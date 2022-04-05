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Культура страны-агрессора является инструментом пропаганды, ее нужно запретить, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

балет,русский

Культура страны-агрессора должна быть запрещена, потому что она является инструментом русской пропаганды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Телеграм-канале.

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"Недовольство по поводу запрета "великого российского балета" продолжается в РФ. Повторюсь: культура страны-агрессора должна быть запрещена. Потому что она – инструмент российской пропаганды. Да, включая российский балет. Особенно с ним. И в качестве превознесения всего российского, и в качества рупора пропаганды от российских балетмейстеров, балерин и пр. Здесь вам и Волочкова, которая сейчас говорит о том, как гордится Россией, и недавно сказавший балетмейстер Гордеев, что запад еще будет уговаривать РФ вернуться с гастролями. Многие защищают российскую культуру, говорят о единстве в разнообразии. Но во время войны – это низко", - написал министр.

Он отметил, что россияне оказались настолько нелюдями, что напали на Украину и начали цинично убивать украинцев, вот почему мир должен перестать аплодировать их балету.

По его словам, не надо прикрываться "великим искусством", потому что все знают, что это тоже оружие в руках кремля, поэтому и для гастролей такого балета "должен быть бан во всем цивилизованном мире".

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Топ комментарии
+20
давно пора, треба свою культуру насамперед любити і розвивати.
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05.04.2022 19:28
+16
Яка расєйська культура???Де ви бачили культурних свиней???
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05.04.2022 19:28
+13
Обов'язково потрібно викинути назви вулиць типу: пушкіна, лермонтова, товстого, достоєвського тощо.
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05.04.2022 19:34
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Всі побачили що таке "русский мир " треба все що в Украіні насаджувалось століттями треба його позбуватись включаючи (кіно ,книги ,мистецтво ,на телебаченні ,в науці ітд ) що б жодна рашиська наволоч не прийшла "захищати русскоязичное население"
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05.04.2022 21:09 Ответить
Кому вообще интересен этот всратый балет?В век интернета и шоу-бизнеса вся эта труха из 19 века с балетами,театрами и толстоевщиной никому не интересна кроме маленькой кучки эстествующих снобов.
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05.04.2022 21:40 Ответить
Не кричи на весь мир о своей тупости. Если тебе достаточно Децла, Монатика, Моргенштерна или "Сватов" в телевизоре - это твои личные проблемы недоношенности.
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05.04.2022 21:51 Ответить
Я писал про западный шоу-бизнес,а твой список характерезует только твой ограниченный ватный кругозор
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05.04.2022 23:28 Ответить
На відміну від багатьох коментаторів, я свого часу, так сталося, бував у більшості музеїв С-П і Москви, передивився російського балету, наслухався музики і начитався російської літератури. Мені 58, тому я вже можу без усього цього обійтися. Але... що мене турбує: 1) я не бачу від слова ЗОВСІМ аніякої різниці між риторикою орків, які заперечують українську культуру, і риторикою коментаторів, які тотально запречуть російську (не путінську, не РФ, а російську загалом) культуру. Якщо такі розумні, йдіть, спалить усього Айвазовського у Кийвській картинній галереї, спалить будинок Булгакова на Андріївському узвозі, зруйнуйте Володимирський катедральний (бо там Васнецов, хто не знає). Якщо для вас немає різниці між Волочковою і Чайковським, ви такі самі орки, варвари, як росіяни. Тоді чому сидите на диванах - Белгородський пологовий будинок лісами неподалік, а вибухівки скрізь валом 2) Ви дуже короткозорі, якщо не розумієте, чому раптом Ткаченко став таким борцем-патріотом саме на цій хвилі антиросійського спротиву - якщо ви берете у свої союзники, однодумці таких людей, у вас та української культури, на жаль, немає майбутнього. Невігластво не має національності, але є однією з передумов фашизму - забули? Вчиться!
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05.04.2022 23:29 Ответить
і ще одне: якщо ви уподібнюєтеся оркам, якщо ви надаєте їм привід кричати "ага!!! вот! они отрицают всю историю русской культуры", то ви їх провокуєте, ви працюєте на них, підживлюєте їх пропаганду - невжеж це не зрозуміло? Спробуйте довести їм, що Толстой (до речі, визнаний у РФ екстремістом) або Чайковський - це не їх культура, вони від неї відмовилися, вони своїми діями, пропагандою фашизма, злочинами проти людяності в Україні (і не тільки, до речі) відріклися від свого минулого, від російської культури і протиставили їй путінізм, що російська культура - це вже не їх спадок, а спадок світу і НАШ, а їх - це Волочкова, Басков і Соловйов - і побачите, як вони завиють у сказі.
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05.04.2022 23:40 Ответить
твой Булгаков - ещё тот ватник!
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06.04.2022 10:52 Ответить
Он не тупой ватник. Хуже. Он имперец-украинофоб. Именно он начал традицию негативных персонажей называть украинскими фамилиями. Вот с тех пор во многих совковых и рос. фильмах эта традиция до сих пор продолжается. Помните Шпака в "Иван Васильевич меняет профессию"? В "Мастере и Маргарите" - неприятный персонаж, конечно, это дядя Поплавский из Киева.
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06.04.2022 15:47 Ответить
Ви в курсі, що так званий будинок Булгакова, зовсім не належав сім'ї Булгакова. Булгакови винаймали помешкання на 2 поверсі. Ніхто не збирається палити тільки тому, що там на другому поверсі жив видатний (так видатний, але не геніальний письменник) Булгаков, який любив Київ, але той, який йому подобався - русифіковане місто з російською інтелігенцією. Що таке українська мова і чого прагне український рух і українська інтелігенція на початку 20 століття його дуже напружувало і було абсолютно не зрозумілим і неприпустимим у його "русскомирному" світогляді. Як імперець, він був звичайнісіньким українофобомм. І це правда. Щодо будинку. Там жили також інші видатні особистості. На початку 20 століття маєток належав купцю Захару Мировичу - представнику давнього українського козацького роду, почесному громадянину Києва, котрий крім цього будинку володів ще трьома сусідніми будівлями, які в комплексі утворювали садибу, але домовласник там не жив. З початку ХХ століття до 1906 року у фасадному будинку проживав відомий український хоровий диригент, на той час - викладач церковного співу Київської духовної семінарії, композитор, етнограф, та письменник-мемуарист Олександр Кошиць. Той самий Кошиць, під керуванням якого Національний хор виконав "Щедрик", що став знаменитим на увесь світ після виконання у Карнегі холі у 1922 році. 1909 року садиба перейшла у власність цивільного інженера Василя Листовничого, який був головним архітектором Київського військового округу. «Ми купували будинок разом з мешканцями» - згадувала дочка Листовничого. Родина нового господаря оселилася на першому поверсі, а частину кімнат, як і попередній власник, здавала в оренду родині Булгакових. Василя Листовничого 7 червня 1919 року було заарештовано чекістами і відведено до Лук'янівської в'язниці головного архітектора Київського навчального округу Василя Павловича Листовничого - за помилковим звинуваченням «про створення друкарні для друкування контрреволюційних листівок». Пізніше був застрелений чекістами. М.О.Булгаков використав юнацькі спогади про Листовничого у своїй творчості, створив негативний літературний образ Василиси Лисовича в романі «Біла гвардія». Таким чином, як кажуть внуки В.П.Листовничого, архітектор постраждав двічі. Докладніше про Листовничого як непересічну людину можна знайти в багатьох джерелах.
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06.04.2022 16:26 Ответить
Культура страны-агрессора, то есть русско-фашистской путинской России - это не российская и не русская культура. Это советский псевдокультурный массовый эрзац, носителем которого до сих пор являются потомственные совки.
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06.04.2022 00:21 Ответить
Настоящая русская культура давно находится за пределами РоSSии!
Приедем в гости и покажем, что даже русская культура без проблем обойдётся без роSSийских фашистов!

В одной Латвии спектакли на русском языке ставят гостеатры в Риге, Даугавпилсе, Лиепае и т.д. И это не считая общественных и частных.
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06.04.2022 00:48 Ответить
Но, совсем всю запрещать не надо, для Лебединого озера надо сдеать исключение - в одном случае.
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06.04.2022 08:37 Ответить
Я би подивився "Лебедине озеро". Але один раз. Думаю, в тому випадку багато хто подивився би.
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06.04.2022 09:08 Ответить
Квартал95 - це на 100% кацапська культура, як і 99% контенту, що транслюється українським телебаченням
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06.04.2022 10:27 Ответить
Ой!
Весь тут базар из-за слова "культура".
Уберите это слово, замение его на "российские исполнители" - и все согласятся.
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06.04.2022 10:54 Ответить
Якщо хочете позбутись російської літератури у себе вдома, не паліть і не викидайте на смітник!
Зірвіть палітурки (вони погано переробляються, і є ризик, що на пункті приймання цілі книги заберуть і спробують продати), розірвіть блоки на дві-три частини і здайте у макулатуру.
І вам гроші, і довкіллю користь.
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06.04.2022 11:10 Ответить
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