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"Більше зброї": Зеленський та Джонсон обговорили нову військову допомогу Україні

джонсон,зеленський

Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник глави ОП Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо розмови з Джонсоном: дуже предметна розмова. Вона стосувалася макрофінансової підтримки нашої економіки, щоб мінімізувати негатив, заподіяний війною і, головне, щоб його не відчували наші громадяни. Звісно, говорили про оборонну підтримку. Ми говоримо про нову фазу та якість допомоги союзників Україні у військовій допомозі. Йдеться про важку техніку. Але я вважаю, що такі речі люблять тишу. Ми впевнені у наших союзниках", - пояснив він.

Про розмову глави держави та британського прем'єра повідомив також голова ОП Андрій Єрмак.

"Більше зброї. Президент Володимир Зеленський та прем‘єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорили нову військову допомогу Україні. Вона включатиме надання нам важкого озброєння", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гарантії безпеки для України не будуть тотожні п'ятій статті НАТО, але зроблять її "неприступною", - Джонсон

Автор: 

Велика Британія (5602) Зеленський Володимир (23927) допомога (8368) Джонсон Борис (583) Сибіга Андрій (421) Єрмак Андрій (1377)


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Топ коментарі
+16
Секрет нашої перемоги - більше зброї і менше зеленських, тищенок, єрмаків, аристовищів, тощо..
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23.04.2022 19:08
+14
Дякуємо, Англіє. Дякуємо, пане Джансон.
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23.04.2022 19:11
+9
Время не вернешь и ума не купишь. Три года валяния дурака и самопиара. А теперь дайте оружия. Но что то не че слышно о достижениях Укроборонпрома, где наблюдателем Агрохамия. Где наше Оружие, Зеленский?
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23.04.2022 19:22
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Секрет нашої перемоги - більше зброї і менше зеленських, тищенок, єрмаків, аристовищів, тощо..
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23.04.2022 19:08 Відповісти
стєчкін катлєтє?
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23.04.2022 19:08 Відповісти
Пора уже крылатые ракеты передавать и самолеты
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23.04.2022 19:08 Відповісти
Коке-катлете.
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23.04.2022 19:20 Відповісти
Крылатые ракеты..., и херачить по мацкве, та, которая ещё не потонула. По другому, до этих дебилов не дойдёт !!
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23.04.2022 19:30 Відповісти
Пошло бабло из кремля
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23.04.2022 19:15 Відповісти
Групка проросийских прикормленых КГБ тварей. Чему удивляться если у нас такие же самые есть- жопоблок называется
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23.04.2022 19:25 Відповісти
А почему "такие вещи любят тишину"? "А то путин нападает"?
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23.04.2022 19:09 Відповісти
А в цей час...
Група німецьких інтелектуалів https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/23/7341624/ закликала уряд примусити Україну до капітуляції
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23.04.2022 19:10 Відповісти
Авжеж, антєлєхтуали. Ті, котрі приймають з будь-якого боку в будь-якій кількості.
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23.04.2022 19:29 Відповісти
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23.04.2022 19:11 Відповісти
Дякуємо, Англіє. Дякуємо, пане Джансон.
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23.04.2022 19:11 Відповісти
Прожорливая днепровская пацанва всегда кричит,,,,,мало
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23.04.2022 19:13 Відповісти
Происхождение

Борис Джонсон родился 19 июня 1964 года в г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA Нью-Йорк https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81#cite_note-7 [прим. 1] .

Его прадед со стороны отца, турецкий журналистhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81#cite_note-8 [7] Али Кемаль (1867-1922), короткое время был министром внутренних дел в правительстве https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B4%D0%B0%D0%B9,_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D1%84%D0%B8%D0%BA Ахмеда Окдая , последнего https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%8C Великого визиря https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Османской империи . В этой должности он дал приказ об аресте https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA,_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C Кемаля Ататюрка . Позже, после прихода Ататюрка к власти, был казнён по приказу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0 Нуреддина Коньяра . После этого дед Бориса Джонсона, Осман Али, бежал в Великобританию, где принял имя Уилфреда Джонсона (Wilfred Johnson).
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23.04.2022 19:14 Відповісти
На текущий момент европейские союзники передают Украине следующее ракетно артиллерийское вооружение:

🇪🇪 - 9 гаубиц Д-30
🇺🇸 - 18 + 72 гаубицы M198, M777, САУ М109
🇨🇦 - 4 гаубицы M777
🇨🇿 - 20+ САУ DANA и DANA M2
🇸🇰 - 18 САУ Zuzana
🇵🇱 - 20+ САУ Гвоздика
🇳🇱 - до 24 САУ PzH 2000
🇫🇷 - 12 САУ CAESAR
🇧🇪 - до 24 САУ M109A4BE
🇬🇧 - САУ AS-90
🇵🇱 - БМ-21 Град
🇨🇿 - RM-70
🇺🇸 - РСЗО M142 HIMARS

Наиболее последовательной в поддержке Украины из крупных геополитических игроков остается Великобритания. После неожиданного визита в Киев премьера Бориса Джонсона, чтобы продемонстрировать "солидарность с украинским народом", прозвучали первые заявления о создании нового пакета финансовой и военной помощи.
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23.04.2022 19:15 Відповісти
Происхождение
Борис Джонсон родился 19 июня 1964 года в г.
Его прадед со стороны отца, турецкий журналист Али Кемаль (1867-1922), короткое время был министром внутренних дел в правительстве https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B4%D0%B0%D0%B9,_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D1%84%D0%B8%D0%BA Ахмеда Окдая , последнего https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%8C Великого визиря https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Османской империи . В этой должности он дал приказ об аресте https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA,_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C Кемаля Ататюрка . Позже, после прихода Ататюрка к власти, был казнён по приказу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0 Нуреддина Коньяра . После этого дед Бориса Джонсона, Осман Али, бежал в Великобританию, где принял имя Уилфреда Джонсона (Wilfred Johnson).
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23.04.2022 19:19 Відповісти
Время не вернешь и ума не купишь. Три года валяния дурака и самопиара. А теперь дайте оружия. Но что то не че слышно о достижениях Укроборонпрома, где наблюдателем Агрохамия. Где наше Оружие, Зеленский?
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23.04.2022 19:22 Відповісти
зеля- діставай дорогоджавеліни, асфальтоджавеліни , і іншу техніку- щебонко н-лау
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23.04.2022 19:23 Відповісти
Я щось думаю що томагавки на підході і літаки покоління 4++
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23.04.2022 19:39 Відповісти
Капец і це тоді коли йде війна ___ послухайте себе
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23.04.2022 19:40 Відповісти
Правда очі ріже. Так говорили наші діди. Так і тут на цензері.
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23.04.2022 19:46 Відповісти

🔰Ukrainian🔰
@ukrainiansfirst
·
12 год
Унікальне фото. Воїни УПА зі зброєю на молитві, а перед ними пасхальний стіл серед лісу.
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23.04.2022 19:47 Відповісти
Напоминает фразу из мультика: "Больше золота, больше золота..."
А сам что ты сделал внутри страны за 3 года, чтобы армия была вооружена современным тяжелым вооружением?
Ты же Главнокомандующий, а не Главный асфальтоукладчик!
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23.04.2022 20:17 Відповісти
 
 