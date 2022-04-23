Євросоюз заморозив російські активи на 35 млрд євро

Європейський Союз заморозив російські активи на 35 мільярдів євро через війну в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на підрахунки Європейської комісії.

Більшість коштів заморожені Францією - 23,5 млрд євро, де більшість, 22,8 млрд, - це гроші російського Центрального банку. Бельгія заморозила 10 млрд євро семи російських банків, відключених від міжнародної платіжної системи SWIFT. Італія заарештувала російські яхти та нерухомість на мільярд євро. Майже мільярд заморозила Ірландія, пів мільярда - Нідерланди, більше 300 млн - Німеччина.

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