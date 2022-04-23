Закликав Блінкена відключити від SWIFT абсолютно всі російські банки, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про глава уряду повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Під час зустрічі з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном закликав відключити від SWIFT абсолютно всі російські банки, а також визнати росію країною-спонсором тероризму. Це буде потужний політичний сигнал для всього світу", - йдеться в повідомленні.

Шмигаль висловив сподівання, що США дипломатично та економічно сприятимуть реалізації європейської перспективи України та вступу нашої країни до ЄС.

Водночас блінкен запевнив, що США продовжать максимально підтримувати Україну та будуть і надалі активно координувати свої дії з європейськими союзниками, аби посилити тиск на Росію.

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