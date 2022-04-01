УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12524 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 323 6

Рада Європи зобов'язалася допомогти Україні зберегти культурну спадщину

рада,європи

Раді Європи допоможе Україні зберегти її культурну спадщину.

Про це йдеться у прийнятій Декларації про агресію російської федерації проти України за підсумками Конференції міністрів культури РЄ, передає Цензор.НЕТ.

Читайте також: РНБО пропонує вигнати Росію з Радбезу ООН

"Зобов’язуємось допомагати Україні у разі необхідності у подоланні загроз її культурній спадщині та її терміновому збереженні, використовуючи всі можливості, що пропонуються конвенціями Ради Європи та правовою і технічною базою у сфері культури та культурної спадщини, а також у майбутніх планах дій для України", - йдеться у документі.

Декларація передбачає розробку у співпраці з міжнародними організаціями програми нарощування потенціалу для збереження рухомої, нерухомої та нематеріальної культурної спадщини, яка перебуває під загрозою.

Також передбачається підтримка постраждалих митців, культурної спадщини, творчих професіоналів і науковців з України через програми культурної співпраці.

Крім того, йдеться про підтримку та захист переселенців з України, їх залучення до міжкультурного діалогу, підтримку ініціативи щодо проведення "Року культури України в Європі".

Читайте також: Рада Європи припиняє відносини з Білоруссю

У декларації зазначається, що в умовах збройного конфлікту культура часто є навмисною мішенню, а стирання культурних слідів минулого прирівнюється до руйнування пам’яті людей, завдаючи шкоди їх ідентичності. Наголошується, що пошкодження, руйнування та загрози багатій культурній спадщині в Україні є непоправною втратою для решти світу та основною перешкодою на шляху післявоєнного примирення.

В документі засуджується збройний напад росії на Україну та міститься заклик до РФ негайно та беззастережно припинити воєнні дії в Україні.

культура (432) Рада Європи (459)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дуже шкода музей Марії Приймаченко, що був спалений рашкой разом з картинами. Втраченого вже не повернути.😢
показати весь коментар
01.04.2022 20:43 Відповісти
Як можна зберегти культурну спадщину, якщо російські фашисти її цілеспрямовано знищують?
І як тут рада Європи зможе Україні допомогти?
показати весь коментар
01.04.2022 20:44 Відповісти
Нічого не треба зберігати, бо саме "культурна спадщина" тягне нас назад у минуле, а в минулому ****** совок, і його ніяк з тієї спадщини не викинеш.
Краще жити для майбутнього, для дітей, а не для пенсоти совкової
показати весь коментар
01.04.2022 20:59 Відповісти
Микола Хвилевой, Ильф и Петров, М.А.Булгаков, Лесь Курбас, Богдан Ступка, Леонид Быков, Б.Е.Патон родились в такое время, что расцвет их творчества пришелся на годы совка. Их неследие надо обязательно сберечь. Я уже не говорю о Гоголе, Репине, Короленко, Шевченко
показати весь коментар
01.04.2022 21:09 Відповісти
Все це - застаріле лайно, про яке треба забути раз і на завжди, особливо це стосується посібників окупантів, які допомагали совковій владі строіть вялічіє.
показати весь коментар
01.04.2022 21:25 Відповісти
Раді Європи не допоможе Україні зберегти її культурну спадщину. до тих пір поки Україна не стане повноправним членом ЄС
показати весь коментар
01.04.2022 20:59 Відповісти
 
 