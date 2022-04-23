Нічні обстріли Миколаєва: окупанти влучили у занедбане кафе, ніхто не постраждав

Сьогодні вночі армія РФ знову обстрілювала Миколаїв.

Про це повідомив у зверненні глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі були обстріли, влучили у кафе. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Це була занедбана будівля, там нікого не було. Але в житлових будинках поблизу повибивало шибки", - сказав Кім.

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