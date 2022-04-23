На Пасху могут усилиться российские кибератаки, - Госспецсвязи

В Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины предупреждают об усилении вражеских кибератак на Пасху.

Об этом Госспецсвязи сообщает в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что не все украинцы смогут отметить праздник в семейном кругу, вместе с родными и друзьями, так что многие будут получать поздравления виртуально, через различные мессенджеры или электронную почту.

"Госспецсвязи предостерегает: враг может использовать это для попыток осуществления новых кибератак. Как мы уже неоднократно видели ранее, вражеские хакеры обычно используют актуальные и чувствительные для украинцев темы, наиболее "цепляющие". Позаботьтесь о том, чтобы не стать жертвой киберзлоумышленников" , – говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Герой Украины Виктор Хоменко погиб в бою с российскими оккупантами 22 апреля. ФОТО

Специалисты советуют не переходить по любым ссылкам, полученным от незнакомцев. Не открывать вложенные файлы, отправленные в сообщениях с неизвестных адресов. Даже если на первый взгляд кажется, что это обычные открытки или праздничное видео.

Также с осторожностью нужно относиться и к подобным сообщениям, отправленным от знакомых. Даже близкие могут не знать, что нечаянно распространяют вредоносные ссылки или вложения, или их аккаунт может быть сломлен киберзлоумышленниками.

"Сами не распространяйте сомнительной информации, полученной из неизвестных источников. Следите, чтобы ваши аккаунты в соцсетях были максимально защищены. Настройте двухэтапную проверку при входе. Это обезопасит вас от попытки взлома. С опаской относитесь к рассылкам с обещаниями денежных выплат или другой "помощи к праздникам". Проверяйте такую информацию на официальных источниках", - заявили в Госспецсвязи.