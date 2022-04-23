Минкультуры зафиксировало 242 эпизода военных преступлений российских войск против культурного наследия Украины

Министерство культуры и информационной политики задокументировало 242 эпизода военных преступлений российских войск против культурного наследия Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

"Министерство культуры и информационной политики продолжает фиксировать военные преступления россиян против культурного наследия. По состоянию на 23 апреля 2022 года задокументировано 242 эпизода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в перечень повреждений объектов культурного наследия постоянно добавляются новые эпизоды.

В частности, недавно вражескими ракетами был обстрелян остров Хортица в Запорожье.

В Киевской области повреждено здание начала ХХ ст. – Макаровская публичная библиотека. На Харьковщине из-за обстрелов поврежден старинный Дом учителя 1925 года и, к сожалению, много исторических памятников.

Враг выбирает цели, чтобы реализовать свою основную цель – уничтожить очаги украинской культуры. В целом преступления россиян против культурного наследия в Украине зафиксированы в 11 областях Украины и Киеве. Больше разрушений получило культурное наследие в Харьковской области – 84 эпизода, в Донецкой – 45, в Киевской – 38, в Черниговской – 24, в Луганской – 17, в Сумской – 14. По 5 эпизодов зафиксировано в Запорожской, Житомирской областях и г. Киеве , по 1 эпизоду в Днепропетровской и Николаевской областях, а также 3 эпизода в Херсонской.

Остаются сложности с получением информации о разрушениях с временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий. Но данные все-таки поступают от украинцев. Министерство, в свою очередь, все верифицирует и систематизирует", – говорится в сообщении.

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