На Великдень можуть посилитися російські кібератаки, - Держспецзв’язку

У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України попереджають про посилення ворожих кібератак на Великдень.

Про це Держспецзв’язку повідомляє у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві зауважили, що не всі українці зможуть відзначити свято у родинному колі, разом із рідними та друзями, тож багато хто отримуватиме вітання віртуально, через різноманітні месенджери або електронну пошту.

"Держспецзв’язку застерігає: ворог може використати це для спроб здійснення нових кібератак. Як ми вже неодноразово бачили раніше, ворожі хакери зазвичай використовують актуальні та чутливі для українців теми, які найбільше "чіпляють". Подбайте про те, щоб не стати жертвою кіберзловмисників", - ідеться в повідомленні.

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Фахівці радять не переходити за будь-якими посиланнями, отриманими від незнайомців. Не відкривати вкладених файлів, надісланих у листах із невідомих адрес. Навіть якщо на перший погляд здається, що це звичайні вітальні листівки чи святкове відео.

Також із обережністю потрібно ставитися і до подібних повідомлень, надісланих від знайомих. Навіть близькі можуть не знати, що ненавмисно розповсюджують шкідливе посилання чи вкладення, або ж їхній акаунт може бути зламаний кіберзловмисниками.

"Самі не розповсюджуйте сумнівної інформації, отриманої з невідомих джерел. Слідкуйте, щоб ваші акаунти в соцмережах були максимально захищені. Налаштуйте двоетапну перевірку при вході. Це убезпечить вас від спроби злому. Із осторогою ставтеся до розсилань з обіцянками грошових виплат або іншої "допомоги до свят". Перевіряйте таку інформацію на офіційних джерелах", - заявили у Держспецзв’язку.