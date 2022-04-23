На границе на въезд из Польши в Украину огромные очереди, - Госпогранслужба

Утром 23 апреля на границе образовались значительные очереди на въезд из Польши в Украину.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно данным, полученным от польской стороны, на отдельных направлениях наблюдается значительное накопление автотранспорта на выезд из Польши в Украину.

В частности, самые большие очереди в направлении Украины отмечаются перед следующими пунктами пропуска:

- "Дорогуск – Ягодин" – около 800 легковых авто и 250 грузовиков;

- "Зосин – Устилуг" – около 200 легковых автомобилей;

- "Хребенне – Рава-Русская" – около 100 легковых авто и 200 грузовиков;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пресс-служба Суркиса утверждает, что он выехал в Польшу на лечение и не нарушал закон

- "Будомеж – Грушев" – около 90 легковых авто;

- "Корчевая – Краковец" – около 400 легковых авто и 400 грузовиков;

- "Медика – Шегини" – около 700 легковых авто и 200 грузовиков;

- "Кросценко – Смольница" – около 170 легковых авто.

Такое накопление возникло ситуативно и не зависит от порядка прохождения погранично-таможенных процедур", - говорится в сообщении