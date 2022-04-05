Культура страны-агрессора является инструментом пропаганды, ее нужно запретить, - Ткаченко

Культура страны-агрессора должна быть запрещена, потому что она является инструментом русской пропаганды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Телеграм-канале.

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"Недовольство по поводу запрета "великого российского балета" продолжается в РФ. Повторюсь: культура страны-агрессора должна быть запрещена. Потому что она – инструмент российской пропаганды. Да, включая российский балет. Особенно с ним. И в качестве превознесения всего российского, и в качества рупора пропаганды от российских балетмейстеров, балерин и пр. Здесь вам и Волочкова, которая сейчас говорит о том, как гордится Россией, и недавно сказавший балетмейстер Гордеев, что запад еще будет уговаривать РФ вернуться с гастролями. Многие защищают российскую культуру, говорят о единстве в разнообразии. Но во время войны – это низко", - написал министр.

Он отметил, что россияне оказались настолько нелюдями, что напали на Украину и начали цинично убивать украинцев, вот почему мир должен перестать аплодировать их балету.

По его словам, не надо прикрываться "великим искусством", потому что все знают, что это тоже оружие в руках кремля, поэтому и для гастролей такого балета "должен быть бан во всем цивилизованном мире".

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