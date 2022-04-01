Совет Европы обязался помочь Украине сохранить культурное наследие

Совет Европы поможет Украине сохранить ее культурное наследие.

Об этом говорится в принятой Декларации об агрессии российской федерации против Украины по итогам Конференции министров культуры СЕ, передает Цензор.НЕТ.

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"Обязуемся помогать Украине в случае необходимости в преодолении угроз ее культурному наследию и его срочному сохранению, используя все возможности, предлагаемые конвенциями Совета Европы и правовой и технической базой в сфере культуры и культурного наследия, а также в будущих планах действий для Украины" , – говорится в документе.

Декларация предусматривает разработку в сотрудничестве с международными организациями программы наращивания потенциала для сохранения находящегося под угрозой движущегося, недвижимого и нематериального культурного наследия.

Также предполагается поддержка пострадавших художников, культурного наследия, творческих профессионалов и ученых из Украины через программы культурного сотрудничества.

Кроме того, речь идет о поддержке и защите переселенцев из Украины, их привлечении к межкультурному диалогу, поддержке инициативы по проведению "Года культуры Украины в Европе".

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В декларации отмечается, что в условиях вооруженного конфликта культура часто является умышленной мишенью, а стирание культурных следов прошлого приравнивается к разрушению памяти людей, причиняя вред их идентичности. Отмечается, что повреждение, разрушение и угрозы богатому культурному наследию в Украине является невосполнимой утратой для остального мира и основным препятствием на пути послевоенного примирения.

В документе осуждается вооруженное нападение России на Украину и содержится призыв к РФ немедленно и безоговорочно прекратить военные действия в Украине.