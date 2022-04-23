На границе на въезд из Польши в Украину огромные очереди, - Госпогранслужба
Утром 23 апреля на границе образовались значительные очереди на въезд из Польши в Украину.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
"Согласно данным, полученным от польской стороны, на отдельных направлениях наблюдается значительное накопление автотранспорта на выезд из Польши в Украину.
В частности, самые большие очереди в направлении Украины отмечаются перед следующими пунктами пропуска:
- "Дорогуск – Ягодин" – около 800 легковых авто и 250 грузовиков;
- "Зосин – Устилуг" – около 200 легковых автомобилей;
- "Хребенне – Рава-Русская" – около 100 легковых авто и 200 грузовиков;
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- "Будомеж – Грушев" – около 90 легковых авто;
- "Корчевая – Краковец" – около 400 легковых авто и 400 грузовиков;
- "Медика – Шегини" – около 700 легковых авто и 200 грузовиков;
- "Кросценко – Смольница" – около 170 легковых авто.
Такое накопление возникло ситуативно и не зависит от порядка прохождения погранично-таможенных процедур", - говорится в сообщении
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Поки шара...
1 Чи це Поляки мляво працюють
2 Чи українські посадовці реорганізують схеми збагачення.
@TekilaUa
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13 год
Міністерство Оборони РФ опублікувало фото, що підтверджує знищення 150 американських крилатих ракет.
до самого митного поста,
а бариги нас не турбують.
хай стоят хоч місяць.
особисто мені пох...й.
сьогодня стояв на колінах разом з усім містом
проводжали нащого воїна в останній путь.
нормальним людям не до бариг.
*********
raketa
Нет у них там никаких "процедур"! На границе хоть 10 авто, хоть 100, хоть 1000 - от этого их "процедуры" не меняются от слова "никак". Как было там коррупционное дно - так и осталось!