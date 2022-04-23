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Новости Агрессия России против Украины Война
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Минкультуры зафиксировало 242 эпизода военных преступлений российских войск против культурного наследия Украины

Министерство культуры и информационной политики задокументировало 242 эпизода военных преступлений российских войск против культурного наследия Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

"Министерство культуры и информационной политики продолжает фиксировать военные преступления россиян против культурного наследия. По состоянию на 23 апреля 2022 года задокументировано 242 эпизода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в перечень повреждений объектов культурного наследия постоянно добавляются новые эпизоды.

В частности, недавно вражескими ракетами был обстрелян остров Хортица в Запорожье.

В Киевской области повреждено здание начала ХХ ст. – Макаровская публичная библиотека. На Харьковщине из-за обстрелов поврежден старинный Дом учителя 1925 года и, к сожалению, много исторических памятников.

Враг выбирает цели, чтобы реализовать свою основную цель – уничтожить очаги украинской культуры. В целом преступления россиян против культурного наследия в Украине зафиксированы в 11 областях Украины и Киеве. Больше разрушений получило культурное наследие в Харьковской области – 84 эпизода, в Донецкой – 45, в Киевской – 38, в Черниговской – 24, в Луганской – 17, в Сумской – 14. По 5 эпизодов зафиксировано в Запорожской, Житомирской областях и г. Киеве , по 1 эпизоду в Днепропетровской и Николаевской областях, а также 3 эпизода в Херсонской.

Остаются сложности с получением информации о разрушениях с временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий. Но данные все-таки поступают от украинцев. Министерство, в свою очередь, все верифицирует и систематизирует", – говорится в сообщении.

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культура (841) Министерство культуры и информационной политики (776) военные преступления (1437)


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Уничтожение культурного наследия это часть плана по уничтожению Украины. Любое проявления толерантности к кацапам всегда приводит к большим жертвам, большому горю.
Мертвый кацап = мирное небо, спокойная жизнь.
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23.04.2022 12:48 Ответить
Як компенсація - українські історичні реліквії, "списжені до ермітажу", повертаються до України, в рахунок репарацій
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23.04.2022 15:10 Ответить
 
 