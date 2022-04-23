С 25 апреля ввозить евробляхи в Украину можно будет только через определенные пункты на границе. Партнеров шокируют масштабы импорта "для нужд ВСУ" авто класса "люкс", - Найем
Партнеры в Польше, Словакии и Румынии немного удивлены таким активным обновлением автопарка страны, для которой весь мир собирает средства на гуманитарную помощь. Их, например, шокируют промышленные масштабы импорта "для нужд ВСУ" автомобилей класса "люкс".
Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем, передает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что в связи с большими очередями на въезд в Украину, которые связаны с резким ростом импорта легковых автомобилей, начиная с 00:00 25 апреля 2022 года ввозимые для личных нужд легковые автомобили будут оформляться ТОЛЬКО на следующих пунктах пропуска.
- на участке польской границы – "Угринов", "Грушев", "Смольница", "Устилуг";
- на участке словацкой границы - пункт пункта пропуска "М. Березный";
- на участке венгерской границы - пункты пропуска "Звонковое", "Косонь".
"Наверное, это неплохо, что наши граждане настолько оптимистично смотрят на будущее, что готовы ввозить в страну новые автомобили. Но есть один аспект. Наши партнеры в Польше, Словакии и Румынии немного удивлены таким активным обновлением автопарка страны, для которой весь мир собирает средства на гуманитарную помощь. Их, например, шокируют промышленные масштабы импорта "для нужд ВСУ" автомобилей класса "люкс". Для понимания, за восемь дней после отмены пошлин в страну было импортировано 14 300 (!) легковых автомобилей. В том числе, десятки BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 года выпуска и даже Cadillac Escalade за 3,1 млн. грн. И это только автомобили. Кроме этого, за тот же период в страну абсолютно законно, без каких-либо таможенных платежей завезено "гуманитарной помощи" в виде разных тканей – на 360 млн грн, мобильных телефонов почти – на 200 млн грн и прочее", - добавил Найем.
"К сожалению, некоторые наши сограждане интерпретировали инициативу правительства о помощи волонтерам и армии. Думаю, в ближайшее время мы с коллегами из министерства финансов и таможенной службы предложим Кабинету министров соответствующие изменения в нормативную базу, чтобы исправить эту ситуацию без ущерба для настоящих волонтеров", - отметил он.
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Великий Укроборонпромовец, а теперь зам. министра, теперь засунул свой нухальник в вопрос ввоза авто.
У людей появилась возможность купить авто по доступной цене и к тому, же это могут сделать не все. Нет, крысы по вылазили и теперь им нужно задавить и запретить, чтобы снова наладить старые схемы, а чтобы бабло снова капало.
А чтобы под шумок толстосумы не ввозили дорогие BMW , Mercedes-Benz , Audi и т.д, нужно просто ввести ограничение, к примеру до 500 000 грн.
По факту:
1) купа машин нема і продовжують йти в утиль через війну
2) купа машин більше 30 років, хоча роки це не показник, але
в середньому такі авто крім любителів ніхто дуже не обслуговує,
а це безпека на дорозі.
3) авто після 91-го року вже мали значний прогрес в безпеці кузовів,
а ******* для нас авто (5-10 років) мають ще кращу безпеку
(зовсім "ге" капсули типу Чері QQ та інші подібні в рахунок не беру)
4) За бугром купа машин ще у гожому стані після 5 років стоять у черзі
на простий утиль, бо мають мізерні вади чи у не великих ДТП були.
5) Нам потрібно змінювати парк авто хоча б тому, що у нас війна - у когось згоріло,
у когось старе, ЗСУ треба - без питань.
6) Бариги також не дрімають, але як громадяни будуть мати купу авто, що їх задовільняє,
то і в бариг попит буде менший.
7) 90-95 % простих громадян навряд чи можуть дозволити собі сьогодні авто більше 20-40 єнотів
8) ЗСУ нема потреби в люкс авто, бо це розхідний матеріал у них.
9) Цими діями Наєм ********** інтереси бариг - Наєм - ти забув, як перед Яником 10 років тому заікався з питаннями ? Не забувай - твоя посада виборна - забудеш - тобі нагадають.
10) В дійсності профі у цих питаннях порозставляв би всі крапки над "і" в законах за 5 хвилин, щоб і "коза була ціла і вовки ситі". Але ж вовки чогось ніяк не годні наїстися.
Навіть Яник з собою не зможе золотий унітаз на той світ забрати.
Баригам:
- Стів Джобс на схилку свого віку дав ряд безцінних порад - прислухайтеся.
- Соломон - той, про кого написано, що таких як він у багатстві не було до нього
і не буде після нього ніколи - дав подібні поради що і Стів.
І це не просто так. Гроші важливі у цьому світі, але є речі, які ні за які гроші не купиш
як зараз так і після смерті.
Може, вже досить оцього? Якщо громадянин може дозволити собі пригнать машину з-за кордону, або просто може дозволити собі машину, значить, він НЕ бідний апріорі, і точно не буде шукати, за що жить. Оно, виїхав ввечері, потаксував і вже на тиждень наперед підняв і на жрачку, і на бензин, і навіть троха на пивко залишилося.
Саме авто Вам нічого не винно, ну і євробляхери є різні - не варто всіх під одну гребінку...
- 90-95% автомобілістів потрібні авто, що за бугром б.у. коштують до 10 євро
- 5-10% завозять авто по ціні більше 10..40 євро.
В чому проблема - на ввозі на кордоні навіть школяр скаже, яке авто приблизно скільки коштує.
Тут і регулювання випливає.
Сьогодні багатий не той, хто авто має, а той, хто заправляє, але це інша тема.
4-5 євро тут треба ще стільки дати .... наші митники документи в золотих рамках дають за цю ціну ?
Не забуваємо, що Порошенко - барига, а Зеленський з ОПою справжні воїни!