Викрадених в Україні дітей рашисти влаштовують у свої сім’ї, - Денісова
Зі ЗМІ агресора стало відомо про факти незаконного вивезення до підмосковної Апрелівки 27 дітей-сиріт. Їх передали під тимчасову опіку до десяти місцевих сімей.
Про це пише у Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
Наразі відсутня інформація, чи мають такі діти статус сиріт або позбавлених батьківського піклування та чи мають діти родичів, які бажають їх забрати до своєї родини. Невідомі умови перебування дітей, їхній стан здоров’я, чи враховувалась думка дітей при влаштуванні їх в такі родини.
"Вивезення РФ українських дітей є злочином, який відповідно до міжнародного права підпадає під визначення торгівлі людьми. Дії окупантів порушують обов’язок держави забезпечувати права дітей в умовах збройних конфліктів, передбачені статтею 38 Конвенції ООН про права дитини, та норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території", - підкреслює Людмила Денісова.
Уповноважена звертаэться до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень рф прав дитини в Україні.
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викрадання та торгівля дітьми.
взаконивши це, ***** добавляє собі статей в Гаазі
В россии опекунство - это бизнес для получения хороших выплат от государства, а из детей делают в таких семьях домашних рабов и держат впроголодь. Иногда и детские бордели для чинуш организуют, под Владимиром несколько лет назад раскрыли бывшую монахиню-опекуншу,которая детдомовских девочек сдавала в "аренду" на ночь высокопоставленным местным чинушам. Эти секс-рабыни от голода землю ели....об этом много писали тогда....
ужас какой,нужно кричать на весь мир и освобождать этих детей!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%B9_%D1%96%D0%BC%27%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%94 Пам'ятай ім'я своє