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Новости Война
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На границе на въезд из Польши в Украину огромные очереди, - Госпогранслужба

кордон

Утром 23 апреля на границе образовались значительные очереди на въезд из Польши в Украину.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно данным, полученным от польской стороны, на отдельных направлениях наблюдается значительное накопление автотранспорта на выезд из Польши в Украину.

В частности, самые большие очереди в направлении Украины отмечаются перед следующими пунктами пропуска:

- "Дорогуск – Ягодин" – около 800 легковых авто и 250 грузовиков;

- "Зосин – Устилуг" – около 200 легковых автомобилей;

- "Хребенне – Рава-Русская" – около 100 легковых авто и 200 грузовиков;

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- "Будомеж – Грушев" – около 90 легковых авто;

- "Корчевая – Краковец" – около 400 легковых авто и 400 грузовиков;

- "Медика – Шегини" – около 700 легковых авто и 200 грузовиков;

- "Кросценко – Смольница" – около 170 легковых авто.

Такое накопление возникло ситуативно и не зависит от порядка прохождения погранично-таможенных процедур", - говорится в сообщении

Госпогранслужба (6458) граница (5273) Польша (8426)


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Топ комментарии
+29
T E Q U I L A
@TekilaUa
·
13 год
Міністерство Оборони РФ опублікувало фото, що підтверджує знищення 150 американських крилатих ракет.
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23.04.2022 11:55
+15
Перекупы гонят машины
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23.04.2022 11:49
+8
а ви попросіть поляків дати перевізникам біженців та гуманітарки свободну зелену дорогу
до самого митного поста,
а бариги нас не турбують.
хай стоят хоч місяць.
особисто мені пох...й.
сьогодня стояв на колінах разом з усім містом
проводжали нащого воїна в останній путь.
нормальним людям не до бариг.
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23.04.2022 12:06
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Правила форума Совет форумчан
Перекупы гонят машины
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23.04.2022 11:49 Ответить
Щоб передати на фронт.
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23.04.2022 12:22 Ответить
Повеселил. Там дай бог, 1% на ВСУ и тероборону. И то ... сомневаюсь.
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23.04.2022 13:01 Ответить
Для фронту потрібні джипи.
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23.04.2022 12:34 Ответить
Але треба пояснювати - з якого боку затримка - чи Поляки мляво працюють, чи Українські посадовці шукають - до чого пидолбатися.
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23.04.2022 11:53 Ответить
Нє. То щирі Українці, ті що лежачі, і не годні ні до чого, крім барижити, з білими білетами, машини везуть... Щоб трішки заробити, і на армію нічого не дати.
Поки шара...
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23.04.2022 13:59 Ответить
Треба поясняти:
1 Чи це Поляки мляво працюють
2 Чи українські посадовці реорганізують схеми збагачення.
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23.04.2022 11:55 Ответить
це новий закон про нульову розтаможку
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23.04.2022 12:13 Ответить
Якщо дебіли не знають, в Україні завтра Великдень, а тому люди їдуть додому на свята. З понеділка черги будуть в зворотньому напрямку.
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23.04.2022 12:22 Ответить
какие свята - комендантский час- что люди ночью попруться паски святить?
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23.04.2022 17:08 Ответить
T E Q U I L A
@TekilaUa
·
13 год
Міністерство Оборони РФ опублікувало фото, що підтверджує знищення 150 американських крилатих ракет.
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23.04.2022 11:55 Ответить
Ну тупыые!(С)
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23.04.2022 12:06 Ответить
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23.04.2022 12:06 Ответить
Вау! Хтось на роисе вже латинські літери вивчив!
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23.04.2022 12:50 Ответить
"шьорт побєрьі" (англ. глобал.ру) Диамантова рука.
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23.04.2022 13:29 Ответить
це старі С-125
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23.04.2022 13:50 Ответить
Це мабуть Китайці їм вислали військову допомогу
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23.04.2022 12:03 Ответить
Українська митниця дві людини оформляють 40 хвилин одне авто да щей хочуть дай дай Польська сторона працює добре
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23.04.2022 12:04 Ответить
а ви попросіть поляків дати перевізникам біженців та гуманітарки свободну зелену дорогу
до самого митного поста,
а бариги нас не турбують.
хай стоят хоч місяць.
особисто мені пох...й.
сьогодня стояв на колінах разом з усім містом
проводжали нащого воїна в останній путь.
нормальним людям не до бариг.
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23.04.2022 12:06 Ответить
USA
*********
raketa
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23.04.2022 12:07 Ответить
Погранцы и таможенники как были всегда **********, так и остались.
Нет у них там никаких "процедур"! На границе хоть 10 авто, хоть 100, хоть 1000 - от этого их "процедуры" не меняются от слова "никак". Как было там коррупционное дно - так и осталось!
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23.04.2022 12:59 Ответить
В митників одна процедура--ХАБАР
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23.04.2022 13:48 Ответить
і шо одні жінки за кермом.?
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23.04.2022 14:10 Ответить
Пасха...они сначала уезжают а потом пасха и все....уже какая война?!
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23.04.2022 14:36 Ответить
 
 