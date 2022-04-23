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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Викрадених в Україні дітей рашисти влаштовують у свої сім’ї, - Денісова

діти,війни

Зі ЗМІ агресора стало відомо про факти незаконного вивезення до підмосковної Апрелівки 27 дітей-сиріт. Їх передали під тимчасову опіку до десяти місцевих сімей.

Про це пише у Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі відсутня інформація, чи мають такі діти статус сиріт або позбавлених батьківського піклування та чи мають діти родичів, які бажають їх забрати до своєї родини. Невідомі умови перебування дітей, їхній стан здоров’я, чи враховувалась думка дітей при влаштуванні їх в такі родини.

"Вивезення РФ українських дітей є злочином, який відповідно до міжнародного права підпадає під визначення торгівлі людьми. Дії окупантів порушують обов’язок держави забезпечувати права дітей в умовах збройних конфліктів, передбачені статтею 38 Конвенції ООН про права дитини, та норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території", - підкреслює Людмила Денісова.

Уповноважена звертаэться до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень рф прав дитини в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денісова розповіла, куди окупанти вивозять людей з України

Денісова Людмила (883) викрадення (819) діти війни (126) воєнні злочини (1862)


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Топ коментарі
+15
це ні що друге як кіднепінг.
викрадання та торгівля дітьми.
взаконивши це, ***** добавляє собі статей в Гаазі
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23.04.2022 12:08
+4
Так Зелёные ребята, может надо было создать панику и до 24 фнвраля и эвакуировать этих детей подальше.
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23.04.2022 12:16
+3
А з дітей виховують Єйни-чері, котрих потім знову відправлятимуть на війну в Україну
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23.04.2022 12:22
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це ні що друге як кіднепінг.
викрадання та торгівля дітьми.
взаконивши це, ***** добавляє собі статей в Гаазі
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23.04.2022 12:08 Відповісти
Статтею більше, статтею меньше, все одно суд буде заочним. Для видачі ***** правосуддю потрібна зміна влади в рф або розпад рф. Перша неможлива за визначенням (суспільство хворе, 80% поголів'я РФ підтримують напад на Україну), друга - потрібно не менше десяти років повної ізоляції із відмовою від купівлі її енергоносіїв включно, аж допоки в країні 404 просто не закінчиться їжа....
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23.04.2022 14:24 Відповісти
Так Зелёные ребята, может надо было создать панику и до 24 фнвраля и эвакуировать этих детей подальше.
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23.04.2022 12:16 Відповісти
А з дітей виховують Єйни-чері, котрих потім знову відправлятимуть на війну в Україну
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23.04.2022 12:22 Відповісти
Яничари?
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23.04.2022 13:20 Відповісти
Як прокинуться в дитинах потаєнні "бандерівськи" гени, отож кацапня наплачеться.
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23.04.2022 12:29 Відповісти
Маленьких рабов вывозят,твари!
В россии опекунство - это бизнес для получения хороших выплат от государства, а из детей делают в таких семьях домашних рабов и держат впроголодь. Иногда и детские бордели для чинуш организуют, под Владимиром несколько лет назад раскрыли бывшую монахиню-опекуншу,которая детдомовских девочек сдавала в "аренду" на ночь высокопоставленным местным чинушам. Эти секс-рабыни от голода землю ели....об этом много писали тогда....
ужас какой,нужно кричать на весь мир и освобождать этих детей!
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23.04.2022 13:00 Відповісти
Русскіє опікуни.
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23.04.2022 13:12 Відповісти
Нація довбаних кіднеперів. Про інше, що чекає дітей на росіюшці, після Бучі навіть подумати страшно.
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23.04.2022 13:33 Відповісти
Давня традиція Орди, брати дітей в заручники виховувати в своєму дусі і потім посилати загарбувати далі.
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23.04.2022 14:48 Відповісти
Незабаром на кацапії заборонять і цей фільм
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%B9_%D1%96%D0%BC%27%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%94 Пам'ятай ім'я своє
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23.04.2022 16:19 Відповісти
Окрім звільнення наших земель до кордонів 2013 року, одна із умов- повернення кожної дитинка і депортованого українця
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23.04.2022 16:56 Відповісти
 
 