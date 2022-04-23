Окупанти знеструмили насосну станцію: без води центр Лисичанська, Новодружеськ, Привілля, - Гайдай
Ворожий снаряд влучив у трансформаторну підстанцію, яка заживлює насосні стації, що подають воду до центральних районів Лисичанська, а також до міст Новодружеськ і Привілля.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
"Ворожий снаряд влучив у трансформаторну підстанцію, яка заживлює насосні стації, що подають воду до центральних районів Лисичанська, а також до міст Новодружеськ і Привілля. Наразі цей об’єкт знеструмлений – централізоване водопостачання в зазначених містах відсутнє. Тривають ремонтні роботи. Рятувальники у посиленому режимі підвозять воду для потреб населення", - йдеться в повідомленні.
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показати весь коментар23.04.2022 09:45 Відповісти Мені подобається 0
Eugen Konovalenko #487671
показати весь коментар23.04.2022 09:48 Відповісти Мені подобається 0
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