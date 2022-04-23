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Окупанти знеструмили насосну станцію: без води центр Лисичанська, Новодружеськ, Привілля, - Гайдай

вода

Ворожий снаряд влучив у трансформаторну підстанцію, яка заживлює насосні стації, що подають воду до центральних районів Лисичанська, а також до міст Новодружеськ і Привілля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"Ворожий снаряд влучив у трансформаторну підстанцію, яка заживлює насосні стації, що подають воду до центральних районів Лисичанська, а також до міст Новодружеськ і Привілля. Наразі цей об’єкт знеструмлений – централізоване водопостачання в зазначених містах відсутнє. Тривають ремонтні роботи. Рятувальники у посиленому режимі підвозять воду для потреб населення", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

обстріл (28596) вода (1178) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4881)


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Может нада бахнуть по насосной станции что качает воду в крысм?
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23.04.2022 09:45 Відповісти
коли вже ми знеструмлемо донецьк та луганськ??
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23.04.2022 09:48 Відповісти
 
 