Ночные обстрелы Николаева: оккупанты попали в заброшенное кафе, никто не пострадал

Сегодня ночью армия РФ снова обстреливала Николаев.

Об этом сообщил в обращении глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью были обстрелы, попали в кафе. По предварительным данным, никто не пострадал. Это было заброшенное здание, там никого не было. Но в жилых домах поблизости выбило стекла", - сказал Ким.

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