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Новини Війна
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На повне розмінування Київської області підуть роки, - ОВА

міни

Сапери продовжують розмінування територій Київської області, які були звільнені від російських окупантів. Однак процес повного розмінування затягнеться на роки.

Про це заявив керівник гуманітарного напрямку Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами чиновника, в 35 територіальних громадах Київської області проходили бойові дії. Ці населені пункти потрібно обстежити і розмінувати.

"Це величезна територія, яку зараз в першу чергу потрібно обстежити, провести розмінування, хоча б поверхневий огляд. Якщо ми будемо говорити про повне розмінування, ми розуміємо, на жаль, що на це можуть піти роки", - заявив Кулеба.

Він додав, що після роботи саперів у звільнених населених пунктах йде етап відновлення електромереж, водо - і газопостачання та інших елементів критичної інфраструктури.

Також читайте: На Київщині виявили тіла 1084 мирних жителів, понад 300 ще не ідентифікували, - поліція

Автор: 

Київська область (4041) розмінування (994) Кулеба Олексій (180)


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яущо запросимо на допомогу іноземних фахівців то діло піде швидше,головне перемога
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23.04.2022 17:20 Відповісти
*право на життя - одне з невід'ємних прав Людини.

*забезпечити право на життя має закон про зброю для самозахисту



*кожен українець, здатний користуватись зброєю за бажанням повинен отримати її в цілях самозахисту та захисту рідних і для оборони своєї країни
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23.04.2022 17:31 Відповісти
1 января 1973г. проводили разминирование последних кварталов Берлина.
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23.04.2022 17:32 Відповісти
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23.04.2022 17:40 Відповісти
" до 2035 года.."
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23.04.2022 17:48 Відповісти
пропоную "роки" замінити на "орки"(полонені)
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23.04.2022 18:41 Відповісти
Алексей@Ecooborona

·https://twitter.com/Ecooborona/status/1517728636429815808 11 ч

В Украине начались следствия по массовым изнасилованиям.
Берутся анализы ДНК у пленных орков.
Некоторые выжившие уже завидуют павшим на поле боя.
Все ответят.
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23.04.2022 19:10 Відповісти
Население будет это все разминировать своими ногами, увы. Но так оно как правило и бывает в подобных конфликтах. Целенаправленно никто не будет разминировать каждый куст или дерево. Жилые кварталы, дороги, инфраструктура... все...
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23.04.2022 19:32 Відповісти
 
 