Финляндия ограничит импорт электроэнергии из РФ

Импорт электроэнергии из России в Финляндию будет ограничен.

Об этом заявил оператор линий электропередач Fingrid, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

Как отмечается, пропускная способность будет сокращена с нынешних 1300 до 900 мегаватт в ближайшее воскресенье, 24 апреля.

Оператор обосновывает свое решение рисками для электроэнергетической системы в изменчивой геополитической ситуации.

Кроме того, поступление электричества из России будет полностью приостановлено, когда будет проходить тестирование атомного реактора Олкилуото-3.

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