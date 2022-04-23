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Нічні обстріли Миколаєва: окупанти влучили у занедбане кафе, ніхто не постраждав

миколаїв

Сьогодні вночі армія РФ знову обстрілювала Миколаїв.

Про це повідомив у зверненні глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі були обстріли, влучили у кафе. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Це була занедбана будівля, там нікого не було. Але в житлових будинках поблизу повибивало шибки", - сказав Кім.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Миколаєві пролунав потужний вибух

Автор: 

армія рф (17468) Миколаїв (1807) обстріл (28596) Кім Віталій (471)


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От якби завжди москальські ракети влучали в занедбані ракети.
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23.04.2022 11:35 Відповісти
Краще, щоб вони взривалися в момент їх пуску, або заряжання. Але це сроко буде, бо вони нормальні відстріляли і достають ті, що зберігалися як попало.
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23.04.2022 18:07 Відповісти
 
 