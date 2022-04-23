"Больше оружия": Зеленский и Джонсон обсудили новую военную помощь Украине
Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель главы ОП Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
"О разговоре с Джонсоном: очень предметный разговор. Он касался макрофинансовой поддержки нашей экономики, чтобы минимизировать негатив, причиненный войной и, главное, чтобы его не чувствовали наши граждане. Конечно, говорили об оборонной поддержке. Мы говорим о новой фазе и качестве помощи союзников Украине в военной помощи. Речь идет о тяжелой технике. Но я считаю, что такие вещи любят тишину. Мы уверены в наших союзниках", - объяснил он.
О разговоре главы государства и британского премьера сообщил также глава ОП Андрей Ермак.
"Больше оружия. Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили новую военную помощь Украине. Она будет включать предоставление нам тяжелого вооружения", - отметил он.
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Група німецьких інтелектуалів https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/23/7341624/ закликала уряд примусити Україну до капітуляції
Борис Джонсон родился 19 июня 1964 года в г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA Нью-Йорк https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81#cite_note-7 [прим. 1] .
Его прадед со стороны отца, турецкий журналистhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81#cite_note-8 [7] Али Кемаль (1867-1922), короткое время был министром внутренних дел в правительстве https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B4%D0%B0%D0%B9,_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D1%84%D0%B8%D0%BA Ахмеда Окдая , последнего https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%8C Великого визиря https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Османской империи . В этой должности он дал приказ об аресте https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA,_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C Кемаля Ататюрка . Позже, после прихода Ататюрка к власти, был казнён по приказу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0 Нуреддина Коньяра . После этого дед Бориса Джонсона, Осман Али, бежал в Великобританию, где принял имя Уилфреда Джонсона (Wilfred Johnson).
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Наиболее последовательной в поддержке Украины из крупных геополитических игроков остается Великобритания. После неожиданного визита в Киев премьера Бориса Джонсона, чтобы продемонстрировать "солидарность с украинским народом", прозвучали первые заявления о создании нового пакета финансовой и военной помощи.
Борис Джонсон родился 19 июня 1964 года в г.
Его прадед со стороны отца, турецкий журналист Али Кемаль (1867-1922), короткое время был министром внутренних дел в правительстве https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B4%D0%B0%D0%B9,_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D1%84%D0%B8%D0%BA Ахмеда Окдая , последнего https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%8C Великого визиря https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Османской империи . В этой должности он дал приказ об аресте https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA,_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C Кемаля Ататюрка . Позже, после прихода Ататюрка к власти, был казнён по приказу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0 Нуреддина Коньяра . После этого дед Бориса Джонсона, Осман Али, бежал в Великобританию, где принял имя Уилфреда Джонсона (Wilfred Johnson).
🔰Ukrainian🔰
@ukrainiansfirst
·
12 год
Унікальне фото. Воїни УПА зі зброєю на молитві, а перед ними пасхальний стіл серед лісу.
А сам что ты сделал внутри страны за 3 года, чтобы армия была вооружена современным тяжелым вооружением?
Ты же Главнокомандующий, а не Главный асфальтоукладчик!