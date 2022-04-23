Фінляндія обмежить імпорт електроенергії з РФ

Імпорт електроенергії з Росії до Фінляндії буде обмежено.

Про це заявив оператор ліній електропередач Fingrid, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

Як зазначається, пропускна здатність буде скорочена з нинішніх 1300 до 900 мегават у найближчу неділю, 24 квітня.

Оператор обґрунтовує своє рішення ризиками для електроенергетичної системи в мінливій геополітичній ситуації.

Крім того, надходження електрики з Росії буде повністю призупинено, коли проходитиме тестування атомного реактора Олкілуото-3.

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