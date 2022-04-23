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Новости Агрессия России против Украины Война
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Похищенных в Украине детей рашисты устраивают в свои семьи, - Денисова

діти,війни

Из СМИ агрессора стало известно о фактах незаконного вывоза в подмосковную Апрелевку 27 детей-сирот. Их передали под временную опеку в десять местных семей.

Об этом пишет в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.

Нет информации, имеют ли такие дети статус сирот или лишенных родительской опеки и есть ли у детей родственники, желающие забрать их в свою семью. Неизвестны условия пребывания детей, их состояние здоровья, а также учитывалось ли мнение детей при устройстве в такие семьи.

"Вывоз РФ украинских детей является преступлением, которое, в соответствии с международным правом, подпадает под определение торговли людьми. Действия оккупантов нарушают обязанность государства обеспечивать права детей в условиях вооруженных конфликтов, предусмотренную статьей 38 Конвенции ООН о правах ребенка, и нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории", - подчеркивает Людмила Денисова.

Уполномоченная обращается в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с призывом учесть факты преступлений и нарушений РФ прав детей в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денисова рассказала, куда оккупанты вывозят людей из Украины

Денисова Людмила (996) похищение (1688) дети войны (87) военные преступления (1437)


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Топ комментарии
+15
це ні що друге як кіднепінг.
викрадання та торгівля дітьми.
взаконивши це, ***** добавляє собі статей в Гаазі
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23.04.2022 12:08
+4
Так Зелёные ребята, может надо было создать панику и до 24 фнвраля и эвакуировать этих детей подальше.
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23.04.2022 12:16
+3
А з дітей виховують Єйни-чері, котрих потім знову відправлятимуть на війну в Україну
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23.04.2022 12:22
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це ні що друге як кіднепінг.
викрадання та торгівля дітьми.
взаконивши це, ***** добавляє собі статей в Гаазі
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23.04.2022 12:08 Ответить
Статтею більше, статтею меньше, все одно суд буде заочним. Для видачі ***** правосуддю потрібна зміна влади в рф або розпад рф. Перша неможлива за визначенням (суспільство хворе, 80% поголів'я РФ підтримують напад на Україну), друга - потрібно не менше десяти років повної ізоляції із відмовою від купівлі її енергоносіїв включно, аж допоки в країні 404 просто не закінчиться їжа....
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23.04.2022 14:24 Ответить
Так Зелёные ребята, может надо было создать панику и до 24 фнвраля и эвакуировать этих детей подальше.
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23.04.2022 12:16 Ответить
А з дітей виховують Єйни-чері, котрих потім знову відправлятимуть на війну в Україну
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23.04.2022 12:22 Ответить
Яничари?
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23.04.2022 13:20 Ответить
Як прокинуться в дитинах потаєнні "бандерівськи" гени, отож кацапня наплачеться.
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23.04.2022 12:29 Ответить
Маленьких рабов вывозят,твари!
В россии опекунство - это бизнес для получения хороших выплат от государства, а из детей делают в таких семьях домашних рабов и держат впроголодь. Иногда и детские бордели для чинуш организуют, под Владимиром несколько лет назад раскрыли бывшую монахиню-опекуншу,которая детдомовских девочек сдавала в "аренду" на ночь высокопоставленным местным чинушам. Эти секс-рабыни от голода землю ели....об этом много писали тогда....
ужас какой,нужно кричать на весь мир и освобождать этих детей!
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23.04.2022 13:00 Ответить
Русскіє опікуни.
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23.04.2022 13:12 Ответить
Нація довбаних кіднеперів. Про інше, що чекає дітей на росіюшці, після Бучі навіть подумати страшно.
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23.04.2022 13:33 Ответить
Давня традиція Орди, брати дітей в заручники виховувати в своєму дусі і потім посилати загарбувати далі.
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23.04.2022 14:48 Ответить
Незабаром на кацапії заборонять і цей фільм
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%B9_%D1%96%D0%BC%27%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%94 Пам'ятай ім'я своє
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23.04.2022 16:19 Ответить
Окрім звільнення наших земель до кордонів 2013 року, одна із умов- повернення кожної дитинка і депортованого українця
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23.04.2022 16:56 Ответить
 
 