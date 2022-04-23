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Новости Санкции против России
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Финляндия ограничит импорт электроэнергии из РФ

електроенергія

Импорт электроэнергии из России в Финляндию будет ограничен.

Об этом заявил оператор линий электропередач Fingrid, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

Как отмечается, пропускная способность будет сокращена с нынешних 1300 до 900 мегаватт в ближайшее воскресенье, 24 апреля.

Оператор обосновывает свое решение рисками для электроэнергетической системы в изменчивой геополитической ситуации.

Кроме того, поступление электричества из России будет полностью приостановлено, когда будет проходить тестирование атомного реактора Олкилуото-3.

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россия (95645) Финляндия (965) Тарифы на электроэнергию (2169)


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у Днепрі вже не вода тече - то сльози України за своїми дочками і синами
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23.04.2022 14:24 Ответить
Хорошо хоть к не к шашликам в мае готовятся....
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23.04.2022 14:30 Ответить
По крайней мере они не к шашлыкам в мае готовятся
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23.04.2022 14:40 Ответить
Финляндия тоже воевала против РФ и они должны понимать Украину, как никто другой.
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23.04.2022 14:32 Ответить
Саме тому вони й розмовляють фінською (хоча також були під владою Кацаплянду), а Ви? Це не в образу - я цілком розумію, що таке майже 400 років спроб асиміляції, але ж докладати зусиль таки варто? Чи знов "не на часі"?
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23.04.2022 15:11 Ответить
А может кацапстан разделить❓А то получается они приватизировали язык❓Или они запугали так, что опасно говорить на русском❓
Все таки лучше обломать роги фашистам❗👍Чем сейчас весь мир и занимается.
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23.04.2022 15:30 Ответить
Чого так збудився, буряте? Хіба тобі хтось заважає скакати під балалайку в твоєму колі валянків?
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23.04.2022 15:34 Ответить
для полного понимания им не хватило увидеть мир в глазах сталина
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23.04.2022 17:16 Ответить
Новий фінський реактор сьогодні було приєднано до мережі в тестовому режимі. Він має потужність 1600 МВт, тобто, вони зовсім зможуть припинити імпорт енергії з рашці, коли його буде введено в експлуатацію влітку.
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23.04.2022 15:52 Ответить
 
 