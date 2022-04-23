Ночные обстрелы Николаева: оккупанты попали в заброшенное кафе, никто не пострадал
Сегодня ночью армия РФ снова обстреливала Николаев.
Об этом сообщил в обращении глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью были обстрелы, попали в кафе. По предварительным данным, никто не пострадал. Это было заброшенное здание, там никого не было. Но в жилых домах поблизости выбило стекла", - сказал Ким.
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PREDATOR PREDATOR
показать весь комментарий23.04.2022 11:35 Ответить Мне нравится 0
Анатолий К #427424
показать весь комментарий23.04.2022 18:07 Ответить Мне нравится 0
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