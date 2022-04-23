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Новини Санкції проти Росії
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Фінляндія обмежить імпорт електроенергії з РФ

електроенергія

Імпорт електроенергії з Росії до Фінляндії буде обмежено.

Про це заявив оператор ліній електропередач Fingrid, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

Як зазначається, пропускна здатність буде скорочена з нинішніх 1300 до 900 мегават у найближчу неділю, 24 квітня.

Оператор обґрунтовує своє рішення ризиками для електроенергетичної системи в мінливій геополітичній ситуації.

Крім того, надходження електрики з Росії буде повністю призупинено, коли проходитиме тестування атомного реактора Олкілуото-3.

Також читайте: Фінляндія "з високою ймовірністю" приєднається до НАТО - міністр з питань Європи

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росія (65316) Фінляндія (1308) електроенергія (6209)


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у Днепрі вже не вода тече - то сльози України за своїми дочками і синами
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23.04.2022 14:24 Відповісти
Хорошо хоть к не к шашликам в мае готовятся....
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23.04.2022 14:30 Відповісти
По крайней мере они не к шашлыкам в мае готовятся
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23.04.2022 14:40 Відповісти
Финляндия тоже воевала против РФ и они должны понимать Украину, как никто другой.
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23.04.2022 14:32 Відповісти
Саме тому вони й розмовляють фінською (хоча також були під владою Кацаплянду), а Ви? Це не в образу - я цілком розумію, що таке майже 400 років спроб асиміляції, але ж докладати зусиль таки варто? Чи знов "не на часі"?
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23.04.2022 15:11 Відповісти
А может кацапстан разделить❓А то получается они приватизировали язык❓Или они запугали так, что опасно говорить на русском❓
Все таки лучше обломать роги фашистам❗👍Чем сейчас весь мир и занимается.
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23.04.2022 15:30 Відповісти
Чого так збудився, буряте? Хіба тобі хтось заважає скакати під балалайку в твоєму колі валянків?
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23.04.2022 15:34 Відповісти
для полного понимания им не хватило увидеть мир в глазах сталина
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23.04.2022 17:16 Відповісти
Новий фінський реактор сьогодні було приєднано до мережі в тестовому режимі. Він має потужність 1600 МВт, тобто, вони зовсім зможуть припинити імпорт енергії з рашці, коли його буде введено в експлуатацію влітку.
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23.04.2022 15:52 Відповісти
 
 