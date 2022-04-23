Закликав Блінкена відключити від SWIFT абсолютно всі російські банки, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Про глава уряду повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Під час зустрічі з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном закликав відключити від SWIFT абсолютно всі російські банки, а також визнати росію країною-спонсором тероризму. Це буде потужний політичний сигнал для всього світу", - йдеться в повідомленні.
Шмигаль висловив сподівання, що США дипломатично та економічно сприятимуть реалізації європейської перспективи України та вступу нашої країни до ЄС.
Водночас блінкен запевнив, що США продовжать максимально підтримувати Україну та будуть і надалі активно координувати свої дії з європейськими союзниками, аби посилити тиск на Росію.
Топ коментарі
+5 три - пятнадцать
показати весь коментар23.04.2022 01:20
+2 Инь Янь #217452
показати весь коментар23.04.2022 01:45
+2 Инь Янь #217452
показати весь коментар23.04.2022 02:03
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не треба плювати в руку яка тобі допомогає і дуже - зеленений це прийом.
і ПООБІЦЯЛИ ЗАТВЕРДИТИ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ПРОКУРОРА.