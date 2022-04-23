Викрадених в Україні дітей рашисти влаштовують у свої сім’ї, - Денісова

Зі ЗМІ агресора стало відомо про факти незаконного вивезення до підмосковної Апрелівки 27 дітей-сиріт. Їх передали під тимчасову опіку до десяти місцевих сімей.

Про це пише у Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі відсутня інформація, чи мають такі діти статус сиріт або позбавлених батьківського піклування та чи мають діти родичів, які бажають їх забрати до своєї родини. Невідомі умови перебування дітей, їхній стан здоров’я, чи враховувалась думка дітей при влаштуванні їх в такі родини.

"Вивезення РФ українських дітей є злочином, який відповідно до міжнародного права підпадає під визначення торгівлі людьми. Дії окупантів порушують обов’язок держави забезпечувати права дітей в умовах збройних конфліктів, передбачені статтею 38 Конвенції ООН про права дитини, та норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території", - підкреслює Людмила Денісова.

Уповноважена звертаэться до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень рф прав дитини в Україні.

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