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Новости Агрессия России против Украины Война
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Евросоюз заморозил российские активы на 35 млрд евро

єс,євросоюз

Европейский Союз заморозил российские активы на 35 миллиардов евро из-за войны в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на подсчеты Европейской комиссии.

Большинство средств заморожены Францией – 23,5 млрд евро, где большая часть, 22,8 млрд, – это деньги российского Центрального банка. Бельгия заморозила 10 миллиардов евро семи российских банков, отключенных от международной платежной системы SWIFT. Италия арестовала российские яхты и недвижимость стоимостью миллиард евро. Почти миллиард заморозила Ирландия, полмиллиарда – Нидерланды, более 300 млн – Германия.

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Вот и ладненько...
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23.04.2022 10:13 Ответить
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23.04.2022 10:36 Ответить
Мало русофобии, нужно больше
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23.04.2022 10:15 Ответить
А коли в нас русофобія розпочнеться ?
Кацапи вже збираються осісти тут. Перевезти своїх ліберальних , висококультурних.
Ніяк від чуми не позбудемось..
Тільки тотальна українізація врятує цю державу.
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23.04.2022 10:22 Ответить
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23.04.2022 10:18 Ответить
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23.04.2022 10:20 Ответить
Опять Германие во главе с российским президентом Штайнмайером отличилась - заморозила меньше всех активов россиян. Позор
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23.04.2022 11:04 Ответить
Национализировали Газпром. Тоже неплохо, но мало.
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23.04.2022 12:47 Ответить
 
 