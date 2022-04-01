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Новости Агрессия России против Украины Война
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Совет Европы обязался помочь Украине сохранить культурное наследие

рада,європи

Совет Европы поможет Украине сохранить ее культурное наследие.

Об этом говорится в принятой Декларации об агрессии российской федерации против Украины по итогам Конференции министров культуры СЕ, передает Цензор.НЕТ.

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"Обязуемся помогать Украине в случае необходимости в преодолении угроз ее культурному наследию и его срочному сохранению, используя все возможности, предлагаемые конвенциями Совета Европы и правовой и технической базой в сфере культуры и культурного наследия, а также в будущих планах действий для Украины" , – говорится в документе.

Декларация предусматривает разработку в сотрудничестве с международными организациями программы наращивания потенциала для сохранения находящегося под угрозой движущегося, недвижимого и нематериального культурного наследия.

Также предполагается поддержка пострадавших художников, культурного наследия, творческих профессионалов и ученых из Украины через программы культурного сотрудничества.

Кроме того, речь идет о поддержке и защите переселенцев из Украины, их привлечении к межкультурному диалогу, поддержке инициативы по проведению "Года культуры Украины в Европе".

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В декларации отмечается, что в условиях вооруженного конфликта культура часто является умышленной мишенью, а стирание культурных следов прошлого приравнивается к разрушению памяти людей, причиняя вред их идентичности. Отмечается, что повреждение, разрушение и угрозы богатому культурному наследию в Украине является невосполнимой утратой для остального мира и основным препятствием на пути послевоенного примирения.

В документе осуждается вооруженное нападение России на Украину и содержится призыв к РФ немедленно и безоговорочно прекратить военные действия в Украине.

культура (839) Совет Европы (699)


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Дуже шкода музей Марії Приймаченко, що був спалений рашкой разом з картинами. Втраченого вже не повернути.😢
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01.04.2022 20:43 Ответить
Як можна зберегти культурну спадщину, якщо російські фашисти її цілеспрямовано знищують?
І як тут рада Європи зможе Україні допомогти?
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01.04.2022 20:44 Ответить
Нічого не треба зберігати, бо саме "культурна спадщина" тягне нас назад у минуле, а в минулому ****** совок, і його ніяк з тієї спадщини не викинеш.
Краще жити для майбутнього, для дітей, а не для пенсоти совкової
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01.04.2022 20:59 Ответить
Микола Хвилевой, Ильф и Петров, М.А.Булгаков, Лесь Курбас, Богдан Ступка, Леонид Быков, Б.Е.Патон родились в такое время, что расцвет их творчества пришелся на годы совка. Их неследие надо обязательно сберечь. Я уже не говорю о Гоголе, Репине, Короленко, Шевченко
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01.04.2022 21:09 Ответить
Все це - застаріле лайно, про яке треба забути раз і на завжди, особливо це стосується посібників окупантів, які допомагали совковій владі строіть вялічіє.
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01.04.2022 21:25 Ответить
Раді Європи не допоможе Україні зберегти її культурну спадщину. до тих пір поки Україна не стане повноправним членом ЄС
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01.04.2022 20:59 Ответить
 
 