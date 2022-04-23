Оккупанты обесточили насосную станцию: без воды центр Лисичанска, Новодружеск, Приволье, - Гайдай

Вражеский снаряд попал в трансформаторную подстанцию, заживляющую насосные станции, подающие воду в центральные районы Лисичанска, а также в города Новодружеск и Приволье.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграме.

"Вражеский снаряд попал в трансформаторную подстанцию, которая заживляет насосные станции, подающие воду в центральные районы Лисичанска, а также в города Новодружеск и Привилегию. В настоящее время этот объект обесточен - централизованное водоснабжение в указанных городах отсутствует. Продолжаются ремонтные работы. Спасатели в усиленном режиме подвозят воду для нужд населения", - говорится в сообщении.

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