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Новости Война
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На полное разминирование Киевской области уйдут годы, - ОВА

міни

Саперы продолжают разминирование территорий Киевской области, освобожденных от российских оккупантов. Однако процесс полного разминирования затянется на годы.

Об этом заявил руководитель гуманитарного направления Киевской ОВА Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам чиновника, в 35 территориальных громадах Киевской области проходили боевые действия. Эти населенные пункты следует обследовать и разминировать.

"Это огромная территория, которую сейчас в первую очередь нужно обследовать, провести разминирование, хотя бы поверхностное освидетельствование. Если мы будем говорить о полном разминировании, мы понимаем, к сожалению, что на это могут уйти годы", - заявил Кулеба.

Он добавил, что после работы саперов в освобожденных населенных пунктах идет этап восстановления электросетей, водо- и газоснабжения и других элементов критической инфраструктуры.

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Киевская область (4149) разминирование (715) Кулеба Алексей (108)


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яущо запросимо на допомогу іноземних фахівців то діло піде швидше,головне перемога
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23.04.2022 17:20 Ответить
*право на життя - одне з невід'ємних прав Людини.

*забезпечити право на життя має закон про зброю для самозахисту



*кожен українець, здатний користуватись зброєю за бажанням повинен отримати її в цілях самозахисту та захисту рідних і для оборони своєї країни
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23.04.2022 17:31 Ответить
1 января 1973г. проводили разминирование последних кварталов Берлина.
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23.04.2022 17:32 Ответить
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23.04.2022 17:40 Ответить
" до 2035 года.."
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23.04.2022 17:48 Ответить
пропоную "роки" замінити на "орки"(полонені)
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23.04.2022 18:41 Ответить
Алексей@Ecooborona

·https://twitter.com/Ecooborona/status/1517728636429815808 11 ч

В Украине начались следствия по массовым изнасилованиям.
Берутся анализы ДНК у пленных орков.
Некоторые выжившие уже завидуют павшим на поле боя.
Все ответят.
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23.04.2022 19:10 Ответить
Население будет это все разминировать своими ногами, увы. Но так оно как правило и бывает в подобных конфликтах. Целенаправленно никто не будет разминировать каждый куст или дерево. Жилые кварталы, дороги, инфраструктура... все...
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23.04.2022 19:32 Ответить
 
 