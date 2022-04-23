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Новости Война
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С 25 апреля ввозить евробляхи в Украину можно будет только через определенные пункты на границе. Партнеров шокируют масштабы импорта "для нужд ВСУ" авто класса "люкс", - Найем

кордон

Партнеры в Польше, Словакии и Румынии немного удивлены таким активным обновлением автопарка страны, для которой весь мир собирает средства на гуманитарную помощь. Их, например, шокируют промышленные масштабы импорта "для нужд ВСУ" автомобилей класса "люкс".

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что в связи с большими очередями на въезд в Украину, которые связаны с резким ростом импорта легковых автомобилей, начиная с 00:00 25 апреля 2022 года ввозимые для личных нужд легковые автомобили будут оформляться ТОЛЬКО на следующих пунктах пропуска.

- на участке польской границы – "Угринов", "Грушев", "Смольница", "Устилуг";

- на участке словацкой границы - пункт пункта пропуска "М. Березный";

- на участке венгерской границы - пункты пропуска "Звонковое", "Косонь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На границе на въезд из Польши в Украину огромные очереди, - Госпогранслужба

"Наверное, это неплохо, что наши граждане настолько оптимистично смотрят на будущее, что готовы ввозить в страну новые автомобили. Но есть один аспект. Наши партнеры в Польше, Словакии и Румынии немного удивлены таким активным обновлением автопарка страны, для которой весь мир собирает средства на гуманитарную помощь. Их, например, шокируют промышленные масштабы импорта "для нужд ВСУ" автомобилей класса "люкс". Для понимания, за восемь дней после отмены пошлин в страну было импортировано 14 300 (!) легковых автомобилей. В том числе, десятки BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 года выпуска и даже Cadillac Escalade за 3,1 млн. грн. И это только автомобили. Кроме этого, за тот же период в страну абсолютно законно, без каких-либо таможенных платежей завезено "гуманитарной помощи" в виде разных тканей – на 360 млн грн, мобильных телефонов почти – на 200 млн грн и прочее", - добавил Найем.

"К сожалению, некоторые наши сограждане интерпретировали инициативу правительства о помощи волонтерам и армии. Думаю, в ближайшее время мы с коллегами из министерства финансов и таможенной службы предложим Кабинету министров соответствующие изменения в нормативную базу, чтобы исправить эту ситуацию без ущерба для настоящих волонтеров", - отметил он.

граница (5273) Найем Мустафа (569) евробляхи (206)


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Топ комментарии
+29
А наєма не шокує те, що в Україні досі багато совково-мокшанського автопрому і після приходу зе до влади на ЗАЗі почали випускати ладу ?
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23.04.2022 16:29
+23
Бариги - це ворог номер один після путіна. Усіх ловити і під маріуполь.
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23.04.2022 16:32
+21
Если будем в том же духе продолжать гнать во время войны вместо необходимых пикапов и рабочих внедорожников сплошной Лухари для нашей гавно-Илитки, то помощь нам может и подуменьшиться. Вопросы с распределением помощи и расходованием средств, собираемых по всему миру, тоже наростают, хорош уже мутнорылить и дербанить
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23.04.2022 16:31
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в нас хлопці вже 3-ю машину з румунії для бійців везуть, не розумію навіщо ускладнювати. Тим більше кажуть про черги і роблять ввіз через обмежену кількість пунктів
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23.04.2022 18:08 Ответить
ВСІХ «власників» даних авто-відразу після пересікання кордону України-НА ФРОНТ!!!НА ЦЬОМУ Ж АВТО!!!…кончені підараси
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23.04.2022 18:30 Ответить
Найем, известный специалист широкого профиля, т.е обычная бюрократическая крыса.
Великий Укроборонпромовец, а теперь зам. министра, теперь засунул свой нухальник в вопрос ввоза авто.
У людей появилась возможность купить авто по доступной цене и к тому, же это могут сделать не все. Нет, крысы по вылазили и теперь им нужно задавить и запретить, чтобы снова наладить старые схемы, а чтобы бабло снова капало.
А чтобы под шумок толстосумы не ввозили дорогие BMW , Mercedes-Benz , Audi и т.д, нужно просто ввести ограничение, к примеру до 500 000 грн.
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23.04.2022 18:44 Ответить
А сам закон, который не для всех, это не нарушение прав человека?
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23.04.2022 18:53 Ответить
Не дай Бог з хлопа пана - це про Наєма.
По факту:
1) купа машин нема і продовжують йти в утиль через війну
2) купа машин більше 30 років, хоча роки це не показник, але
в середньому такі авто крім любителів ніхто дуже не обслуговує,
а це безпека на дорозі.
3) авто після 91-го року вже мали значний прогрес в безпеці кузовів,
а ******* для нас авто (5-10 років) мають ще кращу безпеку
(зовсім "ге" капсули типу Чері QQ та інші подібні в рахунок не беру)
4) За бугром купа машин ще у гожому стані після 5 років стоять у черзі
на простий утиль, бо мають мізерні вади чи у не великих ДТП були.
5) Нам потрібно змінювати парк авто хоча б тому, що у нас війна - у когось згоріло,
у когось старе, ЗСУ треба - без питань.
6) Бариги також не дрімають, але як громадяни будуть мати купу авто, що їх задовільняє,
то і в бариг попит буде менший.
7) 90-95 % простих громадян навряд чи можуть дозволити собі сьогодні авто більше 20-40 єнотів
8) ЗСУ нема потреби в люкс авто, бо це розхідний матеріал у них.
9) Цими діями Наєм ********** інтереси бариг - Наєм - ти забув, як перед Яником 10 років тому заікався з питаннями ? Не забувай - твоя посада виборна - забудеш - тобі нагадають.
10) В дійсності профі у цих питаннях порозставляв би всі крапки над "і" в законах за 5 хвилин, щоб і "коза була ціла і вовки ситі". Але ж вовки чогось ніяк не годні наїстися.
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23.04.2022 19:12 Ответить
Хочу нагадати баригам, що в країні війна. Як можна думати про оновлення авто хоча в більшості для перепродажу тобто для власного заробітку. Про армію бариги не думають, тільки про себе.
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23.04.2022 19:18 Ответить
вчені довели, що Земля не плоска, як думають "недоторканні" , а кругла.
Навіть Яник з собою не зможе золотий унітаз на той світ забрати.
Баригам:
- Стів Джобс на схилку свого віку дав ряд безцінних порад - прислухайтеся.
- Соломон - той, про кого написано, що таких як він у багатстві не було до нього
і не буде після нього ніколи - дав подібні поради що і Стів.
І це не просто так. Гроші важливі у цьому світі, але є речі, які ні за які гроші не купиш
як зараз так і після смерті.
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23.04.2022 19:36 Ответить
Так разного рода депутаты и прочая госшобла и завозит. Они единственные у кого и работа есть и зарплата немаленькая. 90% смертных сейчас вообще без работы сидят или в отпусках за свой счет. Через месяц вообще станет вопрос выживания для очень многих. Тут не до иномарок.
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23.04.2022 19:20 Ответить
Да-да-да, ще до війни з величезним подивом слухав, як сусід у ліфті, що три машини за рік зміняв, і дружині лексуса купив, розказував, як йому на хліб не хвата і як він не знає, що буде робити через тиждень... на кармані айфон 13 про макс, вдітий в фірму з ніг до голови, ну ясно що ніколи за комуналку не платив і не збирається, бо ж нічим, ледь виживає хлоп'яга.
Може, вже досить оцього? Якщо громадянин може дозволити собі пригнать машину з-за кордону, або просто може дозволити собі машину, значить, він НЕ бідний апріорі, і точно не буде шукати, за що жить. Оно, виїхав ввечері, потаксував і вже на тиждень наперед підняв і на жрачку, і на бензин, і навіть троха на пивко залишилося.
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23.04.2022 21:15 Ответить
Зная "наших" законодателей, думаю они себе понапригоняли, а теперь закроют лавочку.
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23.04.2022 19:37 Ответить
ніколи не любив євробляхерів і не розумів чому влада їм іде назустріч. Зараз просто ненавиджу цих сук і мародерів, які навіть зараз користуються тим, що країна в смертельній небезпеці.
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23.04.2022 19:40 Ответить
Не путайте єврорбляхерів - тих, хто носиться як звихнений по дорогах, і авто з-за бугра.
Саме авто Вам нічого не винно, ну і євробляхери є різні - не варто всіх під одну гребінку...
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23.04.2022 20:25 Ответить
В усьому світі ціна, що сплачується покупцем, включає платіж поставщику товару або послуги плюс податок до бюджету. І український ПДВ 20 процентів - далеко не найвищий. Акциз - це спеціальний податок на товари не першої необхідності. Він не залежить від наявності своїх автозаводів. І тільки ввізне мито - це податок для захисту вітчизняного виробника. А щодо відсутності своїх автозаводів (які все ж таки є, але їх мало)- то це викликано несприятливим інвестиційним кліматом, головною причиною чого є корупція. А нинішнє звільнення від ввізних платежів - це грандіозна корупційна оборудка, головним бенефіціаром якої і є ті, хто вивозить в Угорщину мільйони і десятки мільйонів доларів готівкою ( випадків уже немало), а ввозить без податків Мерседеси і Каділаки. Бюджет нашої держави зараз дозволяє зробити такі пільги найбагатшим
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23.04.2022 20:07 Ответить
Ще раз у сьогоднішній реальності:
- 90-95% автомобілістів потрібні авто, що за бугром б.у. коштують до 10 євро
- 5-10% завозять авто по ціні більше 10..40 євро.
В чому проблема - на ввозі на кордоні навіть школяр скаже, яке авто приблизно скільки коштує.
Тут і регулювання випливає.
Сьогодні багатий не той, хто авто має, а той, хто заправляє, але це інша тема.
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23.04.2022 20:22 Ответить
З іншого боку - що це за українська "справедливість", коли за б.у. авто, що коштує там
4-5 євро тут треба ще стільки дати .... наші митники документи в золотих рамках дають за цю ціну ?
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23.04.2022 20:40 Ответить
Ах ты ж кидарас, наем. А ну ка дайте статистику в каком ценовом сегменте везут автомобили? Что плохого в том, что будем ездить на старых недорогих зарубежных авто? Вам , *********, заплатишь мыто, то вы дорог настроите для рашисских танков и никакого толку для обороны. Заткнулись бы, ссуки государственные.
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23.04.2022 20:23 Ответить
Підстилка зелених Найєм корчить з себе "правдоруба"чи дурня, хоча для такого лицеміра це не має жодного значення. Влада прийняла рішення для себе і своїх холуїв з близького оточення. Заробляти законно під час війни тепер їм зручно, бо оподаткування нуль, а волонтери як лохи нехай горбатяться і збирають на армію.
Не забуваємо, що Порошенко - барига, а Зеленський з ОПою справжні воїни!
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23.04.2022 20:51 Ответить
ну если быть объективным, то "на потреби зсу" таки нужно брать в первую очередь вот эти вот авто. то, что народ думает что война закончится завтра это прямо скажем заблуждение. так что все используется по назначению. конечно лучше было скинуться и купить ракеты\построить завод и т.п., но это прямо скажем если бы было в сознании раньше, то и войны бы не было. а так - все распилить, засрать и хоть трава не расти.
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23.04.2022 21:40 Ответить
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