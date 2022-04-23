"Більше зброї": Зеленський та Джонсон обговорили нову військову допомогу Україні
Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.
Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник глави ОП Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо розмови з Джонсоном: дуже предметна розмова. Вона стосувалася макрофінансової підтримки нашої економіки, щоб мінімізувати негатив, заподіяний війною і, головне, щоб його не відчували наші громадяни. Звісно, говорили про оборонну підтримку. Ми говоримо про нову фазу та якість допомоги союзників Україні у військовій допомозі. Йдеться про важку техніку. Але я вважаю, що такі речі люблять тишу. Ми впевнені у наших союзниках", - пояснив він.
Про розмову глави держави та британського прем'єра повідомив також голова ОП Андрій Єрмак.
"Більше зброї. Президент Володимир Зеленський та прем‘єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорили нову військову допомогу Україні. Вона включатиме надання нам важкого озброєння", - зазначив він.
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Група німецьких інтелектуалів https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/23/7341624/ закликала уряд примусити Україну до капітуляції
Борис Джонсон родился 19 июня 1964 года в г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA Нью-Йорк https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81#cite_note-7 [прим. 1] .
Его прадед со стороны отца, турецкий журналистhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81#cite_note-8 [7] Али Кемаль (1867-1922), короткое время был министром внутренних дел в правительстве https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B4%D0%B0%D0%B9,_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D1%84%D0%B8%D0%BA Ахмеда Окдая , последнего https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%8C Великого визиря https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Османской империи . В этой должности он дал приказ об аресте https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA,_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C Кемаля Ататюрка . Позже, после прихода Ататюрка к власти, был казнён по приказу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0 Нуреддина Коньяра . После этого дед Бориса Джонсона, Осман Али, бежал в Великобританию, где принял имя Уилфреда Джонсона (Wilfred Johnson).
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Наиболее последовательной в поддержке Украины из крупных геополитических игроков остается Великобритания. После неожиданного визита в Киев премьера Бориса Джонсона, чтобы продемонстрировать "солидарность с украинским народом", прозвучали первые заявления о создании нового пакета финансовой и военной помощи.
Борис Джонсон родился 19 июня 1964 года в г.
Его прадед со стороны отца, турецкий журналист Али Кемаль (1867-1922), короткое время был министром внутренних дел в правительстве https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B4%D0%B0%D0%B9,_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D1%84%D0%B8%D0%BA Ахмеда Окдая , последнего https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%8C Великого визиря https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Османской империи . В этой должности он дал приказ об аресте https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA,_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C Кемаля Ататюрка . Позже, после прихода Ататюрка к власти, был казнён по приказу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0 Нуреддина Коньяра . После этого дед Бориса Джонсона, Осман Али, бежал в Великобританию, где принял имя Уилфреда Джонсона (Wilfred Johnson).
🔰Ukrainian🔰
@ukrainiansfirst
·
12 год
Унікальне фото. Воїни УПА зі зброєю на молитві, а перед ними пасхальний стіл серед лісу.
А сам что ты сделал внутри страны за 3 года, чтобы армия была вооружена современным тяжелым вооружением?
Ты же Главнокомандующий, а не Главный асфальтоукладчик!