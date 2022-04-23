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Новости Война
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Ночные обстрелы Николаева: оккупанты попали в заброшенное кафе, никто не пострадал

миколаїв

Сегодня ночью армия РФ снова обстреливала Николаев.

Об этом сообщил в обращении глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью были обстрелы, попали в кафе. По предварительным данным, никто не пострадал. Это было заброшенное здание, там никого не было. Но в жилых домах поблизости выбило стекла", - сказал Ким.

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армия РФ (19331) Николаев (2153) обстрел (27292) Ким Виталий (243)


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От якби завжди москальські ракети влучали в занедбані ракети.
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23.04.2022 11:35 Ответить
Краще, щоб вони взривалися в момент їх пуску, або заряжання. Але це сроко буде, бо вони нормальні відстріляли і достають ті, що зберігалися як попало.
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23.04.2022 18:07 Ответить
 
 