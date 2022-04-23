Евросоюз заморозил российские активы на 35 млрд евро

Европейский Союз заморозил российские активы на 35 миллиардов евро из-за войны в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на подсчеты Европейской комиссии.

Большинство средств заморожены Францией – 23,5 млрд евро, где большая часть, 22,8 млрд, – это деньги российского Центрального банка. Бельгия заморозила 10 миллиардов евро семи российских банков, отключенных от международной платежной системы SWIFT. Италия арестовала российские яхты и недвижимость стоимостью миллиард евро. Почти миллиард заморозила Ирландия, полмиллиарда – Нидерланды, более 300 млн – Германия.

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