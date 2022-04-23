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Финляндия ограничит импорт электроэнергии из РФ
Импорт электроэнергии из России в Финляндию будет ограничен.
Об этом заявил оператор линий электропередач Fingrid, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.
Как отмечается, пропускная способность будет сокращена с нынешних 1300 до 900 мегаватт в ближайшее воскресенье, 24 апреля.
Оператор обосновывает свое решение рисками для электроэнергетической системы в изменчивой геополитической ситуации.
Кроме того, поступление электричества из России будет полностью приостановлено, когда будет проходить тестирование атомного реактора Олкилуото-3.
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Все таки лучше обломать роги фашистам❗👍Чем сейчас весь мир и занимается.