільки не згоден з фразою "Мишель ... убедился, что (*****) недостаточно информируют о ходе войны в Украине". Бо насправді інформують його в тих межах, які він сам розставив, в т. ч. і стосовно доповідей.
Они уже все знают чем Вовчика заинтересовать за сдачу Украины,распилом бабла.
Эту мульку с гарантиями он сам и придумал.Никаких гарантий за просто так не существует.