Совет Европы обязался помочь Украине сохранить культурное наследие
Совет Европы поможет Украине сохранить ее культурное наследие.
Об этом говорится в принятой Декларации об агрессии российской федерации против Украины по итогам Конференции министров культуры СЕ, передает Цензор.НЕТ.
"Обязуемся помогать Украине в случае необходимости в преодолении угроз ее культурному наследию и его срочному сохранению, используя все возможности, предлагаемые конвенциями Совета Европы и правовой и технической базой в сфере культуры и культурного наследия, а также в будущих планах действий для Украины" , – говорится в документе.
Декларация предусматривает разработку в сотрудничестве с международными организациями программы наращивания потенциала для сохранения находящегося под угрозой движущегося, недвижимого и нематериального культурного наследия.
Также предполагается поддержка пострадавших художников, культурного наследия, творческих профессионалов и ученых из Украины через программы культурного сотрудничества.
Кроме того, речь идет о поддержке и защите переселенцев из Украины, их привлечении к межкультурному диалогу, поддержке инициативы по проведению "Года культуры Украины в Европе".
В декларации отмечается, что в условиях вооруженного конфликта культура часто является умышленной мишенью, а стирание культурных следов прошлого приравнивается к разрушению памяти людей, причиняя вред их идентичности. Отмечается, что повреждение, разрушение и угрозы богатому культурному наследию в Украине является невосполнимой утратой для остального мира и основным препятствием на пути послевоенного примирения.
В документе осуждается вооруженное нападение России на Украину и содержится призыв к РФ немедленно и безоговорочно прекратить военные действия в Украине.
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І як тут рада Європи зможе Україні допомогти?
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