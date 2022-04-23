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Новини Допомога Україні
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Широка коаліція держав-партнерів гарантуватиме фінансову підтримку України в умовах війни, - Шмигаль

шмигаль

Готовність гарантувати фінансову підтримку України в умовах війни висловили не поодинокі країни, а широка коаліція партнерів, що забезпечувати поточні потреби української економіки.

Про це повідомив під час візиту до Вашингтона Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сполучені Штати, Канада, Європейський Союз і насправді дуже багато інших країн, я всіх уже не перерахую. З ними попередньо є домовленості, що вони братимуть у цьому участь", - відповів Прем’єр-міністр на запитання щодо партнерів, готових виступити донорами для наповнення адміністративного рахунку МВФ та інших фінансових платформ для України.

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Шмигаль підкреслив, що багато країн уже внесли свої кошти й продовжують фінансування в різних масштабах – "від 22 мільйонів євро до мільярдів доларів". Тому, за його словами, міжнародна підтримка є реальною, і станом на сьогодні вона загалом становить близько $4,8 мільярда.

Глава уряду пояснив, що зараз з цією метою діють два важливих інструменти – спеціальний адміністративний рахунок МВФ, а також трастовий фонд Світового банку. Це потім буде об’єднуватися – за домовленістю з міжнародними партнерами – у фонд, яким керуватиме Україна, і який буде верифікуватися міжнародними фінансовими інституціями.

"Структура складна, але й гроші дуже великі. Ці країни нас підтримують, я можу запевнити, і продовжать підтримувати. Ми про це вже домовилися", - зауважив Прем’єр-міністр.

Автор: 

МВФ (3072) допомога (8365) фінансування (3124) Шмигаль Денис (4596)


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23.04.2022 09:21 Відповісти
То план післявоєнної відбудови України вже Зеля підписав і поставив собі галочку за виконання надважливої місії. А як і за що країна житиме у воєнні роки має дбати Захід.
Чудово !
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23.04.2022 09:29 Відповісти
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23.04.2022 10:00 Відповісти
https://t.me/Sharpreview/13194 Олег Шарп :
"Президент Евросовета Шарль Мишель после разговора с Путиным убедился, что российского президента недостаточно информируют о ходе войны в Украине. Как пишет Bloomberg, Мишель пытался донести до главы Кремля «правду», но тот повторил заезженные фразы о «преступлениях» украинских сил.

***** - конченый ублюдок, с которым вести разговоры всё равно, что объяснять обезьяне, как устроен адронный коллайдер".

От я тільки не згоден з фразою "Мишель ... убедился, что (*****) недостаточно информируют о ходе войны в Украине". Бо насправді інформують його в тих межах, які він сам розставив, в т. ч. і стосовно доповідей.
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23.04.2022 09:30 Відповісти
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23.04.2022 09:31 Відповісти
Война идет только патамуша она выгодна Порошенко.
Они уже все знают чем Вовчика заинтересовать за сдачу Украины,распилом бабла.
Эту мульку с гарантиями он сам и придумал.Никаких гарантий за просто так не существует.
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23.04.2022 10:52 Відповісти
 
 