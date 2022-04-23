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"Больше оружия": Зеленский и Джонсон обсудили новую военную помощь Украине

джонсон,зеленський

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель главы ОП Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

"О разговоре с Джонсоном: очень предметный разговор. Он касался макрофинансовой поддержки нашей экономики, чтобы минимизировать негатив, причиненный войной и, главное, чтобы его не чувствовали наши граждане. Конечно, говорили об оборонной поддержке. Мы говорим о новой фазе и качестве помощи союзников Украине в военной помощи. Речь идет о тяжелой технике. Но я считаю, что такие вещи любят тишину. Мы уверены в наших союзниках", - объяснил он.

О разговоре главы государства и британского премьера сообщил также глава ОП Андрей Ермак.

"Больше оружия. Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили новую военную помощь Украине. Она будет включать предоставление нам тяжелого вооружения", - отметил он.

Читайте также: Гарантии безопасности для Украины не будут тождественны пятой статье НАТО, но сделают ее "неприступной", - Джонсон

Великобритания (4977) Зеленский Владимир (20456) помощь (7817) Джонсон_Борис (505) Сибига Андрей (416) Ермак Андрей (1265)


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Топ комментарии
+16
Секрет нашої перемоги - більше зброї і менше зеленських, тищенок, єрмаків, аристовищів, тощо..
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23.04.2022 19:08
+14
Дякуємо, Англіє. Дякуємо, пане Джансон.
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23.04.2022 19:11
+9
Время не вернешь и ума не купишь. Три года валяния дурака и самопиара. А теперь дайте оружия. Но что то не че слышно о достижениях Укроборонпрома, где наблюдателем Агрохамия. Где наше Оружие, Зеленский?
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23.04.2022 19:22
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Секрет нашої перемоги - більше зброї і менше зеленських, тищенок, єрмаків, аристовищів, тощо..
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23.04.2022 19:08 Ответить
стєчкін катлєтє?
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23.04.2022 19:08 Ответить
Пора уже крылатые ракеты передавать и самолеты
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23.04.2022 19:08 Ответить
Коке-катлете.
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23.04.2022 19:20 Ответить
Крылатые ракеты..., и херачить по мацкве, та, которая ещё не потонула. По другому, до этих дебилов не дойдёт !!
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23.04.2022 19:30 Ответить
Пошло бабло из кремля
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23.04.2022 19:15 Ответить
Групка проросийских прикормленых КГБ тварей. Чему удивляться если у нас такие же самые есть- жопоблок называется
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23.04.2022 19:25 Ответить
А почему "такие вещи любят тишину"? "А то путин нападает"?
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23.04.2022 19:09 Ответить
А в цей час...
Група німецьких інтелектуалів https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/23/7341624/ закликала уряд примусити Україну до капітуляції
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23.04.2022 19:10 Ответить
Авжеж, антєлєхтуали. Ті, котрі приймають з будь-якого боку в будь-якій кількості.
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23.04.2022 19:29 Ответить
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23.04.2022 19:11 Ответить
Дякуємо, Англіє. Дякуємо, пане Джансон.
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23.04.2022 19:11 Ответить
Прожорливая днепровская пацанва всегда кричит,,,,,мало
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23.04.2022 19:13 Ответить
Происхождение

Борис Джонсон родился 19 июня 1964 года в г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA Нью-Йорк https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81#cite_note-7 [прим. 1] .

Его прадед со стороны отца, турецкий журналистhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81#cite_note-8 [7] Али Кемаль (1867-1922), короткое время был министром внутренних дел в правительстве https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B4%D0%B0%D0%B9,_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D1%84%D0%B8%D0%BA Ахмеда Окдая , последнего https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%8C Великого визиря https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Османской империи . В этой должности он дал приказ об аресте https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA,_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C Кемаля Ататюрка . Позже, после прихода Ататюрка к власти, был казнён по приказу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0 Нуреддина Коньяра . После этого дед Бориса Джонсона, Осман Али, бежал в Великобританию, где принял имя Уилфреда Джонсона (Wilfred Johnson).
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23.04.2022 19:14 Ответить
На текущий момент европейские союзники передают Украине следующее ракетно артиллерийское вооружение:

🇪🇪 - 9 гаубиц Д-30
🇺🇸 - 18 + 72 гаубицы M198, M777, САУ М109
🇨🇦 - 4 гаубицы M777
🇨🇿 - 20+ САУ DANA и DANA M2
🇸🇰 - 18 САУ Zuzana
🇵🇱 - 20+ САУ Гвоздика
🇳🇱 - до 24 САУ PzH 2000
🇫🇷 - 12 САУ CAESAR
🇧🇪 - до 24 САУ M109A4BE
🇬🇧 - САУ AS-90
🇵🇱 - БМ-21 Град
🇨🇿 - RM-70
🇺🇸 - РСЗО M142 HIMARS

Наиболее последовательной в поддержке Украины из крупных геополитических игроков остается Великобритания. После неожиданного визита в Киев премьера Бориса Джонсона, чтобы продемонстрировать "солидарность с украинским народом", прозвучали первые заявления о создании нового пакета финансовой и военной помощи.
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23.04.2022 19:15 Ответить
Происхождение
Борис Джонсон родился 19 июня 1964 года в г.
Его прадед со стороны отца, турецкий журналист Али Кемаль (1867-1922), короткое время был министром внутренних дел в правительстве https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B4%D0%B0%D0%B9,_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D1%84%D0%B8%D0%BA Ахмеда Окдая , последнего https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%8C Великого визиря https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Османской империи . В этой должности он дал приказ об аресте https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA,_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C Кемаля Ататюрка . Позже, после прихода Ататюрка к власти, был казнён по приказу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0 Нуреддина Коньяра . После этого дед Бориса Джонсона, Осман Али, бежал в Великобританию, где принял имя Уилфреда Джонсона (Wilfred Johnson).
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23.04.2022 19:19 Ответить
Время не вернешь и ума не купишь. Три года валяния дурака и самопиара. А теперь дайте оружия. Но что то не че слышно о достижениях Укроборонпрома, где наблюдателем Агрохамия. Где наше Оружие, Зеленский?
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23.04.2022 19:22 Ответить
зеля- діставай дорогоджавеліни, асфальтоджавеліни , і іншу техніку- щебонко н-лау
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23.04.2022 19:23 Ответить
Я щось думаю що томагавки на підході і літаки покоління 4++
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23.04.2022 19:39 Ответить
Капец і це тоді коли йде війна ___ послухайте себе
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23.04.2022 19:40 Ответить
Правда очі ріже. Так говорили наші діди. Так і тут на цензері.
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23.04.2022 19:46 Ответить

🔰Ukrainian🔰
@ukrainiansfirst
·
12 год
Унікальне фото. Воїни УПА зі зброєю на молитві, а перед ними пасхальний стіл серед лісу.
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23.04.2022 19:47 Ответить
Напоминает фразу из мультика: "Больше золота, больше золота..."
А сам что ты сделал внутри страны за 3 года, чтобы армия была вооружена современным тяжелым вооружением?
Ты же Главнокомандующий, а не Главный асфальтоукладчик!
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23.04.2022 20:17 Ответить
 
 