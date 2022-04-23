"Більше зброї": Зеленський та Джонсон обговорили нову військову допомогу Україні

Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник глави ОП Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо розмови з Джонсоном: дуже предметна розмова. Вона стосувалася макрофінансової підтримки нашої економіки, щоб мінімізувати негатив, заподіяний війною і, головне, щоб його не відчували наші громадяни. Звісно, говорили про оборонну підтримку. Ми говоримо про нову фазу та якість допомоги союзників Україні у військовій допомозі. Йдеться про важку техніку. Але я вважаю, що такі речі люблять тишу. Ми впевнені у наших союзниках", - пояснив він.

Про розмову глави держави та британського прем'єра повідомив також голова ОП Андрій Єрмак.

"Більше зброї. Президент Володимир Зеленський та прем‘єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорили нову військову допомогу Україні. Вона включатиме надання нам важкого озброєння", - зазначив він.

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