С 25 апреля ввозить евробляхи в Украину можно будет только через определенные пункты на границе. Партнеров шокируют масштабы импорта "для нужд ВСУ" авто класса "люкс", - Найем

Партнеры в Польше, Словакии и Румынии немного удивлены таким активным обновлением автопарка страны, для которой весь мир собирает средства на гуманитарную помощь. Их, например, шокируют промышленные масштабы импорта "для нужд ВСУ" автомобилей класса "люкс".

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что в связи с большими очередями на въезд в Украину, которые связаны с резким ростом импорта легковых автомобилей, начиная с 00:00 25 апреля 2022 года ввозимые для личных нужд легковые автомобили будут оформляться ТОЛЬКО на следующих пунктах пропуска.

- на участке польской границы – "Угринов", "Грушев", "Смольница", "Устилуг";

- на участке словацкой границы - пункт пункта пропуска "М. Березный";

- на участке венгерской границы - пункты пропуска "Звонковое", "Косонь".

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"Наверное, это неплохо, что наши граждане настолько оптимистично смотрят на будущее, что готовы ввозить в страну новые автомобили. Но есть один аспект. Наши партнеры в Польше, Словакии и Румынии немного удивлены таким активным обновлением автопарка страны, для которой весь мир собирает средства на гуманитарную помощь. Их, например, шокируют промышленные масштабы импорта "для нужд ВСУ" автомобилей класса "люкс". Для понимания, за восемь дней после отмены пошлин в страну было импортировано 14 300 (!) легковых автомобилей. В том числе, десятки BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 года выпуска и даже Cadillac Escalade за 3,1 млн. грн. И это только автомобили. Кроме этого, за тот же период в страну абсолютно законно, без каких-либо таможенных платежей завезено "гуманитарной помощи" в виде разных тканей – на 360 млн грн, мобильных телефонов почти – на 200 млн грн и прочее", - добавил Найем.

"К сожалению, некоторые наши сограждане интерпретировали инициативу правительства о помощи волонтерам и армии. Думаю, в ближайшее время мы с коллегами из министерства финансов и таможенной службы предложим Кабинету министров соответствующие изменения в нормативную базу, чтобы исправить эту ситуацию без ущерба для настоящих волонтеров", - отметил он.