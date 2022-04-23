На Великдень можуть посилитися російські кібератаки, - Держспецзв’язку
У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України попереджають про посилення ворожих кібератак на Великдень.
Про це Держспецзв’язку повідомляє у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
У відомстві зауважили, що не всі українці зможуть відзначити свято у родинному колі, разом із рідними та друзями, тож багато хто отримуватиме вітання віртуально, через різноманітні месенджери або електронну пошту.
"Держспецзв’язку застерігає: ворог може використати це для спроб здійснення нових кібератак. Як ми вже неодноразово бачили раніше, ворожі хакери зазвичай використовують актуальні та чутливі для українців теми, які найбільше "чіпляють". Подбайте про те, щоб не стати жертвою кіберзловмисників", - ідеться в повідомленні.
Фахівці радять не переходити за будь-якими посиланнями, отриманими від незнайомців. Не відкривати вкладених файлів, надісланих у листах із невідомих адрес. Навіть якщо на перший погляд здається, що це звичайні вітальні листівки чи святкове відео.
Також із обережністю потрібно ставитися і до подібних повідомлень, надісланих від знайомих. Навіть близькі можуть не знати, що ненавмисно розповсюджують шкідливе посилання чи вкладення, або ж їхній акаунт може бути зламаний кіберзловмисниками.
"Самі не розповсюджуйте сумнівної інформації, отриманої з невідомих джерел. Слідкуйте, щоб ваші акаунти в соцмережах були максимально захищені. Налаштуйте двоетапну перевірку при вході. Це убезпечить вас від спроби злому. Із осторогою ставтеся до розсилань з обіцянками грошових виплат або іншої "допомоги до свят". Перевіряйте таку інформацію на офіційних джерелах", - заявили у Держспецзв’язку.
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Минулого місяця SpaceX придушив спробу Росії заблокувати супутниковий широкосмуговий інтернет Starlink, який запрацював в Україні. Зараз важливість цієї події оцінили у Пентагоні. За словами одного з його експертів, стримування Росії від спроб вести електромагнітну війну показала, наскільки важливо швидко реагувати на такі атаки та негайно їх відбивати.
Директор з питань радіоелектронної боротьби в Офісі міністра оборони США Дейв Тремпер зазначив: " На наступний день після того, як ЗМІ повідомили про спроби Росії завдати шкоди передачі супутникового сигналу, Starlink змінив рядок коду і виправив її. І раптово Російська атака перестала бути ефективною. З точки зору радіоелектронної боротьби це фантастика"
Він також зазначив, що Пентагон очікував від Росії "набагато сильнішої" електромагнітного удару. Разом з тим він звернув увагу на те, що провал нинішньої спроби РФ придушити зв'язок в Україні "не означає, що всі зусилля Росії зазнали невдачі".
Пентагон вважає, що " електромагнітна" боротьба буде набагато частіше вестися в умовах ******** воєн, особливо на початку конфліктів. Там вважають, що держава повинна мислити більш інноваційно при розробці нового обладнання, а також створювати нові системи, які забезпечать більшу швидкість і стійкість. https://texty.org.ua/fragments/106461/spacex-zupynyla-rosijsku-elektromahnitnu-bojovu-ataku-proty-********/?src=main