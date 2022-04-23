На полное разминирование Киевской области уйдут годы, - ОВА

Саперы продолжают разминирование территорий Киевской области, освобожденных от российских оккупантов. Однако процесс полного разминирования затянется на годы.

Об этом заявил руководитель гуманитарного направления Киевской ОВА Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам чиновника, в 35 территориальных громадах Киевской области проходили боевые действия. Эти населенные пункты следует обследовать и разминировать.

"Это огромная территория, которую сейчас в первую очередь нужно обследовать, провести разминирование, хотя бы поверхностное освидетельствование. Если мы будем говорить о полном разминировании, мы понимаем, к сожалению, что на это могут уйти годы", - заявил Кулеба.

Он добавил, что после работы саперов в освобожденных населенных пунктах идет этап восстановления электросетей, водо- и газоснабжения и других элементов критической инфраструктуры.

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