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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Євросоюз заморозив російські активи на 35 млрд євро

єс,євросоюз

Європейський Союз заморозив російські активи на 35 мільярдів євро через війну в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на підрахунки Європейської комісії.

Більшість коштів заморожені Францією - 23,5 млрд євро, де більшість, 22,8 млрд, - це гроші російського Центрального банку. Бельгія заморозила 10 млрд євро семи російських банків, відключених від міжнародної платіжної системи SWIFT. Італія заарештувала російські яхти та нерухомість на мільярд євро. Майже мільярд заморозила Ірландія, пів мільярда - Нідерланди, більше 300 млн - Німеччина.

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Автор: 

росія (65301) Євросоюз (13431) актив (238)


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23.04.2022 10:13 Відповісти
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23.04.2022 10:36 Відповісти
Мало русофобии, нужно больше
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23.04.2022 10:15 Відповісти
А коли в нас русофобія розпочнеться ?
Кацапи вже збираються осісти тут. Перевезти своїх ліберальних , висококультурних.
Ніяк від чуми не позбудемось..
Тільки тотальна українізація врятує цю державу.
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23.04.2022 10:22 Відповісти
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23.04.2022 10:18 Відповісти
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23.04.2022 10:20 Відповісти
Опять Германие во главе с российским президентом Штайнмайером отличилась - заморозила меньше всех активов россиян. Позор
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23.04.2022 11:04 Відповісти
Национализировали Газпром. Тоже неплохо, но мало.
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23.04.2022 12:47 Відповісти
 
 