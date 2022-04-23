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Новини Війна
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Закликав Блінкена відключити від SWIFT абсолютно всі російські банки, - Шмигаль

шмигаль,блінкен

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про глава уряду повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Під час зустрічі з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном закликав відключити від SWIFT абсолютно всі російські банки, а також визнати росію країною-спонсором тероризму. Це буде потужний політичний сигнал для всього світу", - йдеться в повідомленні.

Шмигаль висловив сподівання, що США дипломатично та економічно сприятимуть реалізації європейської перспективи України та вступу нашої країни до ЄС.

Водночас блінкен запевнив, що США продовжать максимально підтримувати Україну та будуть і надалі активно координувати свої дії з європейськими союзниками, аби посилити тиск на Росію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль та міністр оборони США у Вашингтоні обговорили військову допомогу ЗСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

США (22950) Шмигаль Денис (4589) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+5
Женя, все шо можна робити без ядерної войнушки - все робиться...
не треба плювати в руку яка тобі допомогає і дуже - зеленений це прийом.
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23.04.2022 01:20
+2
і Білоруські!!!
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23.04.2022 01:45
+2
Дивлюсь ви пане не історик военрук а істерик - війна, як і люба серйозна справа любить твердого, тверезого ставлення, емоції тут лише заважають, поміркуйте що краще - вбити диверсанта на місці? Чи випитати в нього, як був завербован, хто платив, яким чином здійснюється зв'язок, які ще об'єкти розглядались, чи є інші диверсанти кого знає? Бачите скільки питань можно дізнатися? Можно просто вбити падлу та помститися за загиблих, а можно і врятувати інших дізнавшись більш інформації... А взагалі усі ці байки про закони военного часу, поставити до стінки - то були методи кдб та красножопів москальських, які залякували людей та приховували свої істинні цілі. Також обов'язково має бути суд бо сьогодні вбили диверсанта, а завтра в диверсанти можна і сусіда записати, який багато перфоратором стіни довбає і тако далі.
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23.04.2022 02:03
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МОЖЕ ХТОСЬ ЗМОЖЕ ДОНЕСТИ ДО ЛІДЕРІВ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ,А ТІ ДОНЕСУТЬ ДО ВЛАДИ : ЗАРАЗ НЕ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ! ВСІ ШПИГУНИ,КОРИГУВАЛЬНИКИ,ДИВЕРСАНТИ МАЮТЬ ЗНИЩУВАТИСЬ ПОКАЗОВО ЗА ЗАКОНАМИ ВЧ ! ВІК ТА СТАТЬ РОЛІ НЕ ГРАЮТЬ. З ОГЛЯДУ НА КІЛЬКІСТЬ БІЖЕНЦІВ,,НЕВЛАШТОВАНІСТЬ ТА,ГОЛОВНЕ, БЕЗКАРНІСТЬ,ЧИСЛО ПЛАТНИХ ЗРАДНИКІВ ТА АГЕНТІВ БУДЕ ШВИДКО НАРОСТАТИ !!! СХАМЕНІТЬСЯ ,ЛЮДИ !!! МИ СКОРО ПОТОНЕМО У ЇХНІЙ КІЛЬКОСТІ,РИЗИКУЄМО ЗАЗНАТИ ПОРАЗКИ,ВТРАТИТИ ДЕРЖАВНІСТЬ !!!
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23.04.2022 01:04 Відповісти
Дивлюсь ви пане не історик военрук а істерик - війна, як і люба серйозна справа любить твердого, тверезого ставлення, емоції тут лише заважають, поміркуйте що краще - вбити диверсанта на місці? Чи випитати в нього, як був завербован, хто платив, яким чином здійснюється зв'язок, які ще об'єкти розглядались, чи є інші диверсанти кого знає? Бачите скільки питань можно дізнатися? Можно просто вбити падлу та помститися за загиблих, а можно і врятувати інших дізнавшись більш інформації... А взагалі усі ці байки про закони военного часу, поставити до стінки - то були методи кдб та красножопів москальських, які залякували людей та приховували свої істинні цілі. Також обов'язково має бути суд бо сьогодні вбили диверсанта, а завтра в диверсанти можна і сусіда записати, який багато перфоратором стіни довбає і тако далі.
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23.04.2022 02:03 Відповісти
Дивлюся ви детективів начитались і готові по гарячих слідах дізнатись про всю мережу від одноразового дятла,найнятого в телеграмі? Та ще й правозахисник ? Тож читайте ваші детективи і не пхайте свого носа у сфери,де ви нічого не тямите. Я навіть не хочу спростовувати весь ідіотизм ваших уявлень щодо боротьби з диверсійною діяльністю у прифронтових районах.
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23.04.2022 02:52 Відповісти
Скажу лише те,що БЕЗКАРНІСТЬ ЗАОХОЧУЄ. Кацапи підліткам так і пишуть: «тєбє за ето нічего нє будєт». З таким підходом шпигуни плодитимуться,як саранча. Щоб до вас дійшло краще-треба не у Словаччині сидіти та менторствувати,а у Харкові під обстрілами, або в казармі А то повтікали, в перший же день,сцикуни нікчемні,а тепер тут про істерики квохчете!
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23.04.2022 03:11 Відповісти
если они не допустили дефолт раши, то и банки они не отключат....
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23.04.2022 01:11 Відповісти
Женя, все шо можна робити без ядерної войнушки - все робиться...
не треба плювати в руку яка тобі допомогає і дуже - зеленений це прийом.
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23.04.2022 01:20 Відповісти
і Білоруські!!!
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23.04.2022 01:45 Відповісти
правильно.
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23.04.2022 05:23 Відповісти
Посадіть для початку зажопників з Бойком, а потім вимагайте, паскуди, щось від Америки
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23.04.2022 06:47 Відповісти
Закликав Блінкена відключити від SWIFT абсолютно всі російські банки? Чомусь США і умовний захід не квапляться - спочатку "зосередилися"ніби укусами комарів зупинити агресора... Дурять світ...
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23.04.2022 08:37 Відповісти
"Під час зустрічі з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном закликав відключити від SWIFT абсолютно всі російські банки, а також визнати росію країною-спонсором тероризму. Це буде потужний політичний сигнал для всього світу Джерело:

і ПООБІЦЯЛИ ЗАТВЕРДИТИ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ПРОКУРОРА.
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23.04.2022 18:27 Відповісти
 
 