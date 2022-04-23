Обломком российского снаряда в Харькове убило вышедшего за хлебом мужчину

В Харькове обломком снаряда убило мужчину, возвращавшегося с купленным хлебом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал журналиста Андрея Цаплиенко.

По его информации, 79-летний Виктор Губарев скончался вследствие полученных ранений. Хлеб, который он нес домой, лежит в доме его дочери.

"Хлеб был в крови. Сейчас я не могу держать его, но хочу, потому что это часть моего папы. Это было последнее, что у него было в руках", - рассказывает Яна Бачек, дочь погибшего.

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"Оккупанты продолжают убивать безоружных мирных жителей! Россияне, посмотрите на эту боль и ужас, который принесли ваши "освободители". Вам никогда не отмыться от этой крови", - убежден журналист.