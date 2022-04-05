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Культура країни-агресора є інструментом пропаганди, її треба заборонити, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

балет,русский

Культура країни-агресора має бути заборонена, бо вона є інструментом російської пропаганди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Телеграмі.

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"Невдоволення щодо заборони "велікого російського балету" продовжуються в РФ. Повторюсь: культура країни-агресора має буде заборонена. Бо вона – інструмент російської пропаганди. Так, включно із російським балетом. Особливо із ним. І у якості звеличення всього російського, і у якості рупору пропаганди від російських балетмейстерів, балерин тощо. Тут вам і Волочкова, яка зараз каже про те, як пишається Росією, і балетмейстер Гордєєв, який нещодавно сказав, що захід ще буде вмовляти РФ повернутися із гастролями. Багато хто, хто захищає російську культуру, говорить про єдність у різноманітності. Але в часи війни – це низько", - написав міністр.

Він зауважив, що росіяни виявились настільки нелюдами, що напали на Україну та почали цинічно вбивати українців, от чому світ повинен перестати аплодувати їхньому балету.

За його словами, не треба прикриватися "великим мистецтвом", бо усі знають, що це також зброя у руках кремля, тому і для гастролей такого балету "має бути бан у всьому цивілізованому світі".

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Топ коментарі
+20
давно пора, треба свою культуру насамперед любити і розвивати.
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05.04.2022 19:28
+16
Яка расєйська культура???Де ви бачили культурних свиней???
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05.04.2022 19:28
+13
Обов'язково потрібно викинути назви вулиць типу: пушкіна, лермонтова, товстого, достоєвського тощо.
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05.04.2022 19:34
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Всі побачили що таке "русский мир " треба все що в Украіні насаджувалось століттями треба його позбуватись включаючи (кіно ,книги ,мистецтво ,на телебаченні ,в науці ітд ) що б жодна рашиська наволоч не прийшла "захищати русскоязичное население"
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05.04.2022 21:09 Відповісти
Кому вообще интересен этот всратый балет?В век интернета и шоу-бизнеса вся эта труха из 19 века с балетами,театрами и толстоевщиной никому не интересна кроме маленькой кучки эстествующих снобов.
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05.04.2022 21:40 Відповісти
Не кричи на весь мир о своей тупости. Если тебе достаточно Децла, Монатика, Моргенштерна или "Сватов" в телевизоре - это твои личные проблемы недоношенности.
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05.04.2022 21:51 Відповісти
Я писал про западный шоу-бизнес,а твой список характерезует только твой ограниченный ватный кругозор
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05.04.2022 23:28 Відповісти
На відміну від багатьох коментаторів, я свого часу, так сталося, бував у більшості музеїв С-П і Москви, передивився російського балету, наслухався музики і начитався російської літератури. Мені 58, тому я вже можу без усього цього обійтися. Але... що мене турбує: 1) я не бачу від слова ЗОВСІМ аніякої різниці між риторикою орків, які заперечують українську культуру, і риторикою коментаторів, які тотально запречуть російську (не путінську, не РФ, а російську загалом) культуру. Якщо такі розумні, йдіть, спалить усього Айвазовського у Кийвській картинній галереї, спалить будинок Булгакова на Андріївському узвозі, зруйнуйте Володимирський катедральний (бо там Васнецов, хто не знає). Якщо для вас немає різниці між Волочковою і Чайковським, ви такі самі орки, варвари, як росіяни. Тоді чому сидите на диванах - Белгородський пологовий будинок лісами неподалік, а вибухівки скрізь валом 2) Ви дуже короткозорі, якщо не розумієте, чому раптом Ткаченко став таким борцем-патріотом саме на цій хвилі антиросійського спротиву - якщо ви берете у свої союзники, однодумці таких людей, у вас та української культури, на жаль, немає майбутнього. Невігластво не має національності, але є однією з передумов фашизму - забули? Вчиться!
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05.04.2022 23:29 Відповісти
і ще одне: якщо ви уподібнюєтеся оркам, якщо ви надаєте їм привід кричати "ага!!! вот! они отрицают всю историю русской культуры", то ви їх провокуєте, ви працюєте на них, підживлюєте їх пропаганду - невжеж це не зрозуміло? Спробуйте довести їм, що Толстой (до речі, визнаний у РФ екстремістом) або Чайковський - це не їх культура, вони від неї відмовилися, вони своїми діями, пропагандою фашизма, злочинами проти людяності в Україні (і не тільки, до речі) відріклися від свого минулого, від російської культури і протиставили їй путінізм, що російська культура - це вже не їх спадок, а спадок світу і НАШ, а їх - це Волочкова, Басков і Соловйов - і побачите, як вони завиють у сказі.
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05.04.2022 23:40 Відповісти
твой Булгаков - ещё тот ватник!
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06.04.2022 10:52 Відповісти
Он не тупой ватник. Хуже. Он имперец-украинофоб. Именно он начал традицию негативных персонажей называть украинскими фамилиями. Вот с тех пор во многих совковых и рос. фильмах эта традиция до сих пор продолжается. Помните Шпака в "Иван Васильевич меняет профессию"? В "Мастере и Маргарите" - неприятный персонаж, конечно, это дядя Поплавский из Киева.
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06.04.2022 15:47 Відповісти
Ви в курсі, що так званий будинок Булгакова, зовсім не належав сім'ї Булгакова. Булгакови винаймали помешкання на 2 поверсі. Ніхто не збирається палити тільки тому, що там на другому поверсі жив видатний (так видатний, але не геніальний письменник) Булгаков, який любив Київ, але той, який йому подобався - русифіковане місто з російською інтелігенцією. Що таке українська мова і чого прагне український рух і українська інтелігенція на початку 20 століття його дуже напружувало і було абсолютно не зрозумілим і неприпустимим у його "русскомирному" світогляді. Як імперець, він був звичайнісіньким українофобомм. І це правда. Щодо будинку. Там жили також інші видатні особистості. На початку 20 століття маєток належав купцю Захару Мировичу - представнику давнього українського козацького роду, почесному громадянину Києва, котрий крім цього будинку володів ще трьома сусідніми будівлями, які в комплексі утворювали садибу, але домовласник там не жив. З початку ХХ століття до 1906 року у фасадному будинку проживав відомий український хоровий диригент, на той час - викладач церковного співу Київської духовної семінарії, композитор, етнограф, та письменник-мемуарист Олександр Кошиць. Той самий Кошиць, під керуванням якого Національний хор виконав "Щедрик", що став знаменитим на увесь світ після виконання у Карнегі холі у 1922 році. 1909 року садиба перейшла у власність цивільного інженера Василя Листовничого, який був головним архітектором Київського військового округу. «Ми купували будинок разом з мешканцями» - згадувала дочка Листовничого. Родина нового господаря оселилася на першому поверсі, а частину кімнат, як і попередній власник, здавала в оренду родині Булгакових. Василя Листовничого 7 червня 1919 року було заарештовано чекістами і відведено до Лук'янівської в'язниці головного архітектора Київського навчального округу Василя Павловича Листовничого - за помилковим звинуваченням «про створення друкарні для друкування контрреволюційних листівок». Пізніше був застрелений чекістами. М.О.Булгаков використав юнацькі спогади про Листовничого у своїй творчості, створив негативний літературний образ Василиси Лисовича в романі «Біла гвардія». Таким чином, як кажуть внуки В.П.Листовничого, архітектор постраждав двічі. Докладніше про Листовничого як непересічну людину можна знайти в багатьох джерелах.
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06.04.2022 16:26 Відповісти
Культура страны-агрессора, то есть русско-фашистской путинской России - это не российская и не русская культура. Это советский псевдокультурный массовый эрзац, носителем которого до сих пор являются потомственные совки.
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06.04.2022 00:21 Відповісти
Настоящая русская культура давно находится за пределами РоSSии!
Приедем в гости и покажем, что даже русская культура без проблем обойдётся без роSSийских фашистов!

В одной Латвии спектакли на русском языке ставят гостеатры в Риге, Даугавпилсе, Лиепае и т.д. И это не считая общественных и частных.
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06.04.2022 00:48 Відповісти
Но, совсем всю запрещать не надо, для Лебединого озера надо сдеать исключение - в одном случае.
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06.04.2022 08:37 Відповісти
Я би подивився "Лебедине озеро". Але один раз. Думаю, в тому випадку багато хто подивився би.
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06.04.2022 09:08 Відповісти
Квартал95 - це на 100% кацапська культура, як і 99% контенту, що транслюється українським телебаченням
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06.04.2022 10:27 Відповісти
Ой!
Весь тут базар из-за слова "культура".
Уберите это слово, замение его на "российские исполнители" - и все согласятся.
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06.04.2022 10:54 Відповісти
Якщо хочете позбутись російської літератури у себе вдома, не паліть і не викидайте на смітник!
Зірвіть палітурки (вони погано переробляються, і є ризик, що на пункті приймання цілі книги заберуть і спробують продати), розірвіть блоки на дві-три частини і здайте у макулатуру.
І вам гроші, і довкіллю користь.
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06.04.2022 11:10 Відповісти
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