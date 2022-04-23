Похищенных в Украине детей рашисты устраивают в свои семьи, - Денисова

Из СМИ агрессора стало известно о фактах незаконного вывоза в подмосковную Апрелевку 27 детей-сирот. Их передали под временную опеку в десять местных семей.

Об этом пишет в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.

Нет информации, имеют ли такие дети статус сирот или лишенных родительской опеки и есть ли у детей родственники, желающие забрать их в свою семью. Неизвестны условия пребывания детей, их состояние здоровья, а также учитывалось ли мнение детей при устройстве в такие семьи.

"Вывоз РФ украинских детей является преступлением, которое, в соответствии с международным правом, подпадает под определение торговли людьми. Действия оккупантов нарушают обязанность государства обеспечивать права детей в условиях вооруженных конфликтов, предусмотренную статьей 38 Конвенции ООН о правах ребенка, и нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории", - подчеркивает Людмила Денисова.

Уполномоченная обращается в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с призывом учесть факты преступлений и нарушений РФ прав детей в Украине.

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