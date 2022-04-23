На повне розмінування Київської області підуть роки, - ОВА

Сапери продовжують розмінування територій Київської області, які були звільнені від російських окупантів. Однак процес повного розмінування затягнеться на роки.

Про це заявив керівник гуманітарного напрямку Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами чиновника, в 35 територіальних громадах Київської області проходили бойові дії. Ці населені пункти потрібно обстежити і розмінувати.

"Це величезна територія, яку зараз в першу чергу потрібно обстежити, провести розмінування, хоча б поверхневий огляд. Якщо ми будемо говорити про повне розмінування, ми розуміємо, на жаль, що на це можуть піти роки", - заявив Кулеба.

Він додав, що після роботи саперів у звільнених населених пунктах йде етап відновлення електромереж, водо - і газопостачання та інших елементів критичної інфраструктури.

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