Обломком российского снаряда в Харькове убило вышедшего за хлебом мужчину
В Харькове обломком снаряда убило мужчину, возвращавшегося с купленным хлебом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал журналиста Андрея Цаплиенко.
По его информации, 79-летний Виктор Губарев скончался вследствие полученных ранений. Хлеб, который он нес домой, лежит в доме его дочери.
"Хлеб был в крови. Сейчас я не могу держать его, но хочу, потому что это часть моего папы. Это было последнее, что у него было в руках", - рассказывает Яна Бачек, дочь погибшего.
"Оккупанты продолжают убивать безоружных мирных жителей! Россияне, посмотрите на эту боль и ужас, который принесли ваши "освободители". Вам никогда не отмыться от этой крови", - убежден журналист.
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Jose Rodriguez Gacha
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