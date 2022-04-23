Мінкультури зафіксувало 242 епізоди воєнних злочинів російських військ проти культурної спадщини України

Міністерство культури та інформаційної політики задокументувало 242 епізоди воєнних злочинів російських військ проти культурної спадщини України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

"Міністерство культури та інформаційної політики продовжує фіксувати воєнні злочини росіян проти культурної спадщини. Станом на 23 квітня 2022 року задокументовано 242 епізоди", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що до переліку пошкоджень об'єктів культурної спадщини постійно додаються нові епізоди.

Зокрема, нещодавно ворожими ракетами було обстріляно острів Хортиця у Запоріжжі.

На Київщині пошкоджена будівля початку ХХ ст. – Макарівська публічна бібліотека. На Харківщині через обстріли пошкоджено старовинний Будинок вчителя 1925 року та ще, на жаль, багато історичних пам'яток.

Ворог обирає цілі, щоб реалізувати свою основну мету – знищити осередки української культури. Загалом злочини росіян проти культурної спадщині в Україні зафіксовані в 11 областях України та в м. Києві. Найбільше руйнувань зазнала культурна спадщина в Харківській області – 84 епізоди, в Донецькій – 45, в Київській – 38, в Чернігівській – 24, в Луганській – 17, в Сумській – 14. По 5 епізодів зафіксовано в Запорізькій, Житомирській областях та м. Києві, по 1 епізоду в Дніпропетровській та Миколаївській областях, а також 3 епізоди в Херсонській.

Залишаються складнощі з отриманням інформації про руйнування з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій. Але дані все ж надходять від українців. Міністерство, у свою чергу, все верифікує й систематизує", - йдеться в повідомленні.

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