"Больше оружия": Зеленский и Джонсон обсудили новую военную помощь Украине

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель главы ОП Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

"О разговоре с Джонсоном: очень предметный разговор. Он касался макрофинансовой поддержки нашей экономики, чтобы минимизировать негатив, причиненный войной и, главное, чтобы его не чувствовали наши граждане. Конечно, говорили об оборонной поддержке. Мы говорим о новой фазе и качестве помощи союзников Украине в военной помощи. Речь идет о тяжелой технике. Но я считаю, что такие вещи любят тишину. Мы уверены в наших союзниках", - объяснил он.

О разговоре главы государства и британского премьера сообщил также глава ОП Андрей Ермак.

"Больше оружия. Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили новую военную помощь Украине. Она будет включать предоставление нам тяжелого вооружения", - отметил он.

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